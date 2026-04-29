Pokolenie Z chce stabilności, dialogu i wpływu

Raport badawczy „Zetki wkraczają do gry”, powstał na Uniwersytecie Warszawskim, we współpracy z firmą SW Research. Analizuje on sytuację młodych ludzi na rynku pracy z ich własnej perspektywy. Obejmuje m.in. plany zawodowe przedstawicieli Pokolenia Z, ich oczekiwania wobec pracodawców, sposób definiowania pozycji zawodowej, a także podejście do równowagi między życiem prywatnym a pracą. W opracowaniu znalazły się również wątki demograficzne i rodzinne, ocena własnych kompetencji młodych oraz ich spojrzenie na gospodarkę, rozwój kraju i rolę instytucji europejskich. Celem raportu jest lepsze zrozumienie nowych trendów i dostarczenie wiedzy potrzebnej do tworzenia adekwatnych strategii organizacyjnych oraz polityk publicznych.

Młodzi ludzie na rynku pracy

Podczas panelu wnioski przedstawili prof. Jacek Męcina oraz Marta Seredyńska z Uniwersytetu Warszawskiego a także Piotr Zimolzak z SW Research.

Jak podkreśla prof. Męcina, młode pokolenie realistycznie postrzega zmieniający się rynek pracy. Przedstawiciele Pokolenia Z oczekują stabilności zatrudnienia, ale jednocześnie elastyczności i możliwości pracy projektowej. Są świadomi nadchodzących zmian związanych z robotyzacją, automatyzacją oraz rozwojem sztucznej inteligencji i deklarują gotowość do ciągłego podnoszenia kwalifikacji, a nawet przebranżowienia.

Jednocześnie młodzi oczekują większego wsparcia państwa w zakresie rozwoju kompetencji i dostosowania do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. To - zdaniem eksperta z Konfederacji Lewiatan - jeden z kluczowych wniosków dla projektowania przyszłych polityk publicznych.

Stabilność wpływa na plany rodzinne

Istotnym elementem badania były także aspiracje rodzinne młodego pokolenia. Wyniki pokazują, że młodzi nadal cenią rodzinę i planują posiadanie dzieci, jednak pod warunkiem osiągnięcia stabilności zawodowej i materialnej. Wskazują również na potrzebę większego wsparcia państwa w zakresie dostępności usług publicznych - zwłaszcza żłobków i przedszkoli - oraz skutecznej polityki mieszkaniowej.

Ciekawe wnioski dotyczą także postrzegania przyszłości Polski. Młodzi wykazują wyraźny eurooptymizm i widzą Polskę jako kraj dynamicznie rozwijający się, aspirujący do grona liderów Unii Europejskiej. Jednocześnie zachowują sceptycyzm wobec niektórych aspektów integracji gospodarczej, w szczególności wobec przyjęcia wspólnej waluty euro.

Badanie wskazuje również na stosunkowo niski poziom zaufania młodego pokolenia do instytucji publicznych. Jednocześnie młodzi wyraźnie podkreślają potrzebę większego dialogu i włączania ich w procesy decyzyjne oraz tworzenie polityk publicznych.

Do udziału w debacie wokół aspiracji Zetek, zaproszono studentki i studentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Moderatorem dyskusji był prof. Jacek Męcina. Uczestnicy panelu podkreślali, że młode pokolenie chce aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości kraju. Potwierdzali ustalenia z badania, wskazując na potrzebę większej elastyczności rynku pracy, lepszego dopasowania systemu edukacji do realnych potrzeb gospodarki oraz budowania stabilnych warunków do zakładania rodzin.

Jak podsumowano podczas debaty, uwolnienie potencjału młodego pokolenia wymaga stworzenia przestrzeni do dialogu, większego włączenia młodych w procesy decyzyjne oraz dostosowania polityk publicznych do ich aspiracji i oczekiwań.