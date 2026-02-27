Samorząd województwa przypomniał, że z jesiennej edycji warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego skorzystało blisko 3,5 tysiąca użytkowników. To skłoniło do kontynuowania programu również wczesną wiosną.

Woj. warmińsko-mazurskie ruszyło z edycją wiosenną bonu turystycznego

Marszałek województwa Marcin Kuchciński poinformował, że najważniejszym celem programu jest pobudzenie turystyki w okresie poza sezonem turystycznym.

- Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie nim będzie duże. Program Wiosna na Warmii i Mazurach, realizowany przez warmińsko-mazurski bon turystyczny, to propozycja zarówno dla mieszkańców jak turystów spoza województwa - podkreślił Kuchciński.

Dodał, że dzięki bonowi będzie można zorganizować wiosenny pobyt i cieszyć się atrakcjami, jakie oferuje region a to przede wszystkim jeziora, zabytki, rekreacja na świeżym powietrzu czy smakowanie regionalnej kuchni.

Z bonu będzie można skorzystać od marca a start programu Wiosna na Warmii i Mazurach nastąpi w piątek 27 lutego, kiedy chętni będą mogli wygenerować bony. Realizacja dopłat do noclegów oraz wykorzystanie bonów zniżkowych obejmie okres od 2 marca do 17 maja z wyłączeniem Świąt Wielkiej Nocy (4 – 6 kwietnia) oraz majówki (1 – 3 maja). Budżet programu to 2 mln zł.

Do 500 zł dofinansowania do pobytu w ramach bonu turystycznego

Zainteresowani będą mogli skorzystać z bonów kwotowych w wysokości 300 zł i 500 zł oraz bonów zniżkowych w wysokości 10 proc.

Z bonu o wartości 300 zł będzie można skorzystać w hotelach jedno i dwugwiazdkowych, pensjonatach, apartamentach, domkach turystycznych, ośrodkach wypoczynkowych, na kempingach, w motelach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, pokojach gościnnych, kwaterach agroturystycznych oraz na polach biwakowych.

Z kolei bon o wartości 500 zł będzie można wykorzystać w hotelach trzy, cztero i pięciogwiazdkowych.

„Użytkownicy, którzy stali się sympatykami Warmii i Mazur podczas jesiennej edycji, nie muszą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w drugiej edycji programu. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i zaakceptują regulaminy edycji wiosennej” - przekazał urząd marszałkowski.