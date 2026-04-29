Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało założenia do projektu nowelizacji przepisów dotyczących emerytur żołnierzy zawodowych i ich rodzin (UD403). Celem zmian jest ujednolicenie zasad nabywania i ustalania świadczeń emerytalnych w różnych formacjach mundurowych, w tym objęcie Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej rozwiązaniami stosowanymi w pozostałych służbach.

Chodzi o likwidację różnic, które dziś powodują, że funkcjonariusze w podobnej sytuacji zawodowej mogą być traktowani inaczej w zależności od formacji.

Krótszy staż emerytalny dla części funkcjonariuszy

Jednym z kluczowych założeń projektu jest możliwość uwzględniania służby w Służbie Celnej przy ustalaniu prawa do emerytury na zasadach analogicznych do innych służb, np. Policji, ABW czy SG. W określonych przypadkach może to oznaczać możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach służby zamiast standardowego 25-letniego stażu.

Zmiany mają dotyczyć m.in. osób powołanych do służby po 31 grudnia 2012 r.

Jednolite zasady i przeliczanie świadczeń

Projekt przewiduje także ujednolicenie zasad ponownego ustalania emerytur, szczególnie w sytuacjach, gdy funkcjonariusz podejmuje służbę w innej formacji, np. w Służbie Celno-Skarbowej. W takich przypadkach świadczenia mają być przeliczane według wspólnych reguł.

Możliwe zawieszenie emerytury

Nowością jest również możliwość zawieszenia prawa do emerytury wojskowej w sytuacji ponownego podjęcia służby w Służbie Celno-Skarbowej. Ma to uporządkować sytuacje, w których świadczenie byłoby wypłacane równolegle z aktywną służbą.

Co to oznacza w praktyce

Zmiany mają przede wszystkim wyrównać różnice między służbami i ujednolicić zasady przechodzenia na emeryturę w całym systemie mundurowym. Nie zmieniają jednak samej konstrukcji emerytur wojskowych, które nadal pozostają odrębnym systemem.

Zgodnie z założeniami projekt ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2026 r.