Premier Donald Tusk zapewnił w piątek, że nie ma obecnie planów przeprowadzenia rekonstrukcji rządu. Odniósł się w ten sposób do doniesień części mediów, które informowały o możliwych zmianach w Radzie Ministrów jeszcze przed wakacjami.

– Nie wiem, skąd się wzięła ta plotka. Niektóre media zaczęły się rozpisywać o moich ambitnych planach kolejnej rekonstrukcji rządu, ale nie, nie mam w tej chwili takich planów – powiedział premier po zakończeniu szczytu UE w Brukseli.

Wcześniej RMF FM i Polsat News informowały, że w rządzie może dojść do tzw. małej rekonstrukcji.

Spekulacje o zmianach w trzech resortach

Według nieoficjalnych doniesień ewentualne zmiany miałyby objąć kierownictwo trzech resortów: zdrowia, kultury oraz edukacji. Wśród nazwisk pojawiających się w spekulacjach wymieniano minister edukacji Barbarę Nowacką (KO), minister kultury Martę Cienkowską (Polska 2050) i minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.

Barbara Nowacka, pytana o doniesienia medialne, podkreślała, że decyzje personalne w rządzie należą wyłącznie do premiera. – Każdy minister jest zależny od decyzji premiera – powiedziała.

Ostra reakcja Polski 2050

Doniesienia o możliwej rekonstrukcji wywołały jednak nerwową reakcję w Polsce 2050. Z ustaleń DGP wynika, że szefowa partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w komunikacie skierowanym do członków Polski 2050 podkreśliła, że ugrupowanie nie prowadziło żadnych rozmów o zmianach w składzie rządu. - Nie planujemy absolutnie żadnych zmian w składzie ministrów Polski 2050. Nie było na ten temat żadnych rozmów koalicyjnych – napisała.

Dodała również, że ewentualne odwołanie ministra należącego do partii koalicyjnej bez zgody tej partii oznaczałoby w praktyce zerwanie umowy koalicyjnej. - Jakiekolwiek zmiany ministrów partii koalicyjnej bez zgody tej partii są równoznaczne z zerwaniem umowy koalicyjnej. Nie jest więc to możliwe – zaznaczyła.

W koalicji komunikat Pełczyńskiej-Nałęcz odczytano jako próbę uprzedzenia ruchu premiera i zablokowania ewentualnych zmian dotyczących ministry kultury.

Gra nerwów w koalicji

Rozmówcy z koalicji przyznają, że w ostatnich dniach temat rekonstrukcji rzeczywiście pojawiał się w rozmowach polityków, choć nie było oficjalnych ustaleń w tej sprawie. Część z nich uważa, że przecieki mogą być elementem politycznej gry lub próbą wywołania presji na partnerów koalicyjnych. Na razie jednak – przynajmniej według deklaracji premiera – rekonstrukcja rządu nie jest obecnie brana pod uwagę.