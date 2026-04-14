Ukrainiec zatrzymany w Poznaniu za skatowanie niemowlęcia. Znęcał się również nad innymi dziećmi i żoną

Dziecko trafiło do szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu z licznymi obrażeniami głowy i nóg, mogącymi świadczyć o stosowaniu wobec niego przemocy – poinformował we wtorek podkom. Łukasz Paterski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Zatrzymanie za szczególne okrucieństwo wobec niemowlęcia

Policjanci zatrzymali rodziców chłopca, obywateli Ukrainy.

– Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie ojcu dziecka zarzutów spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz znęcania się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Matka została przesłuchana w charakterze świadka – powiedział Paterski.

Przedstawione 29-latkowi zarzuty dotyczą też znęcania się nad żoną i pozostałą czwórką dzieci – dziewczynkami w wieku od trzech do sześciu lat. Lekarz zbadał też pozostałe dzieci. Nie miały obrażeń.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że podejrzany przyznał się do zarzutów. Do Polski przyjechał wraz z rodziną w marcu 2024 r.

Sąd zgodził się na aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.