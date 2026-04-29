Emerytura nawet 7 lat wcześniej? „Solidarność” odkrywa karty

Z informacji podawanych przez branżowe media wynika, że NSZZ „Solidarność” przygotował projekt ustawy zmieniający przepisy dotyczące emerytur stażowych w Polsce. Zgodnie z propozycją związku, prawo do takiego świadczenia przysługiwałoby osobom z odpowiednio długim stażem pracy:

35 lat – w przypadku kobiet,

– w przypadku kobiet, 40 lat – gdy chodzi o mężczyzn.

W praktyce oznaczałoby to, że osoby rozpoczynające karierę zawodową wcześnie mogłyby przejść na emeryturę nawet o 5–7 lat szybciej niż dziś. Kluczowym warunkiem byłoby jednak zgromadzenie kapitału emerytalnego na poziomie gwarantującym co najmniej minimalne świadczenie.

Ostra interwencja Piotra Dudy. Marszałek Sejmu wezwany do tablicy

Przypomnijmy, że 18 marca 2026 roku, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, skierował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pismo, w którym wezwał go do pilnego podjęcia prac nad dwoma projektami ustaw dotyczącymi wprowadzenia emerytur stażowych, które pozostają w Sejmie bez dalszego biegu. Zwrócił przy tym uwagę, że jedna z propozycji została zgłoszona przez Lewicę i była podpisana przez samego marszałka. W piśmie podkreślono, że oba projekty przewidują możliwość przechodzenia na emeryturę w zależności od przepracowanego stażu, a nie osiągniętego wieku. Jeden z nich ma charakter obywatelski i został opracowany przez NSZZ „Solidarność”.

Rządowy projekt emerytur stażowych trafia do Komitetu Stałego RM

Tymczasem, jak donoszą media, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) przygotowuje własną propozycję zmian. Resort potwierdził, że trwają prace nad stanowiskiem rządu w tej sprawie. Projekt dokumentu trafił już do Stałego Komitetu Rady Ministrów, który skierował go do dalszych uzgodnień międzyresortowych.

35 czy 38 lat pracy dla kobiet? Trwa walka o ostateczny kształt ustawy

Na razie nie ma jeszcze ostatecznych decyzji. Rząd analizuje różne warianty. Strona związkowa sygnalizuje gotowość do ustępstw. Wśród rozważanych opcji pojawia się wyznaczenie wymaganego stażu pracy:

do 38 lat dla kobiet ,

, do 43 lat dla mężczyzn.

Jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu, nabycie prawa do emerytury stażowej miałoby być uzależnione od jej wysokości, tj. świadczenie będzie przysługiwało pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa od kwoty najniższego świadczenia emerytalnego. Z kolei wysokość emerytury stażowej będzie zasadniczo ustalana na tych samych zasadach co emerytury w systemie powszechnym.

To może być punkt wyjścia do kompromisu, który pogodzi oczekiwania pracowników z możliwościami systemu. Jedno jest pewne – jeśli przepisy wejdą w życie, mogą znacząco zmienić podejście do kończenia kariery zawodowej w Polsce.