Bon ciepłowniczy 2026 – dopłaty do ogrzewania od 1000 do 3500 zł. Nabór wniosków od 1 lipca

Co to jest bon ciepłowniczy 2026?

Bon ciepłowniczy to nowy program dopłat do ogrzewania, wprowadzony ustawą z 2025 roku. To jednorazowe świadczenie pieniężne dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego, czyli dostarczanego przez miejskie lub osiedlowe sieci ciepłownicze. Ma on zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania po zakończeniu mrożenia cen energii przez rząd.

Wsparcie objęło drugi semestr 2025 roku, ale funkcjonuje również w 2026 roku. Środki mają trafiać bezpośrednio do odbiorców wrażliwych energetycznie, czyli osób, których dochody nie przekraczają określonych limitów.

Kto może otrzymać bon ciepłowniczy?

Bon przyznawany jest po spełnieniu kryterium dochodowego:

dla gospodarstw jednoosobowych – do 3 272,69 zł netto,

netto, dla gospodarstw wieloosobowych – do 2 454,52 zł netto na osobę.

W przypadku przekroczenia progu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, czyli wysokość wsparcia zostanie pomniejszona o nadwyżkę dochodową. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczysz kryterium dochodowe, nadal możesz starać się o bon ciepłowniczy. Minimalna kwota wypłacanego bonu to 20 zł.

Dopłaty do ogrzewania 2026 od 1000 do 3500 zł

W 2026 roku przysługuje od 1000 zł do nawet 3 500 zł. Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 można otrzymać:

1000 zł – przy cena ciepła systemowego 170–200 zł/GJ,

– przy cena ciepła systemowego 170–200 zł/GJ, 2000 zł – przy cena ciepła systemowego 200–230 zł/GJ,

– przy cena ciepła systemowego 200–230 zł/GJ, 3500 zł – przy cena ciepła systemowego powyżej 230 zł/GJ.

Polecamy: DGP MAGAZYN

Co trzeba przygotować do złożenia wniosku?

Najważniejsze jest aktualne zaświadczenie o cenie ciepła wydawane przez spółdzielnię, wspólnotę lub dostawcę ciepła. To ona decyduje o wysokości wsparcia i czy w ogóle dopłata się należy.

Do wniosku trzeba dodać również dane gospodarstwa domowego, informację o zarobkach i numer rachunku bankowego. Urzędnicy przypominają, że brakująca informacja może opóźnić rozpatrzenie dokumentu, dlatego warto wszystko sprawdzić przed wizytą.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wnioski można będzie składać w urzędach gminy lub miasta właściwych dla miejsca zamieszkania.

Termin naboru za 2026 rok rusza 1 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2026.

Formularz jest już dostępny w formie papierowej i online, a wypłata środków nastąpi po weryfikacji wniosku przez samorząd. Również w naszym artykule można pobrać wniosek.

Bon ciepłowniczy a domy jednorodzinne - czy można złożyć wniosek?

Właśnie w tym punkcie pojawia się najwięcej nieporozumień. Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Program obejmuje wyłącznie odbiorców korzystających z ciepła systemowego, czyli takich, których budynki są podłączone do miejskiej lub osiedlowej sieci ciepłowniczej (bloki, wspólnoty). Dom jednorodzinny mógłby więc otrzymać bon tylko wtedy, gdyby faktycznie korzystał z takiego źródła ogrzewania, co w praktyce praktycznie się nie zdarza.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej.