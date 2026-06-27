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Czek turystyczny 2026 – do 600 zł na wakacje dla seniorów i rodzin z KDR. Jak odebrać? Od kiedy działa?

Rodzina 2+2 z walizkami, kolorową dmuchaną dużą piłką spakowana na wyjazd wakacyjny w jasnym salonie
600 zł dopłaty do wakacji od państwa – sprawdź, czy Ci się należy i jak nie utracić dodatkuShutterStock
T. Piwowarski
Tomasz PiwowarskiOd 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
dzisiaj, 04:00

Od września 2026 r. możesz dostać od 300 do 600 zł dopłaty do wakacji w ramach programu „Czek Turystyczny". Bon przysługuje seniorom 60+ oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny, ale warunek to minimum 2 noclegi w wybranym hotelu. Pula jest ograniczona – nie wszyscy uprawnieni dostaną. Czeki będą wydawane w trzech turach do listopada. Jak wygenerować bon, jakie daty są ważne i jak nie stracić?

Skrót artykułu

Kiedy czek turystyczny będzie uruchomiony i co możesz zrobić już dziś?

Do pierwszej tury naboru zostały trochę ponad 2 miesiące (start: wrzesień 2026), ale możesz się już teraz przygotować:

Sprawdź ważność Karty Dużej Rodziny

Wejdź na stronę: https://empatia.gov.pl/sprawdz-waznosc-karty-duzej-rodziny i wpisz numer karty. Musi być aktualna zarówno w momencie generowania bonu, jak i w trakcie pobytu w hotelu.

Wybierz region na urlop

Największa liczba obiektów noclegowych ma uczestniczyć w programie w województwach: podkarpackim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Zarezerwuj urlop na jesień

Jeśli planujesz skorzystać z czeku we wrześniu-listopadzie, już teraz ustal termin z pracodawcą – to ułatwi Ci terminowe wygenerowanie bonu.

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Szybki test – czy dostaniesz czek turystyczny?

Odpowiedz na 3 pytania:

  1. Masz ukończone 60 lat? Jeśli tak, możesz dostać 300-600 zł.
  2. Masz ważną Kartę Dużej Rodziny? Jeśli tak, możesz dostać 300-600 zł.
  3. Planujesz wyjazd we wrześniu-listopadzie 2026? Jeśli tak, idealny moment na bon.

Choć raz odpowiedziałeś „tak"? Czytaj dalej.

Dla kogo jest czek turystyczny?

Z programu mogą skorzystać dwie grupy:

1. Seniorzy 60+

Wystarczy złożyć oświadczenie w systemie, że w dniu generowania bonu masz ukończone 60 lat. Nie musisz posiadać Karty Seniora ani żadnego innego dokumentu – liczy się sam wiek.

2. Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny

Każda pełnoletnia osoba z aktywną kartą może wygenerować czek. Ważne: karta musi być ważna zarówno w momencie generowania bonu, jak i podczas pobytu w hotelu. Każda uprawniona osoba może skorzystać z czeku tylko raz w całym okresie trwania programu – nawet jeśli wchodzisz w obie grupy (senior z KDR), dostaniesz tylko jeden bon.

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Te daty musisz zapamiętać

Data

Co oznacza ten termin

Wrzesień-listopad 2026

3 tury naboru

30 listopada 2026

Ostateczny i nieprzekraczalny termin wykorzystania czeku

7 dni od wygenerowania czeku

Tylko tyle czasu masz na wykorzystanie bonu

Ważne

Wniosek: Nie generuj czeku „na zapas" – zrób to dopiero, gdy masz konkretną rezerwację i termin wyjazdu.

Ile wynosi czek turystyczny?

Wartość bonu to od 300 do 600 zł brutto – zarówno dla seniorów, jak i posiadaczy KDR. Czek to dopłata do usług hotelarskich, nie gotówka. Oznacza to, że:

  • Nie można go wymienić na pieniądze.
  • Nie można sprzedać ani przekazać innej osobie.
  • Można wykorzystać wyłącznie na nocleg w obiekcie uczestniczącym w programie.

Jak działa czek turystyczny? Warunki wykorzystania

Aby skorzystać z bonu, musisz spełnić następujące warunki:

Minimum 2 noclegi

Czek działa tylko przy rezerwacji obejmującej co najmniej dwie doby w tym samym obiekcie. Pobyt na jedną noc dyskwalifikuje bon.

Tylko wybrane hotele

Bon można zrealizować wyłącznie w obiektach uczestniczących w programie. Lista hoteli, pensjonatów i innych noclegów będzie dostępna w systemie rezerwacyjnym.

Jednorazowe wykorzystanie

Czek ma unikalny numer i można go użyć tylko raz. Po wykorzystaniu wygasa automatycznie.

Rezerwacja na własną rękę

Sam rezerwujesz nocleg bezpośrednio w wybranym hotelu – czek stanowi dopłatę do całkowitego kosztu pobytu.

Kiedy i gdzie można wykorzystać czek turystyczny?

Termin realizacji programu

Program będzie realizowany od września do listopada 2026 roku na terenie całej Polski. Czeki wydawane są w 3 turach, z których każda obejmuje:

  • Kilkudniowy okres generowania bonów,
  • 7-dniowy termin na ich wykorzystanie (rezerwacja + pobyt).

Ważne

Nieprzekraczalny termin: wszystkie czeki muszą być wykorzystane do 30 listopada 2026 r.

Gdzie można skorzystać z czeku?

Bon działa wyłącznie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • województw przygranicznych (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
  • regionów dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie,
  • obszarów, które odnotowały spadek ruchu turystycznego.

Tam można się spodziewać większego wyboru obiektów uczestniczących w programie.

Jak dostać czek turystyczny? Instrukcja krok po kroku - 6 etapów

Krok 1: Wejdź na stronę programu lub do aplikacji

Czek wygenerujesz przez dedykowany system internetowy lub mobilną aplikację (szczegóły pojawią się przed startem we wrześniu 2026).

Krok 2: Zweryfikuj swoje uprawnienia

  • Jeśli jesteś seniorem 60+: Zaznacz oświadczenie w systemie, że ukończyłeś 60. rok życia.
  • Jeśli masz KDR: System automatycznie zweryfikuje ważność karty (możesz sprawdzić ją wcześniej tu: https://empatia.gov.pl/sprawdz-waznosc-karty-duzej-rodziny).

Krok 3: Wygeneruj kod czeku

System wygeneruje unikalny elektroniczny kod – to Twój czek o wartości 300-600 zł.

Krok 4: Wybierz hotel z listy

Sprawdź listę obiektów uczestniczących w programie (dostępną w systemie).

Krok 5: Zarezerwuj pobyt

Skontaktuj się bezpośrednio z wybranym hotelem i zarezerwuj minimum 2 noclegi, podając kod czeku.

Krok 6: Zrealizuj pobyt

Podczas meldunku w obiekcie okaż:

  • Kod czeku turystycznego,
  • Kartę Dużej Rodziny (jeśli na tej podstawie dostałeś bon),
  • Dowód osobisty - potwierdzenie wieku dla seniorów.

Czego NIE wolno albo nie da się zrobić z czekiem? Ważne ograniczenia - to trzeba wiedzieć

Nie możesz:

  • Wymienić czeku na gotówkę.
  • Przekazać bonu innej osobie.
  • Użyć czeku więcej niż raz.
  • Łączyć czeku z innymi publicznymi formami dofinansowania tego samego wyjazdu.
  • Wykorzystać czeku na pobyt krótszy niż 2 noclegi.

Co musisz wiedzieć:

  • Hotel nie może podnieść cen w związku z udziałem w programie.
  • Czek ma określony termin ważności (7 dni od wygenerowania).
  • Niewykorzystany bon przepada – nie ma możliwości przedłużenia terminu.
  • W hotelu zweryfikują Twoje uprawnienia (wiek lub KDR).

Dlaczego rząd wprowadza czek turystyczny?

Program ma trzy główne cele:

1. Wsparcie regionów przygranicznych

Wojna w Ukrainie spowodowała spadek liczby turystów w województwach przy granicy wschodniej. Czek ma pomóc lokalnym hotelarzom i odbudować wizerunek tych regionów jako bezpiecznych.

2. Pobudzenie krajowego ruchu turystycznego

Zachęta do podróży po Polsce, szczególnie do miejsc mniej popularnych lub dotkniętych kryzysem wizerunkowym.

3. Pomoc seniorom i rodzinom wielodzietnym

Dofinansowanie wakacji dla grup, które mogą mieć ograniczone możliwości finansowe na wypoczynek.

Najczęstsze błędy – przez nie stracisz czek turystyczny i dofinansowanie wakacji

Błąd 1: Rezerwacja hotelu spoza programu

Nie każdy hotel uczestniczy – sprawdź listę przed rezerwacją.

Błąd 2: Rezerwacja tylko 1 noclegu

Minimum to 2 doby – przy jednej nocy czek nie zadziała.

Błąd 3: Generowanie czeku bez sprawdzenia terminu

Masz tylko 7 dni na wykorzystanie od wygenerowania – zaplanuj wyjazd jeszcze przed wygenerowaniem kodu.

Błąd 4: Myślenie, że czek to gotówka

Czek to dopłata do noclegu, nie możesz wymienić go na pieniądze.

Błąd 5: Brak ważnej KDR w hotelu

Jeśli dostajesz czek na podstawie KDR – weź kartę ze sobą, hotel ją sprawdzi. Upewnij się, że jest aktualna.

Czek turystyczny 2026 - podsumowanie

Czek turystyczny to realna dopłata 300-600 zł do wakacji dla seniorów 60+ i rodzin z Kartą Dużej Rodziny. Bon wykorzystasz od września do listopada 2026 na minimum 2 noclegi w wybranych hotelach w Polsce. Czek wygenerujesz przez system internetowy, a listę uczestniczących obiektów znajdziesz na stronie programu. Pamiętaj: bon to jednorazowa dopłata – wykorzystaj go mądrze i zaplanuj wypoczynek z wyprzedzeniem.

Czek turystyczny 2026 - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy mogę wykorzystać czek na wyjazd za granicę?

Nie. Bon działa tylko w Polsce, w wybranych obiektach.

Czy mogę przekazać czek dziecku lub współmałżonkowi?

Nie. Czek jest imienny – wykorzysta go tylko osoba, która go wygenerowała.

Co jeśli nie wykorzystam czeku w terminie?

Bon przepada. Nie ma możliwości przedłużenia ani przeniesienia na inną turę.

Czy hotel może odmówić przyjęcia czeku?

Tak, jeśli nie uczestniczy w programie. Sprawdź listę obiektów przed rezerwacją.

Czy muszę dopłacić, jeśli pobyt kosztuje więcej niż bon?

Tak. Jeśli pobyt kosztuje 800 zł, a czek wynosi 300 zł – dopłacasz 500 zł.

Czy czek trzeba rozliczać w PIT?

Nie. Czek turystyczny nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Źródło: gazetaprawna.pl

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