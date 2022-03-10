Зміст путівника:

  • Чи потрібно в Польщі мати поліс страхування цивільно-правової?
  • У мене є страховий поліс цивільно-правової відповідальності (ОСЦ ПВ) укладений з українською страховою компанією. Чи цього достатньо?
  • Я маю українську страховку, але не маю Зеленої карти. Що тепер?
  • Де я можу отримати, так звану, кордонну страховку цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОС кордонне)?
  • Де я можу отримати, так звану, кордонну страховку цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОС кордонне)?
Wjazd samochodem do Polski i obowiązek ubezpieczenia - językowa wersja ukraińska
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