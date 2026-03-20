Jak poinformowała Krajowa Rada Radców Prawnych (KRRP), 20 marca 2026 r. Prokuratura Okręgowa w Krakowie oficjalnie wszczęła śledztwo (sygn. akt 3017-2.Ds.5.2026) dotyczące funkcjonowania popularnego portalu Lexspace. Sprawa ma charakter rozwojowy i dotyczy fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa obywateli w sieci.

Mechanizm działania: „Prawnicy widma” w Lexspace?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożył samorząd radcowski po otrzymaniu szeregu niepokojących sygnałów. Z ustaleń wynika, że portal Lexspace mógł stosować praktyki wprowadzające użytkowników w błąd. Kluczowym zarzutem jest niejasność co do tożsamości osób faktycznie udzielających porad.

Wątpliwości budzi nie tylko jakość merytoryczna wsparcia, ale przede wszystkim bezprawne wykorzystywanie wizerunku i danych zawodowych uprawnionych radców prawnych. Według doniesień, nazwiska mecenasów pojawiały się na platformie bez ich wiedzy i zgody, a im samym przypisywano autorstwo tekstów lub porad, z którymi nie mieli nic wspólnego.

Prezes KRRP: Chronimy wiarygodność zawodu

Dla samorządu radcowskiego sprawa ma wymiar nie tylko prawny, ale i etyczny. Chodzi o zaufanie, jakim obywatele darzą zawód zaufania publicznego.

– Ochrona bezpieczeństwa prawnego obywateli oraz wiarygodności zawodu radcy prawnego pozostaje dla samorządu sprawą fundamentalną. W związku z pojawiającymi się licznymi sygnałami złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – wskazuje Włodzimierz Chróścik, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w nadesłanym komunikacie.

Prokuratorskie zarzuty i apel do użytkowników Lexspace

Postępowanie koncentruje się na podejrzeniu doprowadzenia użytkowników do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W praktyce oznacza to, że klienci mogli płacić za usługę, wierząc, że kupują wiedzę konkretnego specjalisty, podczas gdy rzeczywistość mogła być zupełnie inna.

Krajowa Rada Radców Prawnych apeluje do wszystkich osób, które:

korzystały z usług portalu Lexspace,

mają podejrzenia, że ich sprawa nie została rzetelnie poprowadzona,

posiadają jakiekolwiek informacje o działaniu platformy.

Informacje należy przekazywać bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, powołując się na wspomnianą sygnaturę akt. Współpraca świadków może okazać się kluczowa dla pełnego wyjaśnienia mechanizmu działania portalu i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Żródło: Krajowa Rada Radców Prawnych