Pełna nazwa zgłoszenia brzmi „Nowy szczep Bacillus velezensis KT27 o właściwościach fungistatycznych oraz sposób jego namnażania”. Za odkryciem stoi zespół naukowców prof. Romana Marecika z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Nasz biopreparat to naturalny fungicyd, czyli środek grzybobójczy, który może zastąpić stosowane obecnie chemiczne środki ochrony roślin. Potrafi też zwiększać przyswajalność składników mineralnych zawartych w glebie - z form niedostępnych dla roślin przekształcać je do takich, które rośliny mogą pobierać, dzięki czemu można uzyskać większą ilość plonu bez konieczności zwiększania nawożenia – tłumaczy prof. Marecik. Ta druga właściwość jest niezwykle cenna, bo znacząco wpływa na wielkość roślin, zwiększając niekiedy produktywność nawet o kilkadziesiąt procent.

Odkrycie bakterii o tak pożądanych właściwościach to efekt wieloletniej pracy naukowców z Poznania. Nasza Katedra od ponad 35 lat prowadzi różnego rodzaju badania mikrobiologiczne, do dzisiaj w naszej katedralnej kolekcji zdeponowaliśmy ponad 2000 szczepów bakterii oraz około 500 rodzajów grzybów pleśniowych – mówi prof. Marecik.

Opisany w zgłoszeniu do konkursu „Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki” szczep bakterii został wyizolowany przez nieżyjącą już profesor Krystynę Trojanowską. Stąd też wziął się dodatek „KT” w jego nazwie.

- Kilka lat temu zaczęliśmy się interesować właściwościami funkcjonalnymi mikroorganizmów, które można wykorzystać w produkcji roślinnej. Przeanalizowaliśmy wtedy naszą kolekcję mikroorganizmów i w efekcie wyselekcjonowaliśmy ten szczep jako najbardziej atrakcyjny do zastosowania w uprawie i ochronie roślin – mówi naukowiec z Poznania. Dalsze prace wymagały żmudnych badań, których celem była optymalizacja wydajności namnażania bakterii przy jednoczesnym utrzymaniu ich właściwości metabolicznych.

Różnego rodzaju grzyby są wyjątkowo szkodliwymi patogenami roślin, wywołują choroby mogące obniżyć plony o 30 - 50 %., a czasami wręcz niszczyć uprawy w taki sposób, że nie opłaca się ich zbierać z pola. Nowy szczep bakterii - Bacillus velezensis KT27 przeszedł już pomyślnie testy laboratoryjne, szklarniowe i polowe. Obecnie jest wykorzystywany do produkcji specjalnych biopreparatów dostępnych dla rolników.

