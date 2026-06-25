Za przyjęciem Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej głosowało 55 senatorów, 28 się wstrzymało, nikt nie był przeciw.

O co chodzi w ustawie o wynagrodzeniach medyków?

Ustawa pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) na zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu (PWZ). Gromadzone przez Agencję dane dotyczą nie tylko grup, które można identyfikować po PWZ - to lekarze czy pielęgniarki - ale także pozostałego personelu i pracowników administracyjnych. Stąd w ustawie znalazł się zapis o numerze PESEL.

Dzięki nowym przepisom poszerzony zostanie zakres danych gromadzonych przez AOTMiT. Teraz Agencja zbiera informacje o wynagrodzeniach, ale są one zanonimizowane. Tym samym nie może przypisać wysokości zarobków z różnych form zatrudnienia lub w różnych podmiotach do jednej osoby. Oznacza to, że resort zdrowia nie ma informacji o tym, ile zarabiają lekarze, jeśli pracują w kilku podmiotach jednocześnie albo w jednym podmiocie, ale są w nim zatrudnieni zarówno na etacie, jak i kontrakcie.

Zgromadzone przez AOTMiT dane mają być wykorzystywane do prac analitycznych.

Afera w Warszawskim Szpitalu Południowym inspiracją do nowych przepisów

Ustawa była projektem rządowym, który Rada Ministrów przyjęła w ubiegły wtorek. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniami mającymi pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków była ujawniona przez portal Zero.pl sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w 2025 r. 1,6 mln zł.

W związku z tym, że Senat nie wprowadził poprawek do ustawy, trafi ona teraz bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego.

O zawetowanie nowelizacji zaapelował do głowy państwa samorząd lekarski. Szef Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski powiedział w środę, że w innym przypadku samorząd będzie wnosić do Trybunału Konstytucyjnego skargę na niekonstytucyjność ustawy. Zwróci się też do unijnych trybunałów o sprawdzenie zgodności przepisów z RODO. - Naszym zdaniem ustawa jest z nimi niezgodna - stwierdził Jankowski.