Od września 2026 r. możesz dostać od 300 do 600 zł dopłaty do wakacji w ramach programu „Czek Turystyczny". Bon przysługuje seniorom 60+ oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny, ale warunek to minimum 2 noclegi w wybranym hotelu. Pula jest ograniczona – nie wszyscy uprawnieni dostaną. Czeki będą wydawane w trzech turach do listopada. Jak wygenerować bon, jakie daty są ważne i jak nie stracić?
Kiedy czek turystyczny będzie uruchomiony i co możesz zrobić już dziś?
Do pierwszej tury naboru zostały trochę ponad 2 miesiące (start: wrzesień 2026), ale możesz się już teraz przygotować:
Sprawdź ważność Karty Dużej Rodziny
Wejdź na stronę: https://empatia.gov.pl/sprawdz-waznosc-karty-duzej-rodziny i wpisz numer karty. Musi być aktualna zarówno w momencie generowania bonu, jak i w trakcie pobytu w hotelu.
Wybierz region na urlop
Największa liczba obiektów noclegowych ma uczestniczyć w programie w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Zarezerwuj urlop na jesień
Jeśli planujesz skorzystać z czeku we wrześniu-listopadzie, już teraz ustal termin z pracodawcą – to ułatwi Ci terminowe wygenerowanie bonu.
ZOBACZ TAKŻE: Będą wznowione prace nad przepisami o maksymalnych temperaturach w pracy
Szybki test – czy dostaniesz czek turystyczny?
Odpowiedz na 3 pytania:
- Masz ukończone 60 lat? Jeśli tak, możesz dostać 300-600 zł.
- Masz ważną Kartę Dużej Rodziny? Jeśli tak, możesz dostać 300-600 zł.
- Planujesz wyjazd we wrześniu-listopadzie 2026? Jeśli tak, idealny moment na bon.
Choć raz odpowiedziałeś „tak"? Czytaj dalej.
Dla kogo jest czek turystyczny?
Z programu mogą skorzystać dwie grupy:
1. Seniorzy 60+
Wystarczy złożyć oświadczenie w systemie, że w dniu generowania bonu masz ukończone 60 lat. Nie musisz posiadać Karty Seniora ani żadnego innego dokumentu – liczy się sam wiek.
2. Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny
Każda pełnoletnia osoba z aktywną kartą może wygenerować czek. Ważne: karta musi być ważna zarówno w momencie generowania bonu, jak i podczas pobytu w hotelu. Każda uprawniona osoba może skorzystać z czeku tylko raz w całym okresie trwania programu – nawet jeśli wchodzisz w obie grupy (senior z KDR), dostaniesz tylko jeden bon.
ZOBACZ TAKŻE: Wczasy pod gruszą. Kiedy bez składek ZUS i podatku
Te daty musisz zapamiętać
Data
Co oznacza ten termin
Wrzesień-listopad 2026
3 tury naboru
30 listopada 2026
Ostateczny i nieprzekraczalny termin wykorzystania czeku
7 dni od wygenerowania czeku
Tylko tyle czasu masz na wykorzystanie bonu
Ważne
Wniosek: Nie generuj czeku „na zapas" – zrób to dopiero, gdy masz konkretną rezerwację i termin wyjazdu.
Ile wynosi czek turystyczny?
Wartość bonu to od 300 do 600 zł brutto – zarówno dla seniorów, jak i posiadaczy KDR. Czek to dopłata do usług hotelarskich, nie gotówka. Oznacza to, że:
- Nie można go wymienić na pieniądze.
- Nie można sprzedać ani przekazać innej osobie.
- Można wykorzystać wyłącznie na nocleg w obiekcie uczestniczącym w programie.
Jak działa czek turystyczny? Warunki wykorzystania
Aby skorzystać z bonu, musisz spełnić następujące warunki:
Minimum 2 noclegi
Czek działa tylko przy rezerwacji obejmującej co najmniej dwie doby w tym samym obiekcie. Pobyt na jedną noc dyskwalifikuje bon.
Tylko wybrane hotele
Bon można zrealizować wyłącznie w obiektach uczestniczących w programie. Lista hoteli, pensjonatów i innych noclegów będzie dostępna w systemie rezerwacyjnym.
Jednorazowe wykorzystanie
Czek ma unikalny numer i można go użyć tylko raz. Po wykorzystaniu wygasa automatycznie.
Rezerwacja na własną rękę
Sam rezerwujesz nocleg bezpośrednio w wybranym hotelu – czek stanowi dopłatę do całkowitego kosztu pobytu.
Kiedy i gdzie można wykorzystać czek turystyczny?
Termin realizacji programu
Program będzie realizowany od września do listopada 2026 roku na terenie całej Polski. Czeki wydawane są w 3 turach, z których każda obejmuje:
- Kilkudniowy okres generowania bonów,
- 7-dniowy termin na ich wykorzystanie (rezerwacja + pobyt).
Ważne
Nieprzekraczalny termin: wszystkie czeki muszą być wykorzystane do 30 listopada 2026 r.
Gdzie można skorzystać z czeku?
Bon działa wyłącznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem:
- województw przygranicznych (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
- regionów dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie,
- obszarów, które odnotowały spadek ruchu turystycznego.
Tam można się spodziewać większego wyboru obiektów uczestniczących w programie.
Jak dostać czek turystyczny? Instrukcja krok po kroku - 6 etapów
Krok 1: Wejdź na stronę programu lub do aplikacji
Czek wygenerujesz przez dedykowany system internetowy lub mobilną aplikację (szczegóły pojawią się przed startem we wrześniu 2026).
Krok 2: Zweryfikuj swoje uprawnienia
- Jeśli jesteś seniorem 60+: Zaznacz oświadczenie w systemie, że ukończyłeś 60. rok życia.
- Jeśli masz KDR: System automatycznie zweryfikuje ważność karty (możesz sprawdzić ją wcześniej tu: https://empatia.gov.pl/sprawdz-waznosc-karty-duzej-rodziny).
Krok 3: Wygeneruj kod czeku
System wygeneruje unikalny elektroniczny kod – to Twój czek o wartości 300-600 zł.
Krok 4: Wybierz hotel z listy
Sprawdź listę obiektów uczestniczących w programie (dostępną w systemie).
Krok 5: Zarezerwuj pobyt
Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym hotelem i zarezerwuj minimum 2 noclegi, podając kod czeku.
Krok 6: Zrealizuj pobyt
Podczas meldunku w obiekcie okaż:
- Kod czeku turystycznego,
- Kartę Dużej Rodziny (jeśli na tej podstawie dostałeś bon),
- Dowód osobisty - potwierdzenie wieku dla seniorów.
Czego NIE wolno albo nie da się zrobić z czekiem? Ważne ograniczenia - to trzeba wiedzieć
Nie możesz:
- Wymienić czeku na gotówkę.
- Przekazać bonu innej osobie.
- Użyć czeku więcej niż raz.
- Łączyć czeku z innymi publicznymi formami dofinansowania tego samego wyjazdu.
- Wykorzystać czeku na pobyt krótszy niż 2 noclegi.
Co musisz wiedzieć:
- Hotel nie może podnieść cen w związku z udziałem w programie.
- Czek ma określony termin ważności (7 dni od wygenerowania).
- Niewykorzystany bon przepada – nie ma możliwości przedłużenia terminu.
- W hotelu zweryfikują Twoje uprawnienia (wiek lub KDR).
Dlaczego rząd wprowadza czek turystyczny?
Program ma trzy główne cele:
1. Wsparcie regionów przygranicznych
Wojna w Ukrainie spowodowała spadek liczby turystów w województwach przy granicy wschodniej. Czek ma pomóc lokalnym hotelarzom i odbudować wizerunek tych regionów jako bezpiecznych.
2. Pobudzenie krajowego ruchu turystycznego
Zachęta do podróży po Polsce, szczególnie do miejsc mniej popularnych lub dotkniętych kryzysem wizerunkowym.
3. Pomoc seniorom i rodzinom wielodzietnym
Dofinansowanie wakacji dla grup, które mogą mieć ograniczone możliwości finansowe na wypoczynek.
Najczęstsze błędy – przez nie stracisz czek turystyczny i dofinansowanie wakacji
Błąd 1: Rezerwacja hotelu spoza programu
Nie każdy hotel uczestniczy – sprawdź listę przed rezerwacją.
Błąd 2: Rezerwacja tylko 1 noclegu
Minimum to 2 doby – przy jednej nocy czek nie zadziała.
Błąd 3: Generowanie czeku bez sprawdzenia terminu
Masz tylko 7 dni na wykorzystanie od wygenerowania – zaplanuj wyjazd jeszcze przed wygenerowaniem kodu.
Błąd 4: Myślenie, że czek to gotówka
Czek to dopłata do noclegu, nie możesz wymienić go na pieniądze.
Błąd 5: Brak ważnej KDR w hotelu
Jeśli dostajesz czek na podstawie KDR – weź kartę ze sobą, hotel ją sprawdzi. Upewnij się, że jest aktualna.
Czek turystyczny 2026 - podsumowanie
Czek turystyczny to realna dopłata 300-600 zł do wakacji dla seniorów 60+ i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Bon wykorzystasz od września do listopada 2026 na minimum 2 noclegi w wybranych hotelach w Polsce. Czek wygenerujesz przez system internetowy, a listę uczestniczących obiektów znajdziesz na stronie programu. Pamiętaj: bon to jednorazowa dopłata – wykorzystaj go mądrze i zaplanuj wypoczynek z wyprzedzeniem.
Czek turystyczny 2026 - pytania i odpowiedzi (FAQ)
Czy mogę wykorzystać czek na wyjazd za granicę?
Nie. Bon działa tylko w Polsce, w wybranych obiektach.
Czy mogę przekazać czek dziecku lub współmałżonkowi?
Nie. Czek jest imienny – wykorzysta go tylko osoba, która go wygenerowała.
Co jeśli nie wykorzystam czeku w terminie?
Bon przepada. Nie ma możliwości przedłużenia ani przeniesienia na inną turę.
Czy hotel może odmówić przyjęcia czeku?
Tak, jeśli nie uczestniczy w programie. Sprawdź listę obiektów przed rezerwacją.
Czy muszę dopłacić, jeśli pobyt kosztuje więcej niż bon?
Tak. Jeśli pobyt kosztuje 800 zł, a czek wynosi 300 zł – dopłacasz 500 zł.
Czy czek trzeba rozliczać w PIT?
Nie. Czek turystyczny nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu