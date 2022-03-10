Багато громадян України в'їжджають до Польщі автомобілем, що викликає питання щодо страховки, Зеленої карти, тощо. Ось путівник для громадян України.

Зміст путівника: Reklama Чи потрібно в Польщі мати поліс страхування цивільно-правової?

У мене є страховий поліс цивільно-правової відповідальності (ОСЦ ПВ) укладений з українською страховою компанією. Чи цього достатньо?

Я маю українську страховку, але не маю Зеленої карти. Що тепер?

Де я можу отримати, так звану, кордонну страховку цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОС кордонне)?

Де я можу отримати, так звану, кордонну страховку цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОС кордонне)? Wjazd samochodem do Polski i obowiązek ubezpieczenia - językowa wersja ukraińska pobierz plik