Gazeta Prawna
Legislacja

Wyższe pensje dla rezydentów od lipca 2026. Jest projekt i konkretne kwoty, ale nie wszyscy dostaną tyle samo

lekarz, szpital, rezydent
Nowe wynagrodzenia rezydentów 2026. Konkretne kwoty, lista specjalizacji i ważny wyjątek dla części lekarzyShutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 14:11

Od 1 lipca 2026 r. mają zmienić się wynagrodzenia lekarzy rezydentów - zakłada projekt Ministra Zdrowia. Na podwyżki może liczyć nawet ok. 52 tys. osób, ale wysokość pensji będzie zależeć od wybranej dziedziny i etapu szkolenia. Ile dokładnie wyniosą zarobki i kto zyska najwięcej?

Skrót artykułu

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2026 r., który określa nowe wysokości wynagrodzeń zasadniczych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury. Przepisy mają dostosować pensje do ustawowych zasad ich wyliczania i wejść w życie od 1 lipca 2026 r.

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów 2026 – ile wyniesie pensja?

W specjalizacjach takich jak:

  • anestezjologia i intensywna terapia
  • chirurgia dziecięca
  • chirurgia ogólna
  • chirurgia onkologiczna
  • choroby wewnętrzne
  • choroby zakaźne
  • geriatria
  • hematologia
  • kardiologia dziecięca
  • medycyna paliatywna
  • medycyna ratunkowa
  • medycyna rodzinna
  • neonatologia
  • neurologia
  • neurologia dziecięca
  • onkologia i hematologia dziecięca
  • onkologia kliniczna
  • patomorfologia
  • pediatria
  • psychiatria,
  • psychiatria dzieci i młodzieży,
  • radioterapia onkologiczna,
  • stomatologia dziecięca

lekarze rezydenci otrzymają:

  • 11 654,76 zł brutto – w pierwszych 2 latach,
  • 12 714,29 zł brutto – po 2 latach.
NFZ zmienia zasady od 1 maja. Nowe badania u lekarza rodzinnego i premie dla przychodni
Zobacz także
NFZ zmienia zasady od 1 maja. Nowe badania u lekarza rodzinnego i premie dla przychodni

Wynagrodzenie rezydentów 2026 – pozostałe specjalizacje

W innych dziedzinach (niewymienionych wyżej) wynagrodzenia będą niższe:

  • 10 595,24 zł brutto – w pierwszych 2 latach,
  • 10 913,10 zł brutto – po 2 latach.

Wyższe stawki mają zachęcać do wybierania specjalizacji, w których najbardziej brakuje lekarzy, tłumaczy autor projektu.

Wyjątek – ortodoncja i zachowanie wyższych stawek

Lekarze dentyści, którzy zaczęli specjalizację z ortodoncji przed lipcem 2020 r., zachowają dotychczasowe, korzystniejsze zasady wynagrodzenia - aż do końca szkolenia.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecne przepisy i - zgodnie z projektem - wejść w życie 1 lipca 2026 r. Bez okresu przejściowego, czyli z dnia na dzień.

Kogo obejmą podwyżki dla rezydentów?

Projekt zakłada, że podwyżki obejmą zarówno tych rezydentów, którzy dopiero zaczynają specjalizację, jak i tych będących już na kolejnych latach szkolenia. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia w najbliższych latach może chodzić nawet o ok. 52 tys. osób.

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Podstawa prawna

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - nr MZ1900

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

lekarzewynagrodzeniazmiany prawarezydenci

Powiązane

Lekarz wypisuje skierowanie do sanatorium na NFZ
ZdrowieSanatorium na NFZ: sprawdź limity czasowe. Kiedy lekarz musi odmówić? [TABELA]
Lekarz
WynagrodzeniaNowe stawki wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek w jednostkach budżetowych. Wzrost płac możliwy nawet o ok. 8,8 proc.
W sieci można dostać nawet recepty na silnie uzależniające leki
PracaRewolucja w reklamie leków. Koniec z "papierologią" dla lekarzy i farmaceutów.