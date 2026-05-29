Polskie służby zatrzymały pracownika jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mężczyzna usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
Informację przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak poinformował, zatrzymanie nastąpiło 27 maja na podstawie postanowienia prokuratora okręgowego w Poznaniu z wydziału do spraw wojskowych.
Zatrzymany to obywatel Polski zatrudniony w jednym z zakładów należących do Grupy PGZ. Usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, dotyczący działalności szpiegowskiej na rzecz obcego państwa.
Akcja SKW i ABW
Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
Na sprawę zareagował koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, który podkreślił skuteczność działań SKW, ABW i prokuratury.
Szpiegostwo w strategicznym sektorze
Sprawa dotyczy sektora kluczowego dla bezpieczeństwa państwa. Polska Grupa Zbrojeniowa odpowiada za realizację najważniejszych kontraktów dla Wojska Polskiego, w tym produkcję amunicji i sprzętu wojskowego.
Śledczy ustalają teraz, jakie informacje mogły zostać przekazane i na rzecz jakiego państwa działał podejrzany. Za przestępstwo z art. 130 par. 2 grozi wieloletnia kara więzienia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu