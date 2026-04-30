Wyjazd do sanatorium z ZUS 2026. Kto może jechać do sanatorium za darmo i bez kolejki? Ile się czeka na sanatorium z ZUS?

Kiedy można skorzystać z darmowego sanatorium z ZUS w 2026 roku?

Program ZUS nie jest klasycznym „sanatorium dla każdego”. To tzw. rehabilitacja lecznicza, która ma pomóc wrócić do pracy. Można z niej skorzystać, jeśli istnieje ryzyko utraty zdolności do pracy, a jednocześnie lekarz ocenia, że dzięki rehabilitacji można ją odzyskać.

Dodatkowo trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

pracujesz i jesteś ubezpieczony w ZUS,

jesteś na zwolnieniu lekarskim i pobierasz zasiłek chorobowy,

pobierasz świadczenie rehabilitacyjne,

masz rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji można skorzystać także wtedy, gdy:

lekarz orzecznik ZUS wskaże taką potrzebę podczas kontroli zwolnienia,

pracownik stara się o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne.

Jak załatwić wyjazd do sanatorium za darmo krok po kroku?

Procedura jest prostsza, niż się wydaje, ale trzeba dopełnić kilku rzeczy. Pierwszy krok to wniosek PR-4. Wypełnia go lekarz prowadzący, czyli ten u którego przebiega leczenie. Są dwie możliwości:

lekarz daje wniosek i zainteresowany zanosi go do ZUS,

lekarz wysyła wniosek elektronicznie przez system e-ZUS (to najprostsza opcja).

Ważne: lekarz może wystawić taki wniosek nawet przy okazji zwolnienia lekarskiego.

Kto decyduje o wyjeździe do sanatorium z ZUS?

Ostateczną decyzję podejmuje lekarz orzecznik ZUS albo fizjoterapeuta. Może on zbadać wnioskującego osobiście albo wydać decyzję na podstawie dokumentów. Dlatego do badania w ZUS warto zabrać dokumentację medyczną, czyli wyniki badań, wypisy ze szpitala, historię leczenia.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, wnioskujący dostanie pocztą skierowanie. Znajdzie tam dokładny termin oraz miejsce rehabilitacji. Na decyzję czeka się od 3 do 8 tygodni.

Co jeśli ZUS odmówi wyjazdu do sanatorium?

Jeśli wnioskujący dostanie odmowę, nie wszystko jest stracone. Może się odwołać do sądu rejonowego, w ciągu miesiąca od momentu otrzymania decyzji. Odwołanie składa się przez ZUS pisemnie, albo ustnie do protokołu w oddziale.

Ważne: taka możliwość dotyczy wniosków złożonych od 13 kwietnia 2026 roku.

Ile trwa rehabilitacja i jak wygląda pobyt w sanatorium?

Standardowy pobyt trwa 24 dni, ale w trakcie rehabilitacji lekarz w ośrodku może wydłużyć lub skrócić turnus, ale tylko za zgodą ZUS. Po zakończeniu turnusu generowany jest dokument z podsumowaniem leczenia i informacją o stanie zdrowia.

Czy sanatorium z ZUS naprawdę jest darmowe?

To najważniejsza różnica w porównaniu do sanatorium na NFZ, gdzie pacjent musi zapłacić za pokój i wyżywienie. W przypadku rehabilitacji z ZUS nie płaci się za leczenie, ani za nocleg i wyżywienie. Dodatkowo ZUS zwraca koszty dojazdu najtańszym środkiem transportu publicznego. To oznacza, że wyjazd może być w praktyce całkowicie bezpłatny.

Jakie choroby kwalifikują do wyjazdu?

Rehabilitacja obejmuje wiele schorzeń. Można być skierowanym na rehabilitację w systemie stacjonarnym. Najczęściej są to problemy:

z kręgosłupem i narządem ruchu,

po wypadkach,

z sercem i układem krążenia,

z układem oddechowym,

neurologiczne,

psychosomatyczne,

onkologiczne po leczeniu raka piersi,

związane z głosem np. u nauczycieli.

Możliwy jest też system ambulatoryjny, czyli pacjent dojeżdża na zabiegi, w przypadku schorzeń narządu ruchu i układu krążenia.

Co dokładnie obejmuje rehabilitacja?

Program jest dopasowany indywidualnie i może obejmować:

ćwiczenia ruchowe i rehabilitację,

zabiegi fizykalne, np. laser, prądy, krioterapia,

masaże,

ćwiczenia w wodzie,

spotkania z psychologiem,

naukę radzenia sobie ze stresem,

edukację zdrowotną, dietę i profilaktykę.

Trzeba podkreślić, że to nie jest „odpoczynek”, tylko intensywne leczenie.

Ile się czeka na sanatorium z ZUS?

W przypadku sanatorium z ZUS sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż przy NFZ. Tu nie ma wieloletnich kolejek. Czas oczekiwania zwykle wynosi od około 2 do 3 miesięcy, od momentu złożenia wniosku.

Gdzie są ośrodki i czy można wybrać miejsce?

ZUS nie ma własnych sanatoriów. Korzysta z ośrodków w całej Polsce, również w uzdrowiskach. Placówki muszą spełniać określone wymagania medyczne i jakościowe. Pacjent zazwyczaj nie ma wpływu na wybór konkretnego miejsca. Decyduje dostępność w konkretnym sanatorium i profil leczenia.

Mapa ośrodków rehabilitacyjnych i sanatoriów

Źródło: ZUS

