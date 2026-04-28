Pasażerowie lotów opóźnionych o co najmniej trzy godziny mogą domagać się od przewoźnika odszkodowania w oparciu o przepisy rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r., ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Zgodnie z tym aktem prawnym pasażerowie powinni otrzymać odszkodowanie w wysokości 250 euro w sytuacji, gdy lot odbywał się na trasie nie dłuższej niż 1,5 tys. kilometrów.

Tak też było w sprawie, która trafiła do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku. Przewoźnik przyznał, że opóźnienie miało miejsce, wskazywał jednak, że było ono spowodowane nadzwyczajną i niezależną okolicznością w postaci zamknięcia pasa startowego na docelowym lotnisku. Ponadto podnosił, że samolot wystartował po czasie z powodu problemów kadrowych służb kontroli ruchu lotniczego.

Spór o odszkodowanie za opóźniony lot. Przewoźnik powołuje się na okoliczności nadzwyczajne

Powód kontrargumentował, że depesza o zamknięciu pasa startowego była znana przewoźnikowi z ponad miesięcznym wyprzedzeniem, a ograniczenia z tym związane mieściły się w granicach typowego ryzyka operacyjnego przewoźnika lotniczego.

Gdański SR przyznał rację przewoźnikowi i powództwo oddalił. Wskazał przy tym, że z treści dziennika spornego lotu wynika, że pasażerowie zostali przyjęci na pokład samolotu i przez 4 godziny oczekiwali na start. Okoliczność ta, zdaniem sądu, świadczy o tym, że pozwany był przygotowany do zrealizowania lotu i podjął wszystkie niezbędne czynności, aby odbył się on zgodnie z planem. Start w planowanym terminie uniemożliwiły jednak zamknięcie pasa startowego na lotnisku docelowym oraz ograniczenia ruchu lotniczego w związku z niedoborem personelu kontroli ruchu lotniczego. Pozwany musiał wstrzymać się z operacją lotniczą do czasu uzyskania pewności, że samolot doleci do miejsca docelowego, w czasie, gdy pas startowy będzie ponownie otwarty.

Zamknięcie pasa i braki kadrowe kontroli lotów. Sąd uznaje je za zdarzenia zewnętrzne

SR uznał, że były to nadzwyczajne okoliczności, na które przewoźnik nie miał wpływu. Decyzja o zamknięciu pasa startowego należy do zarządzającego portem lotniczym i nie miała ona związku z aktywnością pozwanego. Sąd uznał również, że okoliczność ta nie może być uznana za standardowe zdarzenie w działalności przewoźnika lotniczego. „Te uwagi należy również odnieść do ograniczeń w wykonywaniu operacji lotniczych wskutek niedoborów personelu kontroli ruchu lotniczego, gdyż taka sytuacja także nie wpisuje się w ramy codziennego funkcjonowania przewoźnika i ma charakter zewnętrzny wobec niego” – czytamy w niedawno opublikowanym uzasadnieniu wyroku.

Zdaniem sądu pozwanemu nie można też było zarzucić, że nie podjął wszelkich racjonalnych środków, aby uniknąć opóźnienia lotu. „Zamknięcie pasa startowego i ograniczenia ruchu lotniczego w związku z problemami kadrowymi pracowników (...) znajduje się poza kontrolą przewoźnika, gdyż nie może on realnie wpłynąć na podmioty kontrolujące ruch lotniczy i zarządzające portem lotniczym, aby ogłoszone ograniczenia nie nastąpiły lub zostały przesunięte na inny termin. Ponadto wykonanie lotu odbywa się pod nadzorem służb (...) w tym znaczeniu, że przewoźnik nie może rozpocząć lotu, dopóki nie otrzyma odpowiedniej zgody” – wyjaśnił gdański sąd.

Wiedza przewoźnika o zamknięciu pasa. Kluczowa okazuje się informacja z dnia wylotu

SR przyznał, że powód trafnie zarzucił pozwanemu, że o zamknięciu pasa startowego wiedział ponad miesiąc przed spornym lotem. Jak jednak zauważył, w tamtym czasie nie było podstaw do dokonywania przez przewoźnika zmian w godzinach lotu. Ten miał się bowiem zakończyć na 25 minut przed zamknięciem docelowego lotniska. Wszystko zmieniło się w dniu wylotu, kiedy to na dziesięć minut przed planowanym startem opublikowano informację o istniejących ograniczeniach w wykonywaniu operacji lotniczych w związku z obsadą kadrową personelu ruchu lotniczego. „Pozwany zatem dopiero na krótko przed lotem uzyskał informację o nowym zdarzeniu, które uniemożliwiało planowe wykonanie lotu przed zamknięciem pasa startowego” – skwitował sąd rejonowy.