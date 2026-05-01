Bon senioralny: Miliard złotych na wsparcie osób starszych. Minister ujawnia szczegóły

Nowe świadczenie dla seniorów. Minister zdrowia podaje kwoty i terminy
oprac. Karolina Nowakowska
48 minut temu

Bon senioralny jest tak zaprojektowany, żeby przede wszystkim trafiać najpierw tam, gdzie w ogóle nie ma usług - powiedziała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz w rozmowie opublikowanej w piątek w portalu Wyborcza.biz. Jak wskazała, z bonu skorzysta 20 tys. osób. Według projektu ustawy, próg dochodowy uprawniający do skorzystania z bonu senioralnego to 3410 zł. Okła-Drewnowicz tłumaczyła, że kwota ta bliska jest wysokości średniej emerytury.

Interwencja tam, gdzie brakuje usług opiekuńczych

Dodała, że w Polsce wciąż 10 proc. gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30 proc. świadczy je dla nie więcej niż 10 osób. - Dlatego ten bon senioralny jest tak zaprojektowany, żeby przede wszystkim trafiać najpierw tam, gdzie w ogóle nie ma usług - tłumaczyła Okła-Drewnowicz.

Jeżeli my jako rząd widzimy, że nie wszystkie samorządy odpowiadają na to wyzwanie, to rolą państwa jest interweniować. I my w pierwszej kolejności interweniujemy tam, gdzie jest najtrudniej - powiedziała.

Miliard złotych w budżecie i kalendarz prac

Zaznaczyła, że na bon senioralny na najbliższe 3 lata zaplanowany jest w budżecie w sumie 1 mld zł. Na kolejne 10 lat - 5 miliardów. Minister przypomniała, że ustawę przyjął już stały Komitet Rady Ministrów. Okła-Drewnowicz ma nadzieję, że na jednym z najbliższych posiedzeń rząd się nią zajmie. - Tak, żeby jeszcze w maju trafiła do parlamentu i żeby doczekała się szybkiego podpisu prezydenta - dodała.

Zgodnie z nowymi przepisami, zawartymi w projekcie ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, bon senioralny będzie realizowany w ramach trzyletnich, rządowych programów. Ich wykonawcą będą gminy. Pierwszy program ma zostać uruchomiony w latach 2026-2028. Łączna pula środków z budżetu państwa na jego realizację to:

  • 100 mln zł w 2026 r. (program ma ruszyć w IV kwartale),
  • 400 mln zł w 2027 r.,
  • 500 mln zł w 2028 r.

Kryteria i zakres wsparcia dla seniorów

Świadczenie kierowane będzie dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Prawo do niego będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich trzech miesiącach nie przekroczy kwoty 3410 zł. Kryterium dochodowe będzie podlegać corocznej waloryzacji. Realizacja bonu senioralnego następować będzie na podstawie umowy zawieranej między gminą a seniorem. W projekcie ustawy nie ma określonej maksymalnej kwoty świadczenia.

Bon będzie świadczeniem niepieniężnym, dbającym o zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych seniora. W ramach bonu realizowane będą usługi, takie jak:

  • wsparcie w przygotowaniu posiłków i poruszaniu się,
  • utrzymywanie porządku,
  • korzystanie ze świadczeń zdrowotnych,
  • opieka higieniczno–pielęgnacyjna,
  • pomoc w zapewnianiu kontaktów z otoczeniem, w tym aktywizacja intelektualna lub ruchowa. (PAP)
