Zjednoczone Emiraty Arabskie porzucają OPEC. Decyzja wpłynie na ceny ropy

Rynki zareagowały szybko. Po ogłoszeniu informacji notowania ropy Brent spadły krótkoterminowo o około 2 dolary na baryłce. Inwestorzy odebrali decyzję jako sygnał, że na rynek może trafić więcej surowca.

Sebastian A. Roy z Banku Pekao w rozmowie z portalem Money.pl wskazuje, że wyjście Emiratów oznacza osłabienie zdolności kartelu do kontrolowania podaży. Dotychczas mechanizm działania OPEC opierał się na ograniczaniu wydobycia w celu stabilizowania lub podnoszenia cen. Gdy jeden z kluczowych producentów opuszcza porozumienie, jego skuteczność maleje.

W krótkim terminie wpływ na ceny jest jednak ograniczony przez czynniki geopolityczne. W dniu ogłoszenia decyzji ropa WTI utrzymywała się w okolicach 100 dolarów za baryłkę, a Brent przekraczała 104 dolary.

Powody wyjścia ZEA z OPEC i spór o wydobycie ropy

Najważniejszy powód decyzji jest czysto ekonomiczny. Zjednoczone Emiraty Arabskie od lat inwestują ogromne środki w rozwój sektora naftowego poprzez Abu Dhabi National Oil Company. Celem jest zwiększenie wydobycia do 5 mln baryłek dziennie do 2027 roku.

Problem polegał na tym, że limity narzucane przez OPEC+ zmuszały kraj do utrzymywania produkcji wyraźnie poniżej możliwości technicznych. Daniel Kostecki z CMC Markets w rozmowie z Money.pl podkreśla, że dla Emiratów oznaczało to realne straty – inwestycje w nowe moce nie przekładały się na większe przychody.

Emiraty od dłuższego czasu naciskały na podniesienie limitów wydobycia. Choć w 2024 roku udało się częściowo zwiększyć kwoty, nie rozwiązało to problemu. W efekcie władze w Abu Zabi uznały, że dalsze pozostawanie w kartelu ogranicza ich rozwój.

Napięcia z Arabią Saudyjską i zmiana układu sił w OPEC

Drugim istotnym powodem są napięcia polityczne w regionie. Relacje między Emiratami a Arabią Saudyjską od miesięcy pozostają napięte, szczególnie w kwestii strategii wydobywczej.

Decyzja o opuszczeniu OPEC została podjęta bez wcześniejszych konsultacji z Rijadem. To sygnał, że ZEA chcą prowadzić bardziej niezależną politykę energetyczną i przestać podporządkowywać się dominującej roli Arabii Saudyjskiej w kartelu.

W praktyce oznacza to osłabienie spójności organizacji. Arabia Saudyjska pozostaje jedynym krajem z dużymi rezerwami mocy produkcyjnych, które pozwalają wpływać na rynek w krótkim czasie.

Geopolityka i ryzyko dla eksportu ropy przez cieśninę Ormuz

Na decyzję wpływa również sytuacja militarna i logistyczna. Konflikt w regionie oraz zagrożenie dla transportu ropy przez cieśninę Ormuz utrudniają eksport surowca.

Część ładunków zalegała w ostatnich miesiącach na tankowcach, co prowadziło do problemów magazynowych w regionie. W takich warunkach utrzymywanie sztywnych limitów wydobycia przestało być racjonalne z punktu widzenia władz Emiratów.

Anwar Gargash, doradca prezydenta ZEA, wskazał, że państwa regionu muszą działać bardziej elastycznie i dostosowywać się do dynamicznej sytuacji bezpieczeństwa.

Ceny ropy w średnim i długim terminie pod presją

W krótkim okresie wpływ decyzji na realną podaż może być ograniczony. Emiraty zapowiadają stopniowe zwiększanie eksportu, a napięcia w regionie nadal utrudniają logistykę.

W średnim terminie sytuacja może się jednak zmienić. Jeśli ZEA zaczną w pełni wykorzystywać swoje moce produkcyjne, na rynek trafi dodatkowa podaż. To może wywołać presję na spadek cen, szczególnie jeśli sytuacja geopolityczna się ustabilizuje.

Dominik Baldowski z Finax w wypowiedzi dla Money.pl zwraca uwagę, że odejście tak dużego producenta osłabia mechanizm interwencji OPEC. Dotychczas kartel był w stanie ograniczać wydobycie w okresach spowolnienia gospodarczego, aby utrzymać ceny. Teraz jego możliwości będą mniejsze.

Rynek ropy po wyjściu ZEA z OPEC i możliwe scenariusze

Wyjście Emiratów zwiększa ryzyko większej zmienności cen. Jeśli inne kraje pójdą tym samym śladem, system koordynacji podaży może się rozpaść.

Rynek stanie się bardziej podatny na wahania wynikające z bieżących wydarzeń – zarówno politycznych, jak i gospodarczych. Inwestorzy będą musieli w większym stopniu uwzględniać ryzyko geopolityczne oraz decyzje pojedynczych producentów.

Jednocześnie pozostaje pytanie, czy Arabia Saudyjska zdecyduje się na bardziej agresywne działania w celu utrzymania kontroli nad rynkiem.