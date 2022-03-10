Багато громадян України в'їжджають до Польщі автомобілем, що викликає питання щодо страховки, Зеленої карти, тощо. Ось путівник для громадян України.
Зміст путівника:
- Чи потрібно в Польщі мати поліс страхування цивільно-правової?
- У мене є страховий поліс цивільно-правової відповідальності (ОСЦ ПВ) укладений з українською страховою компанією. Чи цього достатньо?
- Я маю українську страховку, але не маю Зеленої карти. Що тепер?
- Де я можу отримати, так звану, кордонну страховку цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОС кордонне)?
- Де я можу отримати, так звану, кордонну страховку цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОС кордонне)?
Wjazd samochodem do Polski i obowiązek ubezpieczenia - językowa wersja ukraińskapobierz plik
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