Kiedy czek turystyczny będzie uruchomiony i co możesz zrobić już dziś?

Do pierwszej tury naboru zostały trochę ponad 2 miesiące (start: wrzesień 2026), ale możesz się już teraz przygotować:

Sprawdź ważność Karty Dużej Rodziny

Wejdź na stronę: https://empatia.gov.pl/sprawdz-waznosc-karty-duzej-rodziny i wpisz numer karty. Musi być aktualna zarówno w momencie generowania bonu, jak i w trakcie pobytu w hotelu.

Wybierz region na urlop

Największa liczba obiektów noclegowych ma uczestniczyć w programie w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Zarezerwuj urlop na jesień

Jeśli planujesz skorzystać z czeku we wrześniu-listopadzie, już teraz ustal termin z pracodawcą – to ułatwi Ci terminowe wygenerowanie bonu.

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Szybki test – czy dostaniesz czek turystyczny?

Odpowiedz na 3 pytania:

Masz ukończone 60 lat? Jeśli tak, możesz dostać 300-600 zł. Masz ważną Kartę Dużej Rodziny? Jeśli tak, możesz dostać 300-600 zł. Planujesz wyjazd we wrześniu-listopadzie 2026? Jeśli tak, idealny moment na bon.

Choć raz odpowiedziałeś „tak"? Czytaj dalej.

Dla kogo jest czek turystyczny?

Z programu mogą skorzystać dwie grupy:

1. Seniorzy 60+

Wystarczy złożyć oświadczenie w systemie, że w dniu generowania bonu masz ukończone 60 lat. Nie musisz posiadać Karty Seniora ani żadnego innego dokumentu – liczy się sam wiek.

2. Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny

Każda pełnoletnia osoba z aktywną kartą może wygenerować czek. Ważne: karta musi być ważna zarówno w momencie generowania bonu, jak i podczas pobytu w hotelu. Każda uprawniona osoba może skorzystać z czeku tylko raz w całym okresie trwania programu – nawet jeśli wchodzisz w obie grupy (senior z KDR), dostaniesz tylko jeden bon.

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Te daty musisz zapamiętać

Data Co oznacza ten termin Wrzesień-listopad 2026 3 tury naboru 30 listopada 2026 Ostateczny i nieprzekraczalny termin wykorzystania czeku 7 dni od wygenerowania czeku Tylko tyle czasu masz na wykorzystanie bonu

Ważne Wniosek: Nie generuj czeku „na zapas" – zrób to dopiero, gdy masz konkretną rezerwację i termin wyjazdu.

Ile wynosi czek turystyczny?

Wartość bonu to od 300 do 600 zł brutto – zarówno dla seniorów, jak i posiadaczy KDR. Czek to dopłata do usług hotelarskich, nie gotówka. Oznacza to, że:

Nie można go wymienić na pieniądze.

Nie można sprzedać ani przekazać innej osobie.

Można wykorzystać wyłącznie na nocleg w obiekcie uczestniczącym w programie.

Jak działa czek turystyczny? Warunki wykorzystania

Aby skorzystać z bonu, musisz spełnić następujące warunki:

Minimum 2 noclegi

Czek działa tylko przy rezerwacji obejmującej co najmniej dwie doby w tym samym obiekcie. Pobyt na jedną noc dyskwalifikuje bon.

Tylko wybrane hotele

Bon można zrealizować wyłącznie w obiektach uczestniczących w programie. Lista hoteli, pensjonatów i innych noclegów będzie dostępna w systemie rezerwacyjnym.

Jednorazowe wykorzystanie

Czek ma unikalny numer i można go użyć tylko raz. Po wykorzystaniu wygasa automatycznie.

Rezerwacja na własną rękę

Sam rezerwujesz nocleg bezpośrednio w wybranym hotelu – czek stanowi dopłatę do całkowitego kosztu pobytu.

Kiedy i gdzie można wykorzystać czek turystyczny?

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany od września do listopada 2026 roku na terenie całej Polski. Czeki wydawane są w 3 turach, z których każda obejmuje:

Kilkudniowy okres generowania bonów,

7-dniowy termin na ich wykorzystanie (rezerwacja + pobyt).

Ważne Nieprzekraczalny termin: wszystkie czeki muszą być wykorzystane do 30 listopada 2026 r.

Gdzie można skorzystać z czeku?

Bon działa wyłącznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem:

województw przygranicznych (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),

regionów dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie,

obszarów, które odnotowały spadek ruchu turystycznego.

Tam można się spodziewać większego wyboru obiektów uczestniczących w programie.

Jak dostać czek turystyczny? Instrukcja krok po kroku - 6 etapów

Krok 1: Wejdź na stronę programu lub do aplikacji

Czek wygenerujesz przez dedykowany system internetowy lub mobilną aplikację (szczegóły pojawią się przed startem we wrześniu 2026).

Krok 2: Zweryfikuj swoje uprawnienia

Jeśli jesteś seniorem 60+ : Zaznacz oświadczenie w systemie, że ukończyłeś 60. rok życia.

: Zaznacz oświadczenie w systemie, że ukończyłeś 60. rok życia. Jeśli masz KDR: System automatycznie zweryfikuje ważność karty (możesz sprawdzić ją wcześniej tu: https://empatia.gov.pl/sprawdz-waznosc-karty-duzej-rodziny).

Krok 3: Wygeneruj kod czeku

System wygeneruje unikalny elektroniczny kod – to Twój czek o wartości 300-600 zł.

Krok 4: Wybierz hotel z listy

Sprawdź listę obiektów uczestniczących w programie (dostępną w systemie).

Krok 5: Zarezerwuj pobyt

Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym hotelem i zarezerwuj minimum 2 noclegi, podając kod czeku.

Krok 6: Zrealizuj pobyt

Podczas meldunku w obiekcie okaż:

Kod czeku turystycznego,

Kartę Dużej Rodziny (jeśli na tej podstawie dostałeś bon),

Dowód osobisty - potwierdzenie wieku dla seniorów.

Czego NIE wolno albo nie da się zrobić z czekiem? Ważne ograniczenia - to trzeba wiedzieć

Nie możesz:

Wymienić czeku na gotówkę.

Przekazać bonu innej osobie.

Użyć czeku więcej niż raz.

Łączyć czeku z innymi publicznymi formami dofinansowania tego samego wyjazdu.

Wykorzystać czeku na pobyt krótszy niż 2 noclegi.

Co musisz wiedzieć:

Hotel nie może podnieść cen w związku z udziałem w programie.

Czek ma określony termin ważności (7 dni od wygenerowania).

Niewykorzystany bon przepada – nie ma możliwości przedłużenia terminu.

W hotelu zweryfikują Twoje uprawnienia (wiek lub KDR).

Dlaczego rząd wprowadza czek turystyczny?

Program ma trzy główne cele:

1. Wsparcie regionów przygranicznych

Wojna w Ukrainie spowodowała spadek liczby turystów w województwach przy granicy wschodniej. Czek ma pomóc lokalnym hotelarzom i odbudować wizerunek tych regionów jako bezpiecznych.

2. Pobudzenie krajowego ruchu turystycznego

Zachęta do podróży po Polsce, szczególnie do miejsc mniej popularnych lub dotkniętych kryzysem wizerunkowym.

3. Pomoc seniorom i rodzinom wielodzietnym

Dofinansowanie wakacji dla grup, które mogą mieć ograniczone możliwości finansowe na wypoczynek.

Najczęstsze błędy – przez nie stracisz czek turystyczny i dofinansowanie wakacji

Błąd 1: Rezerwacja hotelu spoza programu

Nie każdy hotel uczestniczy – sprawdź listę przed rezerwacją.

Błąd 2: Rezerwacja tylko 1 noclegu

Minimum to 2 doby – przy jednej nocy czek nie zadziała.

Błąd 3: Generowanie czeku bez sprawdzenia terminu

Masz tylko 7 dni na wykorzystanie od wygenerowania – zaplanuj wyjazd jeszcze przed wygenerowaniem kodu.

Błąd 4: Myślenie, że czek to gotówka

Czek to dopłata do noclegu, nie możesz wymienić go na pieniądze.

Błąd 5: Brak ważnej KDR w hotelu

Jeśli dostajesz czek na podstawie KDR – weź kartę ze sobą, hotel ją sprawdzi. Upewnij się, że jest aktualna.

Czek turystyczny 2026 - podsumowanie

Czek turystyczny to realna dopłata 300-600 zł do wakacji dla seniorów 60+ i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Bon wykorzystasz od września do listopada 2026 na minimum 2 noclegi w wybranych hotelach w Polsce. Czek wygenerujesz przez system internetowy, a listę uczestniczących obiektów znajdziesz na stronie programu. Pamiętaj: bon to jednorazowa dopłata – wykorzystaj go mądrze i zaplanuj wypoczynek z wyprzedzeniem.

Czek turystyczny 2026 - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy mogę wykorzystać czek na wyjazd za granicę?

Nie. Bon działa tylko w Polsce, w wybranych obiektach.

Czy mogę przekazać czek dziecku lub współmałżonkowi?

Nie. Czek jest imienny – wykorzysta go tylko osoba, która go wygenerowała.

Co jeśli nie wykorzystam czeku w terminie?

Bon przepada. Nie ma możliwości przedłużenia ani przeniesienia na inną turę.

Czy hotel może odmówić przyjęcia czeku?

Tak, jeśli nie uczestniczy w programie. Sprawdź listę obiektów przed rezerwacją.

Czy muszę dopłacić, jeśli pobyt kosztuje więcej niż bon?

Tak. Jeśli pobyt kosztuje 800 zł, a czek wynosi 300 zł – dopłacasz 500 zł.

Czy czek trzeba rozliczać w PIT?

Nie. Czek turystyczny nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki