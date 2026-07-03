Rozpalenie ogniska na własnej działce nie jest zakazane. Nie oznacza to jednak pełnej swobody. W określonych sytuacjach można narazić się na mandat, wysoką grzywnę, a nawet odpowiedzialność karną.

Ognisko na działce. Te odległości mogą przesądzić o mandacie

Przepisy pozwalają na rozpalenie ogniska na prywatnej posesji, ale tylko pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa. Ogień powinien znajdować się co najmniej 4 metry od granicy sąsiedniej działki i minimum 10 metrów od materiałów łatwopalnych. Dodatkowe ograniczenia dotyczą terenów położonych w pobliżu lasów. Nawet spełnienie tych warunków nie zawsze wystarczy. Podczas suszy lub silnego wiatru ognisko może zostać uznane za zagrożenie pożarowe.

Przy lesie obowiązuje niemal całkowity zakaz

Najbardziej restrykcyjne przepisy dotyczą terenów leśnych. Ognia nie wolno rozpalać w lesie ani w odległości do 100 metrów od jego granicy, chyba że jest to miejsce specjalnie wyznaczone do tego celu. Zakaz obejmuje także wiele terenów zielonych, w tym łąki i torfowiska.

ROD bez ognisk. Tu przepisy są jednoznaczne

Osoby korzystające z rodzinnych ogrodów działkowych muszą pamiętać o jednym ważnym ograniczeniu. Na terenie ROD obowiązuje zakaz rozpalania ognisk. Dotyczy to zarówno ognisk rekreacyjnych, jak i związanych z porządkowaniem działki.

Grill na balkonie może skończyć się konfliktem

Przepisy nie wprowadzają ogólnego zakazu grillowania na balkonach. Problem pojawia się wtedy, gdy zakaz został wpisany do regulaminu wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Znaczenie mają również przepisy przeciwpożarowe oraz prawa sąsiadów. Jeżeli dym lub zapach przeszkadzają innym mieszkańcom, mogą oni domagać się zaprzestania grillowania.

Dym z grilla może być podstawą skargi

W praktyce wiele sporów dotyczy nie samego grilla, lecz uciążliwego zadymienia. Jeżeli dym przedostaje się do mieszkań, utrudnia korzystanie z balkonów lub powoduje dyskomfort sąsiadów, sprawa może zakończyć się interwencją zarządcy, a nawet postępowaniem sądowym.

Mandat za ognisko na działce i grill na balkonie. Kiedy grozi kara do 30 tys. zł?

Najpoważniejsze konsekwencje grożą wtedy, gdy ogień stwarza zagrożenie dla ludzi lub mienia. Maksymalna wysokość mandatu wynosi obecnie 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu kilku wykroczeń może wzrosnąć nawet do 6 tys. zł. W przypadku poważniejszych naruszeń sąd może wymierzyć grzywnę do 30 tys. zł. Jeżeli dojdzie do pożaru, sprawca może ponieść odpowiedzialność karną, a w najcięższych przypadkach grozi nawet kara pozbawienia wolności.

Nie każdy grill i nie każde ognisko są legalne

Samo rozpalenie ognia nie przesądza jeszcze o naruszeniu przepisów. Kluczowe znaczenie mają miejsce, warunki pogodowe oraz bezpieczeństwo innych osób. To właśnie dlatego identyczne zachowanie w jednej sytuacji może być zgodne z prawem, a w innej skończyć się wysoką karą.