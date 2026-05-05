Dodatkowe pieniądze z ZUS na opłaty dla emerytów - 336 zł do emerytury co miesiąc. Sprawdź zasady przyznawania ryczałtu energetycznego

Pieniądze na prąd i gaz. ZUS podniósł stawkę

Od marca 2026 roku ryczałt energetyczny wynosi dokładnie 336,16 zł miesięcznie. To o ponad 23 złote więcej niż w roku ubiegłym. Świadczenie jest co roku waloryzowane, co oznacza, że raz przyznany dodatek będzie rósł wraz z inflacją i kosztami życia. Pieniądze te mają konkretne przeznaczenie - pomoc w opłaceniu: energii elektrycznej, gazu, ogrzewania. Co istotne, ZUS nie sprawdza Twoich zarobków. Wsparcie przysługuje bez względu na to, jak wysoką emeryturę pobierasz.

Kto może dostać 336 zł dopłaty?

Choć pieniądze trafiają do emerytów, nie każdy senior jest na liście uprawnionych. Według aktualnych przepisów ryczałt energetyczny przysługuje:

Kombatantom oraz osobom represjonowanym.

Żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy byli przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach czy batalionach budowlanych.

Wdowom i wdowcom po kombatantach i osobach uprawnionych.

Wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile pobierają one emeryturę lub rentę.

To świadczenie można "odziedziczyć". Jeśli Twój zmarły małżonek miał prawo do ryczałtu, jako wdowa lub wdowiec możesz ubiegać się o kontynuację wypłat na swoje konto.

Jak dostać ryczałt energetyczny? (Krok po kroku)

Pieniądze nie wpłyną na konto automatycznie - konieczne jest dopełnienie formalności.

Wypełnij wniosek: Potrzebujesz formularza ZUS-ERK. Jest dostępny w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej urzędu. Dołącz dokumenty: Musisz udowodnić swoje uprawnienia. W zależności od Twojej sytuacji będzie to:Decyzja szefa Urzędu ds. Kombatantów, Zaświadczenie z WKU (dotyczy żołnierzy przymusowo zatrudnianych), Zaświadczenie organu wojskowego (dla wdów).

Czy to się opłaca? Rachunek jest prosty

Miesięczna kwota 336,16 zł może wydawać się skromna, ale w skali roku seniorzy otrzymują do portfela aż 4033,92 zł. Dodatek jest całkowicie wolny od podatku. Kwota, którą widzisz w decyzji ZUS, to dokładnie tyle, ile wpłynie na Twoje konto lub zostanie doręczone przez listonosza wraz z podstawową emeryturą.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ryczałt energetyczny

Czy muszę rozliczać się z wydanych pieniędzy? Nie. ZUS nie wymaga przedstawiania faktur za prąd czy gaz. Pieniądze są wypłacane jako dodatek do emerytury i możesz nimi dysponować swobodnie, choć z założenia mają wspierać budżet domowy w zakresie opłat za media. Czy ryczałt energetyczny zależy od dochodu? Nie. To jedno z niewielu świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe. Niezależnie od tego, czy Twoja emerytura jest niska, czy wysoka, otrzymasz pełną kwotę 336,16 zł, jeśli tylko należysz do grupy uprawnionej. Co jeśli już pobieram ryczałt? Czy muszę składać nowy wniosek? Nie. Jeśli świadczenie zostało Ci już przyznane wcześniej, nie musisz nic robić. ZUS automatycznie zwaloryzował kwotę w marcu 2026 roku do poziomu 336,16 zł. Czy wdowa po emerycie zawsze dostaje ten dodatek? Tylko wtedy, gdy zmarły małżonek był kombatantem lub żołnierzem przymusowo zatrudnionym (zgodnie z ustawą). Ryczałt nie przysługuje wszystkim wdowom, a jedynie tym, których małżonkowie posiadali konkretne uprawnienia kombatanckie lub wojskowe. Gdzie znajdę formularz ZUS-ERK? Formularz dostępny jest w każdym punkcie obsługi klienta ZUS, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) oraz do pobrania jako plik PDF na oficjalnej stronie urzędu.