Spójna narracja i walka z dezinformacją

Panel poświęcony był roli tradycyjnych i nowych mediów w budowaniu silnej, wiarygodnej narracji o Polsce - jej gospodarce, innowacjach, kulturze i wartościach. W dyskusji wzięli również udział Nina Kowalewska-Motlik, przedsiębiorczyni, Jan Mróz, Jan Mróz, vice president - communication & public affairs TVN Warner Bros. Discovery, Karolina Sznajder, dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej Ringier Axel Springer Polska oraz Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystąpienie wprowadzające wygłosił Michał Fedorowicz, CEO ResFutura.

Media tradycyjne a społecznościowe

Jak podkreśliła Małgorzata Mroczkowska-Horne, współczesna komunikacja opiera się na wielu równoległych narracjach, które funkcjonują zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. Pomiędzy nimi są ważne różnice.

- Dziś mamy wielość narracji. Media klasyczne opierają się na faktach i sprawdzonych informacjach, natomiast media społecznościowe działają szybciej i docierają szerzej, choć nie zawsze są przemyślane. Kluczowe jest to, aby te dwa światy się uzupełniały i mówiły jednym głosem - wskazała.

Promocja Polski na arenie międzynarodowej

Zdaniem dyrektor generalnej Konfederacji Lewiatan, skuteczna promocja Polski na arenie międzynarodowej wymaga świadomego budowania spójnej narracji. Powinna ona koncentrować się na takich elementach jak rozwój gospodarczy, innowacyjność, nowoczesność i dynamiczne tempo zmian w kraju, czyli aspektach, które wciąż nie są dostatecznie rozpoznawalne za granicą.

Jednym z głównych zagrożeń dla budowania wiarygodnego wizerunku kraju pozostaje dezinformacja i rozpowszechnianie fake newsów. Jak podkreśliła Mroczkowska-Horne, problem ten dodatkowo potęgowany jest przez rozwój sztucznej inteligencji i rosnącą skalę manipulacji informacyjnych.

- Dezinformacja to jedna z plag naszych czasów i wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jej zwalczanie - zaznaczyła, dodając, iż kluczowa jest edukacja, zaczynając od umiejętności rozróżniania faktów od manipulacji. Tylko w ten sposób możemy skutecznie przeciwdziałać nieprawdziwym narracjom.

Właściwa narracja o Polsce wymaga współpracy

Eksperci uczestniczący w panelu zgodzili się, że w obliczu rosnącej konkurencji informacyjnej kluczowe staje się wypracowanie strategii komunikacyjnych, które będą spójne, wiarygodne i odporne na dezinformację. Jak wskazywano podczas EFNI Wiosna 2026, skuteczne budowanie narracji o Polsce wymaga współpracy mediów, instytucji publicznych, biznesu oraz twórców treści.

Wnioski z dyskusji wpisują się w temat przewodni konferencji - „Wyzwolić potencjał, zbudować jutro”. Silna, konsekwentna i wiarygodna narracja o Polsce może bowiem stać się jednym z kluczowych narzędzi wzmacniania pozycji kraju na arenie międzynarodowej.