Wykup mieszkania komunalnego, czyli – w jaki sposób można przejąć na własność mieszkanie komunalne, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i czym są udzielane przez gminy bonifikaty od ceny zakupu nieruchomości?

Warunki i zasady sprzedaży mieszkań komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo, kwestie szczegółowe dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych określają poszczególne gminy w stosownych uchwałach rad gmin czy miast.

Do sprzedaży może być przeznaczony lokal o uregulowanym stanie prawnym, a więc lokal położony w budynku stanowiący własność gminy, w stosunku do którego, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez gminę i do którego nie są zgłaszane żadne inne roszczenia.

Lokal przeznaczony do sprzedaży, musi mieć przy tym charakter samodzielny, a więc – musi to być wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi (pokoje), które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (kuchnia, łazienka, przedpokój) służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu jako jego części składowe, mogą przynależeć ponadto pomieszczenia, które nie muszą do niego bezpośrednio przylegać. Mogą być one położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem (np. piwnica, strych, komórka lokatorska czy garaż).

Decyzja o sprzedaży mieszkania komunalnego, należy do wyłącznej właściwości gminy. Oznacza to, że mieszkanie komunalne można wykupić jedynie wtedy, gdy gmina przeznaczyła je do sprzedaży. Najemcy – co do zasady – nie przysługuje roszczenie o sprzedaż zajmowanego mieszkania. Jeśli natomiast gmina podjęła decyzję o sprzedaży mieszkania, to wówczas musi respektować uprawnienia najemcy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ważne Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – w art. 34 ust. 1 pkt 3 – przyznaje najemcy lokalu mieszkalnego zawartego na czas nieoznaczony, prawo pierwszeństwa w jego nabyciu. W przypadku zamiaru przeznaczenia nieruchomości do zbycia – gmina doręcza ww. najemcy pisemne zawiadomienie o przysługującym mu pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku o jej nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten, nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W przypadku naruszenia powyższych przepisów – gmina ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. Inicjatywa w sprawie wykupu lokalu może wyjść także od samego najemcy. Jeśli najemca chciałby wykupić swoje mieszkanie – powinien wówczas udać się do urzędu gminy i dowiedzieć się, czy mieszkanie to jest przeznaczone do sprzedaży albo też czy w najbliższym czasie nie zostanie do niej przeznaczone (bądź też skierować odpowiednie pismo w tej sprawie). Wówczas – gmina zobowiązana będzie ustosunkować się do wniosku najemcy i poinformować najemcę o planach względem tego lokalu.

Jeżeli nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu (czyli właśnie np. najemcę tej nieruchomości) sprzedaż następuje w drodze bezprzetargowej. Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy – cenę takiej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Ważne Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wójt (burmistrz lub odpowiednio – prezydent miasta) może udzielić na podstawie zarządzenia wojewody albo uchwały rady gminy (lub miasta) bądź sejmiku, bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na cele mieszkaniowe. Udzielenie bonifikaty nie ma jednak charakteru obligatoryjnego. Ustawodawca pozostawił gminom, w tym zakresie, znaczną swobodę. Każda gmina, sama decyduje o tym czy w ogóle przyznaje bonifikaty przy sprzedaży należących do niej lokali mieszkalnych oraz ewentualnie w jakiej wysokości będą te bonifikaty przysługiwały. Samorządy uzależniają wysokość bonifikaty m.in. od: długości okresu wynajmowania mieszkania,

wieku budynku i jego stanu technicznego,

równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku,

tego, czy najemca płaci gotówką czy w ratach. Często, gminy przyznają wysokie bonifikaty – sięgające 80, 90 czy nawet 98% wartości lokalu. Wysokość ustalonej przez gminę bonifikaty może przy tym ulec zmianie. Gmina bowiem może zarówno podwyższyć jak i obniżyć ustaloną wcześniej bonifikatę, poprzez dokonanie stosownej zmiany w uchwale określającej zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. Jeśli gmina zdecyduje się na przyznanie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, to bonifikata ta obejmuje cenę lokalu i cenę udziału w prawie własności gruntu. W przypadku, gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, to bonifikata obejmuje ponadto pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikatę stosuje się w jednakowej wysokości od wszystkich składników ceny lokalu (art. 68 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Nabywca musi jednak zwrócić gminie kwotę stanowiącą równowartość udzielonej bonifikaty (po jej waloryzacji), jeżeli sprzeda mieszkanie w ciągu 5 lat od daty jego nabycia. Zwrot ten, następuje na żądanie gminy. Bonifikata nie podlega jednak zwrotowi, w przypadku:

zbycia mieszkania na rzecz osoby bliskiej (ww. osoba bliska będzie jednak również zobowiązana do zwrotu udzielonej bonifikaty, jeżeli – przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia mieszkania – sprzeda lub wykorzysta nieruchomość na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty),

zamiany mieszkania na:

inny lokal mieszkalny będący przedmiotem prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,

sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży, w ciągu 12 miesięcy, zostaną przeznaczone na nabycie:

innego lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem prawa własności lub przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.



Organ gminy może również odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty w innych przypadkach niż wyżej wymienione – za zgodą odpowiednio wojewody, rady gminy (lub miasta) bądź sejmiku.

Koniec z bonifikatami udzielanymi przez gminy od ceny mieszkania komunalnego, w celu – „zahamowania prywatyzacji nieruchomości, wzmocnienia mieszkalnictwa publicznego i zwiększenia dostępności lokali dla rodzin o niskich dochodach”? Do Sejmu został złożony projekt poselski

W dniu 15 maja 2025 r., przez grupę posłów Lewicy, do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (znak: RPW/16338/2025, a następnie druk sejmowy nr 1318), który przewiduje likwidację uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych, wchodzących w skład zasobów gminy. Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – a konkretnie z jej art. 68 ust. 1 – miałby całkowicie „zniknąć” pkt 7, który aktualnie uprawnia gminy do udzielania bonifikat od ceny nieruchomości, jeżeli jest ona zbywana jako lokal mieszkalny, jak również inne przepisy powiązane z wyżej wymienionym (dotyczące zasad, na jakich udzielana jest wspomniana bonifikata, w przypadku lokalu mieszkalnego).

W uzasadnieniu ww. projektu posłowie argumentują, iż – „Od początku lat 90 polski zasób komunalny systematycznie się zmniejsza, ponieważ gminy sprzedawały mieszkania z wysokimi bonifikatami, uzasadniając to wówczas brakiem środków na remonty. Efekt jest dziś widoczny gołym okiem, liczba lokali komunalnych spadła z prawie dwóch milionów do niespełna ośmiuset tysięcy, przy oddanych do użytku ponad 45 tys. nowych mieszkań komunalnych. Gminy, zachęcone prawną możliwością obniżenia ceny nawet o 90%, wyprowadziły setki tysięcy lokali z mienia publicznego, co potwierdzają zarówno dane GUS, jak i raport Najwyższej Izby Kontroli. Charakterystyczny przykład Krakowa pokazuje skalę zjawiska, gdzie kilkaset mieszkań sprzedanych po cenie rynkowej dało podobny dochód jak kilka tysięcy sprzedanych z rabatem sięgającym dziewięćdziesięciu kilku procent.”

W ocenie autorów projektu – proponowane zmiany, polegające na likwidacji możliwości sprzedaży mieszkań komunalnych z bonifikatą, mają doprowadzić do – „zahamowania prywatyzacji, wzmocnienia mieszkalnictwa publicznego i zwiększenia dostępność lokali dla rodzin o niskich dochodach”, jak również – przeciwdziałać masowej wyprzedaży lokali komunalnych, które w niektórych sytuacjach, są przedmiotem dalszego obrotu, niejednokrotnie prowadzonego z pokrzywdzeniem osób starszych.

Warto również nadmienić, że jedną z posłanek Lewicy, która podpisała się pod ww. projektem – jest obecna Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Przykład W praktyce, wprowadzenie powyższych zmian – dla wielu rodzin o niższych dochodach – może oznaczać brak możliwości wykupu na własność mieszkania, które od lat jest w posiadaniu danej rodziny z tego względu, że nie będzie już szansy na bonifikatę sięgająca nierzadko nawet 80, 90 czy 98% ceny nieruchomości.

Koniec z bonifikatami udzielanymi przez gminy od ceny mieszkania komunalnego – jakie zdanie, na temat zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, ma rząd?

Wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, zakładającego likwidację uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych – w dniu 18 listopada 2025 r., swoje stanowisko zajęła Rada Ministrów. W ocenie rządu – co do zasady – należy podzielić pogląd projektodawców o konieczności „racjonalizacji gospodarowani publicznym zasobem”. Jednocześnie jednak, przedstawiciel Rady Ministrów zwraca uwagę, że – „omawiane propozycje dotykają zasady ochrony praw nabytych, ponieważ – jak przewidzieli projektodawcy w art. 4 – dotychczasowe zasady udzielania bonifikat, w tym obowiązujący krótszy (5-letni) okres karencji, po upływie którego organ może żądać zwrotu bonifikaty, stosuje się wyłącznie do przypadków nabycia nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy. Nie obejmuje on zatem przypadków, gdy dotychczasowy najemca uzyskał własność lokalu wprawdzie po dniu wejścia ustawy w życie, ale przed tą datą podpisał protokół rokowań, uzyskując ekspektatywę nabycia go na określonych warunkach”. W związku z powyższym – rząd zasugerował zmianę art. 4 projektu w taki sposób, aby stanowił on, iż – „W przypadkach sprzedaży nieruchomości, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podpisany został protokół z rokować stanowiący podstawę zawarcia umowy sprzedaży, przepisy art. 68 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.”

W świetle powyższego – Rada Ministrów, co do zasady – pozytywnie oceniła rozwiązania zawarte w projekcie. „Idea, która przyświeca założeniom projektu zasługuje na aprobatę i uwzględnienie. Zaproponowany (…) kierunek zmian odpowiada na potrzebę powiększenia zasobu komunalnego” – podsumowano. W trakcie dalszych prac nad projektem – w ocenie rządu – należy jednak uwzględnić poczynione zastrzeżenia, aby „nie zaburzyły one transparentności gospodarowania majątkiem publicznym”.

Koniec z bonifikatami udzielanymi przez gminy od ceny mieszkania komunalnego – co, na temat zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi, sądzą Polacy?

W dniu 15 czerwca 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, który zakłada likwidację uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych, wchodzących w skład zasobów gminy. W konsultacjach tych wzięło udział łącznie 55 ankietowanych, w tym – 25 kobiet i 30 mężczyzn. 47% respondentów zdecydowanie sprzeciwia się przyjęciu ww. regulacji, a 40% uznało, że jej przyjęcie jest zdecydowanie potrzebne.

Wśród komentarzy do całości projektu ustawy, znalazły się zarówno opinie pozytywne na temat proponowanego rozwiązania, takie jak m.in.:

„Projekt ustawy zasługuje na pełne poparcie, ponieważ skutecznie odpowiada na dwa kluczowe problemy: masową wyprzedaż mieszkań komunalnych za ułamek ich wartości oraz rosnące ubóstwo wśród osób starszych. Likwidacja bonifikat zatrzymuje drenowanie majątku publicznego, a nowe przepisy umożliwiają gminom bezpieczny wykup mieszkań od seniorów z gwarancją prawa do dalszego zamieszkiwania. To rozwiązania sprawiedliwe społecznie, racjonalne ekonomicznie i zgodne z interesem wspólnot lokalnych.”

„Popieram, nie można najpierw budować czegoś za pieniądze podatników, a później przekazywać za niewielką kwotę w prywatne ręce. W ten sposób wyprzedaje się mienie.”

jak i opinie negatywne, a wśród nich m.in.:

„Zgadzam się z potrzebą reformy w mieszkalnictwie komunalnym, natomiast obecny projekt ustawy w mojej opinii przyniesie więcej szkód niż pożytku. W wielu dużych miastach zasób komunalny składa się w dużej mierze z mieszkań w złym stanie technicznym, nieprzystosowanych do potrzeb ludzi starszych czy niepełnosprawnych. Samorządy nie mają środków na remonty, przez co mieszkania popadają w większą ruinę. Ekonomicznie zasadnym jest pozbycie się tych mieszkań na rzecz budowania nowych. Co więcej, wielu ludziom obiecano już wykup takich mieszkań, na tej podstawie mieszkańcy poczynili decyzje życiowe i zainwestowali swoje własne środki w remonty, po czym daleko posunięte przygotowania do sprzedaży ucięte zostały decyzja samorządu. Doszło do kuriozalnych sytuacji, gdzie jeden sąsiad zdążył wykupić, drugi nie - bez wyraźniej przyczyny, po prostu miał więcej szczęścia w procesie. Dodam też, że oczywiście lokalni prominenci zdążyli wykupić już mieszkania z bonifikatą. Jest to w mojej opinii duża niesprawiedliwość społeczna. Z tego względu popieram dokończenie zawieszonych decyzjami samorządowymi procesów sprzedaży i wprowadzenie zakazu sprzedaży z bonifikatą dla wszystkich nowo wybudowanych mieszkań z zasobu komunalnego. Kończąc ja i moja rodzina mieszkamy w lokalu komunalnym od 1945 roku! Budynek jest z 1907 roku i wymaga wielu inwestycji, na które miasto Poznań nie ma pieniędzy. Bardzo byśmy chcieli mieć możliwość uczciwego wykupu tego lokalu.”

„Zanim ustawa wejdzie w życie, powinno umożliwić się długoletnim mieszkańcom, którzy faktycznie od ponad 20 lat nieprzerwanie zajmują daną nieruchomość, a wcześniej zajmowali ją jej przodkowie, dokonania zakupu tejże nieruchomości ze specjalną bonifikatą, tak jak miało to miejsce w przeszłości, kiedy Polacy mogli wykupić mieszkanie ze spółdzielni za tzw. złotówkę czy mieszkania z zasobów gmin z bardzo wysoką bonifikatą. Uzasadnienie dania takiej możliwości tkwi w przekonaniu, że są to mieszkania stanowiące centrum spraw życiowych tych mieszkańców, w których przeżyli wszystkie lata swojego życia, są z tym miejscem związane, a zabieranie mieszkania ze względów np. byłoby źródłem życiowej utraty istotnego elementu bytu tej osoby. Można by było wprowadzić uwarunkowanie wdrożenie bonifikaty zakazem późniejszej sprzedaży lokalu np. przez kolejne 20 lat i zakazem dzielenia lokali na mniejsze aby uniknąć powstania strefy handlowania tymi lokalami.”

Opinie negatywne na temat projektu – w znacznej części przypadków odnoszą się właśnie do proponowanej w projekcie likwidacji uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy wykupie komunalnych lokali mieszkalnych, a nie do – wprowadzenia specjalnej ochrony dla „osób starszych” (powyżej 60 roku życia) poprzez umożliwienie gminie wykupu od nich mieszkania z jednoczesnym zawarciem umowy najmu na czas nieoznaczony w tym samym lokalu, które również przewiduje omawiana regulacja.

Koniec z bonifikatami udzielanymi przez gminy od ceny mieszkania komunalnego, ale – nie dla osób, które wynajmują lokal przez co najmniej 25 lat? Poprawka zgłoszona podczas II posiedzenia Sejmu

Podczas II czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, zakładającego likwidację uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych, na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2025 r. – do ww. projektu została zgłoszona poprawka przez Klub Parlamentarny Prawi i Sprawiedliwość. Zgodnie z nią – likwidacja uprawnienia gminy do udzielenia bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, nie miałaby dotyczyć przypadku, gdy spełniony jest warunek w postaci wynajmowania danego lokalu przez okres co najmniej 25 lat.

W art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie miałby zatem zostać usunięty pkt 7, a w ust. 1a ww. przepisu dodano by kolejne zdanie, w brzmieniu: „Bonifikata jest udzielana po upływie co najmniej 25 lat nieprzerwanego najmu lokalu mieszkalnego.”

Jeżeli ww. poprawka zostałaby przyjęta (a projekt ustawy zostałby ostatecznie uchwalony z jej uwzględnieniem) – część najemców mieszkań komunalnych (ale tylko tych, będących w ich posiadaniu od co najmniej 25 lat) – nadal mogłaby liczyć na wykup na własność mieszkania komunalnego z bonifikatą.

Koniec z bonifikatami udzielanymi przez gminy od ceny mieszkania komunalnego – od kiedy nowe przepisy miałyby wejść w życie?

Zgodnie z art. 5 projektu – nowe przepisy, zakładające likwidację uprawnienia rad gmin do stosowania bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych – miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. Należy jednak mieć na względzie, że na chwilę obecną (po II czytaniu projektu na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się w dniu 17 grudnia 2025 r. i zgłoszonej wówczas, wspomnianej powyżej poprawce przez PiS) – projekt został skierowany do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Infrastruktury oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Aktualnie, nadal oczekuje on na III czytanie w ww. komisjach, można więc przypuszczać, że trafił do „zamrażarki” sejmowej. Jeżeli omawiana nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami zostałaby jednak ostatecznie przyjęta przez Sejm (co oczywiście nie jest wykluczone, pomimo „przeciągania się” prac w komisjach) – zostanie ona jeszcze skierowana do dalszych prac w Senacie, zanim trafi do podpisu na biurko Prezydenta.

Koniec z bonifikatami udzielanymi przez gminy od ceny mieszkania komunalnego – burzliwe obrady sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, kolejna poprawka oraz pozytywna opinia rządu na temat projektu

Jak zostało wspomniane powyżej – projekt aktualnie oczekuje na III czytanie na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Podczas I czytania regulacji, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2025 r. w ww. komisjach – poseł Włodzimierz Tomaszewski, będący członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, zgłosił do niego swoje poprawki, polegające m.in. na całkowitym wykreśleniu z projektu przepisów, na podstawie których miałaby zostać zniesiona możliwość stosowania przez gminy bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Jak argumentował – przepisy znoszące możliwość stosowania przez gminy bonifikat przy sprzedaży mieszkań komunalnych „pod pozorem ochrony osób starszych uderzają zwłaszcza w ludzi młodych, a wszystkich mieszkańców gminy (miasta) – bez względu na wiek – pozbawiają możliwości nabycia mieszkań z zasobów gminy przy zastosowaniu bonifikat ustalanych przez organy stanowiące gmin (miast). Stosowanie bonifikat nie jest obligatoryjne, lecz to od samorządu zależy ich ustanawianie w ramach ich polityk mieszkaniowych. Zatem artykuł ten byłby pozbawieniem kompetencji samorządów.

Perspektywa własności mieszkania to bardzo ważny czynnik zarówno polityki mieszkaniowej jak i demograficznej, co potwierdzają badania. Podmioty publiczne muszą ułatwiać pozyskanie mieszkań na własność dla osób osiągających zdolność czynszową, a także odpowiedzialność właścicielską – a takich mieszkańców jest większość. Dla osób w trudnej sytuacji materialnej powinny być oferowane lokale socjalne o lepszym niż dziś standardzie i z ulgami czynszowymi. Takich lokali socjalnych z zasobu oczywiście nie można sprzedawać.”

W ramach głosowania nad ww. poprawką – została ona jednak odrzucona przez członków obradujących komisji sejmowych (22 głosami przeciw, wobec 12 głosów za). Poseł Włodzimierz Tomaszewski zgłosił ją wówczas jako wniosek mniejszościowy.

Podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które miały miejsce 4 grudnia 2025 r., głos zabrał również wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, który przedstawił stanowisko rządu na temat dyskutowanego projektu:

Ważne „Szanowni Państwo, dzisiaj dyskutujemy o niezwykle ważnym projekcie” – rozpoczął wiceminister Lewandowski, a swoją wypowiedź (red.: najlepiej jest przejść od razu do „sedna”) zakończył następującymi słowami – „ten projekt uzyskał pozytywną opinię rządu – to jeden z nielicznych projektów poselskich, co do którego opinia rządu została w sposób formalny przygotowana, przedyskutowana przez wszystkie komitety Rady Ministrów i ministerstwa. W tej opinii znalazły się zastrzeżenia co do skuteczności rozwiązań proponowanych w ustawie, ale mam przed sobą poprawkę przedłożoną przez panią przewodniczącą Żukowską. Ta poprawka w trzech obszarach w stu procentach konsumuje zastrzeżenia rządu. A więc, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że – ta opinia jest w stu procentach do tegoż projektu pozytywna. Uprzejma prośba o jego poparcie, o tę refleksję i pozwolenie nam robienia prawdziwej „mieszkaniówki”, prawdziwej polityki mieszkaniowej – bo ona nie polega na daniu ludziom możliwości wykupu mieszkań publicznych za kilka procent wartości, ale na tworzeniu dużego zasobu komunalnego, z którego będą mogły być zaspokajane potrzeby tych osób najsłabszych”. Wspomniana przez wiceministra Tomasza Lewandowskiego poprawka zgłoszona przez posłankę Lewicy Annę Żukowską, dotyczyła m.in. utrzymania dotychczasowych przepisów (w zakresie stosowania bonifikat) dla przypadków, gdy rokowania co do warunków sprzedaży lokalu komunalnego – w tym w zakresie przysługujących nabywcy ulg – zakończyły się przed dniem wejścia ustawy w życie podpisaniem przez strony protokołu uzgodnień. Rozwiązanie to – „służyć ma wzmocnieniu poczucia pewności uczestników obrotu oraz stabilności ukształtowanych wcześniej stosunków prawnych”. Powyższa poprawka – wobec braku sprzeciwu członków sejmowych komisji – została przyjęta i uwzględniona w projekcie.

Oznacza to, że jeżeli regulacja doczekałaby się swojego wejścia w życie w tym kształcie – możliwość stosowania przez gminy bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do zasobów gmin, zostałaby zniesiona, ale – nie dotyczyłoby to przypadków, w których bonifikata/ulga zostałaby protokolarnie uzgodniona przez nabywcę z gminą, przed dniem wejścia ustawy w życie.

Ważne Wracając natomiast do pozytywnej opinii rządu na temat projektu, wśród argumentów „za” zniesieniem możliwości stosowania przez gminy bonifikat, wiceminister Tomasz Lewandowski wymienił następujące aspekty: „Możliwość sprzedaży mieszkań z bonifikatą sięgającą 99% została wprowadzona ustawą o gospodarce nieruchomościami w 1997 r., w zupełnie innej sytuacji gospodarczej, społecznej. (...) W roku 1990 zasób mieszkań komunalnych sięgał 2 mln mieszkań. W tej chwili tych mieszkań komunalnych mamy na poziomie siedmiuset kilkudziesięciu tysięcy . I co roku jest sprzedawanych od 15 do 20 tys. mieszkań z bonifikatami.”

„ Nie mówimy tutaj o sprzedaży, która byłaby jakoś społecznie uzasadniona, usprawiedliwiona. Są gminy, które sprzedają mieszkania za 1% wartości i jeszcze się tam chwalą . Chwalą się tym, że można u nich kupić mieszkania w cenie ekspresu do kawy czy lodówki. To jest ten moment, w którym samorządy, jeżeli chcą remontować zasób, modernizować kamienice, w odróżnieniu od lat 90. mają taką możliwość – bo kolejne rządy, również Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji, 15 października wprowadziły mechanizmy pozwalające na remont mieszkań i kamienic komunalnych z 80-procentową bezzwrotną dopłatą do takiegoż remontu. A więc nie ma już żadnego argumentu i usprawiedliwienia ekonomicznego .”

„Coraz częściej zwracają się do Ministerstwa, także do państwa posłów – na jednym z ostatnich posiedzeń Komisji także były osoby, które kupiły, wprawdzie za ułamek wartości, mieszkanie, ale nie stać ich na remont tego mieszkania . Wspólnota, chcąc termomodernizować budynki, chcąc docieplać dachy, zwiększyła zaliczkę na fundusz remontowy. I osób, które jeszcze lat temu kilka kupiły takie mieszkanie za ułamek wartości, dzisiaj nie stać na podwyższony fundusz remontowy . Musimy pamiętać, że mieszkanie to nie tylko prawa, ale też obowiązki – obowiązki wynikające chociażby z remontów budynków. I też musimy mieć tego świadomość, że te osoby wrócą do władzy publicznej. One przyjdą po dopłaty, one przyjdą po dodatkowe środki. Zatem nie dość, że sprzedaliśmy mieszkanie za kilka procent wartości, to jeszcze te mieszkania sprzedane za kilka procent wartości z pieniędzy publicznych będziemy remontowali . To drugi argument.”

„Argument trzeci. Dzisiaj w zasobie komunalnym mieszka niespełna 5% wszystkich polskich rodzin . Jeżeli chcemy utrzymać patologiczny mechanizm sprzedaży mieszkań za kilka procent, to powinniśmy uczciwie spojrzeć w lustro i się zastanowić, co mamy do zaproponowania, panie pośle Tomaszewski, tym między innymi młodym ludziom, którzy zaciągają dzisiaj kredyt na 30 lat, płacą milion albo półtora miliona złotych za to, żeby mieszkać w 50-metrowym mieszkaniu. I oni nie tylko niczego nie dostają od państwa, ale przez 30 lat płacą 100% wartości zakupu tego mieszkania plus drugie tyle w odsetkach. Sprawiedliwe byłoby, żeby ten mechanizm, w takim razie, zaoferować wszystkim Polakom, a nie tylko tym, jak Pan powiedział, którzy mieli z różnych powodów szansę zamieszkać w zasobie komunalnym jeszcze przed 1990 rokiem .”

„Skoro podchodzimy do polityki mieszkaniowej kompleksowo, skoro zgodziliśmy się – mam wrażenie, że był taki konsensus polityczny – że robimy wszystko, żeby były dodatkowe środki na budowę nowego zasobu i zwiększanie tego zasobu, to – przecież nie możemy w tym samym momencie tego zasobu wyprzedawać. Absolutnie tego typu działanie nie zgadza się z podstawowymi zasadami logiki. Mało tego, pojawiają się w tej dyskusji argumenty, że przecież nowego zasobu nie sprzedajemy. Ale jakie mamy uzasadnienie dla osób, które dzisiaj wchodzą do zasobu i widzą, że kto inny kupuje za kilka procent wartości nieruchomość? Co mamy im powiedzieć, jeżeli za kilka lat oni przyjdą z wnioskiem o wykup tych mieszkań z bonifikatami? Przecież też pojawi się argumenty braku równości, braku tożsamego traktowania tych lokatorów komunalnych. Jesteśmy już w pewnym etapie, w którym powinniśmy zakończyć to szaleństwo wyprzedaży mieszkań komunalnych i postawić na silny zasób mieszkaniowy gmin – na taki zasób, dzięki któremu będziemy mogli pomagać osobom słabszym.”

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 399)

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (druk sejmowy nr 1318)

