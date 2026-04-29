Henryka Bochniarz: Wypromujmy sukces Polski

Dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Programowej EFNI oraz inicjatorka konferencji, która od lat odbywa się w Sopocie, a od 2025 roku także w Warszawie podkreśla, że wiosenna odsłona koncentruje się na tematyce promocji Polski i Europy oraz budowania silnej, spójnej narracji o sukcesach gospodarczych regionu.

- Traktujemy EFNI jako element naszej pracy i odpowiedź na bieżące wyzwania gospodarcze oraz legislacyjne. W tej edycji dominują kwestie związane z promocją, bo mamy ogromny sukces gospodarczy, który wciąż nie jest wystarczająco zauważany – wskazuje Henryka Bochniarz.

Polska może budować silną markę

Zdaniem przewodniczącej Rady Programowej EFNI, mimo dynamicznego rozwoju naszego kraju i dobrych wyników gospodarczych, świadomość tych osiągnięć - zarówno w kraju, jak i za granicą - pozostaje ograniczona. W efekcie Polska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału w przyciąganiu inwestorów i budowaniu silnej marki.

Henryka Bochniarz podkreśla, że wiele krajów skutecznie zbudowało swój wizerunek poprzez konsekwentną narrację, jak Estonia, utożsamiana z cyfryzacją, Korea Południowa, która wykorzystała kulturę jako narzędzie promocji, czy Japonia, łącząca tradycję z nowoczesnością.

- Dziś w promocji Polski mamy wiele instytucji i działań, ale są one rozproszone i przez to mniej skuteczne. Potrzebujemy wspólnej narracji i współpracy różnych środowisk, od kultury i sportu, po gospodarkę i naukę, aby skutecznie promować Polskę - zaznacza.

Ten wątek wybrzmiał również w otwarciu konferencji, które wygłosiła Henryka Bochniarz. Wskazywała wówczas na potrzebę zintegrowania komunikacji oraz wykorzystania sukcesów gospodarczych Polski do budowania silniejszej pozycji międzynarodowej.

Silna i aktywna Unia Europejska

Jednym z kluczowych punktów programu wiosennej edycji EFNI był panel „Gospodarczy ambasadorzy. Mechanizmy, ludzie i instytucje, które wzmacniają markę kraju”, moderowany przez Henrykę Bochniarz. Dyskusja dotyczyła roli dyplomacji ekonomicznej, biznesu i instytucji publicznych w budowaniu marki Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego.

W debacie udział wzięli Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, Jarosław Dąbrowski, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Krzysztof Gulda, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Paweł Pudłowski, wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Mikołaj Raczyński, wiceprezes zarządu ds. inwestycji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Ireneusz Raś, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Paneliści rozmawiali o narzędziach wzmacniających markę kraju oraz o budowaniu przewag konkurencyjnych Polski na globalnym rynku.

- Unia Europejska jako silny gracz jest potrzebna światu. Nie chcemy świata podzielonego między dwa mocarstwa. Europa powinna aktywnie włączyć się do tej rywalizacji – podkreśliła Henryka Bochniarz.