Leczenie uzdrowiskowe dorosłych w ramach NFZ w 2026 r. wciąż cieszy się zainteresowaniem, co przekłada się na długie kolejki i konieczność planowania turnusu z wyprzedzeniem. Zapytaliśmy NFZ, jak długo aktualnie trzeba czekać w kolejce na wyjazd do sanatorium. Otrzymaliśmy zestawienie, z którego wynika, że średni czas oczekiwania to 8 miesięcy (stan na 2 kwietnia 2026 r.). Jednak w niektórych regionach Polski można wyjechać szybciej, już po 3 miesiącach. Sprawdź, ile trzeba czekać w Twoim województwie.

Z tekstu dowiesz się również:

Jakie są aktualnie obowiązujące dopłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, jeśli decydujemy się na wyjazd do sanatorium na NFZ;

Ile trzeba dziś czekać na turnus w sanatorium w poszczególnych województwach;

Jak przyspieszyć wyjazd;

Jakie warunki należy spełnić, by móc skorzystać ze zwrotów;

Jakie są możliwości, w przypadku gdy chcemy wyjechać z bliską osobą.

Ile kosztuje sanatorium w 2026 r.? Oto ceny w zależności od sezonu

Koszty pobytu w sanatorium finansowanym przez NFZ w 2026 roku są uzależnione od dwóch czynników: standardu zakwaterowania oraz sezonu rozliczeniowego, w którym odbywa się turnus. Każda dorosła osoba korzystająca z takiego leczenia pokrywa wydatki związane z wyżywieniem oraz noclegiem.

Wyróżnia się dwa główne okresy rozliczeniowe:

I sezon (jesienno-zimowy): obejmuje miesiące od października do kwietnia (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień)

obejmuje miesiące od października do kwietnia (październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień) II sezon (wiosenno-letni): trwa od maja do września (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień)

Poniżej przedstawiono dzienne stawki za pokój w zależności od standardu i sezonu. Ponieważ standardowy turnus trwa 21 dni, aby obliczyć całkowity koszt, należy pomnożyć wybraną stawkę przez 21:

Pokoje jednoosobowe

Z pełnym węzłem sanitarnym: 32,60 zł (I sezon) / 40,90 zł (II sezon)

W studiu: 26,10 zł (I sezon) / 37,40 zł (II sezon)

Bez pełnego węzła sanitarnego: 24,90 zł (I sezon) / 33,20 zł (II sezon)

Pokoje dwuosobowe

Z pełnym węzłem sanitarnym: 19,50 zł (I sezon) / 27,30 zł (II sezon)

W studiu: 16,30 zł (I sezon) / 24,90 zł (II sezon)

Bez pełnego węzła sanitarnego: 14,20 zł (I sezon) / 19,50 zł (II sezon)

Pokoje wieloosobowe

Z pełnym węzłem sanitarnym: 12,50 zł (I sezon) / 14,80 zł (II sezon)

W studiu: 11,90 zł (I sezon) / 13,60 zł (II sezon)

Bez pełnego węzła sanitarnego: 10,60 zł (I sezon) / 11,90 zł (II sezon)

Warto pamiętać, że pełny węzeł sanitarny oznacza łazienkę wyposażoną w umywalkę, WC oraz wannę lub prysznic. System studio polega na tym, że dwa pokoje korzystają ze wspólnej łazienki. Chociaż kuracjusze dopłacają za zakwaterowanie, program zabiegów leczniczych podczas turnusu jest finansowany przez NFZ.

Jak długo czeka się na wyjazd do sanatorium w Twoim województwie? [LISTA]

Oto zestawienie czasu oczekiwania dla wszystkich regionów Polski na podstawie danych z kwietnia 2026 r., przekazanych Gazecie Prawnej przez NFZ. Średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium w kraju wynosi obecnie 8 miesięcy. Szczegółowy czas oczekiwania w podziale na poszczególne województwa wynosi:

3 miesiące

podlaskie

warmińsko-mazurskie

5 miesięcy

lubelskie

kujawsko-pomorskie.

6 miesięcy

podkarpackie

wielkopolskie

7 miesięcy

pomorskie

8 miesięcy

opolskie

zachodniopomorskie

małopolskie

9 miesięcy

lubuskie

mazowieckie

łódzkie

świętokrzyskie

10 miesięcy

dolnośląskie

śląskie

Właściwy dla każdego pacjenta oddział NFZ ustalany jest na podstawie jego miejsca zamieszkania. Jak wynika z powyższego zestawienia, najszybciej na leczenie mogą liczyć mieszkańcy północno-wschodniej Polski, natomiast najdłuższe kolejki utrzymują się w województwach południowych i zachodnich.

Sanatorium 2026. Jak przyspieszyć wyjazd?

Korzystanie z tzw. zwrotów to najskuteczniejszy sposób na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe. Zwroty to terminy turnusów sanatoryjnych, które zostały zwolnione przez innych pacjentów. Ludzie rezygnują z wyjazdów z różnych przyczyn losowych, a NFZ udostępnia te wolne miejsca osobom, które są już w kolejce i chcą wyjechać szybciej. Aby uzyskać informację o dostępnych wolnych miejscach, należy:

Skontaktować się bezpośrednio ze swoim wojewódzkim oddziałem NFZ. To właśnie te placówki dysponują aktualną listą zwolnionych terminów i udzielają o nich szczegółowych informacji.

Monitorować sytuację, gdy Twój wniosek jest już zarejestrowany w systemie.

Należy pamiętać, że decydując się na wyjazd ze zwrotów, trzeba mieć gotowość do wyjazdu w bardzo krótkim terminie, który wynosi zazwyczaj nie więcej niż 14 dni od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia turnusu. Zasady finansowania pozostają takie same: NFZ opłaca zabiegi lecznicze, natomiast kuracjusz dopłaca do zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z obowiązującym cennikiem sezonowym.

Przy wyjeździe ze zwrotów nadal należy posiadać komplet dokumentów, w tym skierowanie, dowód osobisty, dokumentację medyczną oraz zapas leków przyjmowanych na stałe. Skorzystanie z tej opcji jest szczególnie atrakcyjne dla osób, którym zależy na regeneracji, a mieszkają w województwach o najdłuższym czasie oczekiwania, jak śląskie czy dolnośląskie, gdzie kolejki sięgają 10 miesięcy.

Wyjazd do sanatorium w 2026 r. z bliską osobą. Czy to możliwe?

Wyjazd do sanatorium z bliską osobą jest możliwy, jednak zależy to od tego, czy obie osoby posiadają skierowanie, czy też jedna z nich chce jechać jako osoba towarzysząca. Standardowe skierowanie z NFZ dla osoby dorosłej nie przewiduje możliwości zabrania osoby towarzyszącej bez skierowania. Taki pobyt jest dopuszczalny wyłącznie jako opcja w całości odpłatna i zależy od tego, czy sanatorium dysponuje wolnymi miejscami. W takim przypadku należy skontaktować się bezpośrednio z danym ośrodkiem, aby ustalić warunki i cenę.

Jeśli obie osoby posiadają skierowania (np. cierpią na podobne schorzenia), mogą starać się o wspólny termin. W praktyce kuracjusze składają wtedy wnioski z prośbą o wyznaczenie tego samego turnusu, argumentując to potrzebą wzajemnej opieki. Zdarza się, że takie prośby są rozpatrywane pozytywnie przez NFZ.

Wyjazd do sanatorium 2026 [PODSUMOWANIE]

Średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium w 2026 r. wynosi 8 miesięcy, ale można go znacząco skrócić dzięki tzw. zwrotom. Częściowo pokrywane przez pacjentów koszty pobytu są zróżnicowane i zależą głównie od standardu zakwaterowania oraz sezonu. Wspólny wyjazd z bliską osobą jest możliwy. Najpewniejszą drogą jest wówczas albo uzyskanie dwóch osobnych skierowań i prośba o wspólny termin, albo wykupienie pełnopłatnego pobytu dla osoby towarzyszącej bezpośrednio w sanatorium.