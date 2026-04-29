Henryka Bochniarz: Wypromujmy sukces Polski

Promocja Polski i Europy w świecie rosnącej globalnej konkurencji była jednym z głównych wątków wiosennej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI), odbywającego się pod hasłem „Wyzwolić potencjał, zbudować jutro”. Nasz kraj ma się czym pochwalić.
Dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI oraz inicjatorka konferencji, która od lat odbywa się w Sopocie, a od 2025 roku także w Warszawie podkreśla, że wiosenna odsłona koncentruje się na tematyce promocji Polski i Europy oraz budowania silnej, spójnej narracji o sukcesach gospodarczych regionu.
- Traktujemy EFNI jako element naszej pracy i odpowiedź na bieżące wyzwania gospodarcze oraz legislacyjne. W tej edycji dominują kwestie związane z promocją, bo mamy ogromny sukces gospodarczy, który wciąż nie jest wystarczająco zauważany – wskazuje Henryka Bochniarz.
Polska może budować silną markę
Zdaniem przewodniczącej Rady Programowej EFNI, mimo dynamicznego rozwoju naszego kraju i dobrych wyników gospodarczych, świadomość tych osiągnięć - zarówno w kraju, jak i za granicą - pozostaje ograniczona. W efekcie Polska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału w przyciąganiu inwestorów i budowaniu silnej marki.
Henryka Bochniarz podkreśla, że wiele krajów skutecznie zbudowało swój wizerunek poprzez konsekwentną narrację, jak Estonia, utożsamiana z cyfryzacją, Korea Południowa, która wykorzystała kulturę jako narzędzie promocji, czy Japonia, łącząca tradycję z nowoczesnością.
- Dziś w promocji Polski mamy wiele instytucji i działań, ale są one rozproszone i przez to mniej skuteczne. Potrzebujemy wspólnej narracji i współpracy różnych środowisk, od kultury i sportu, po gospodarkę i naukę, aby skutecznie promować Polskę - zaznacza.
Ten wątek wybrzmiał również w otwarciu konferencji, które wygłosiła Henryka Bochniarz. Wskazywała wówczas na potrzebę zintegrowania komunikacji oraz wykorzystania sukcesów gospodarczych Polski do budowania silniejszej pozycji międzynarodowej.
Silna i aktywna Unia Europejska
Jednym z kluczowych punktów programu wiosennej edycji EFNI był panel „Gospodarczy ambasadorzy. Mechanizmy, ludzie i instytucje, które wzmacniają markę kraju”, moderowany przez Henrykę Bochniarz. Dyskusja dotyczyła roli dyplomacji ekonomicznej, biznesu i instytucji publicznych w budowaniu marki Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego.
W debacie udział wzięli Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, Jarosław Dąbrowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Paweł Pudłowski, wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Mikołaj Raczyński, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Paneliści rozmawiali o narzędziach wzmacniających markę kraju oraz o budowaniu przewag konkurencyjnych Polski na globalnym rynku.
- Unia Europejska jako silny gracz jest potrzebna światu. Nie chcemy świata podzielonego między dwa mocarstwa. Europa powinna aktywnie włączyć się do tej rywalizacji – podkreśliła Henryka Bochniarz.
