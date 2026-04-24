Putin na szczycie G20? Nowe informacje z Kremla

Władimir Putin może pojechać na szczyt G20 w Miami
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:10

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował w piątek w rozmowie z dziennikarzami, że rosyjski przywódca Władimir Putin może wziąć udział w grudniowym szczycie G20 w Miami – przekazała agencja Reuters.

- Rosja będzie odpowiednio reprezentowana na szczycie G20 w Miami – powiedział Pieskow, zaznaczając, że przedstawicielem Moskwy na spotkaniu może być Putin lub inna osoba.

To reakcja na czwartkową wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa, który oświadczył, że gdyby przywódca Rosji przybył na szczyt G20 na Florydę, byłoby to bardzo pomocne. "Ale wątpię, by tak się stało" - powiedział Trump.

Pieskow dodał, że Rosja przywiązuje „wielką wagę” do rozmów w formacie G20.

- Biorąc pod uwagę te kryzysy, jakie obecnie narastają i powstają, do momentu przeprowadzenia szczytu będzie wiele spraw do omówienia – zauważył rzecznik Kremla.

USA sprawują w tym roku przewodnictwo w G20. Prezydent Trump będzie gospodarzem szczytu 14-15 grudnia w ośrodku Trump National Doral Miami na Florydzie. W szczycie G20 ma wziąć udział także prezydent RP Karol Nawrocki. (PAP)

Źródło: PAP

