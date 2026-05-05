Od 1 lipca 2026 r. mają zmienić się wynagrodzenia lekarzy rezydentów - zakłada projekt Ministra Zdrowia. Na podwyżki może liczyć nawet ok. 52 tys. osób, ale wysokość pensji będzie zależeć od wybranej dziedziny i etapu szkolenia. Ile dokładnie wyniosą zarobki i kto zyska najwięcej?
Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2026 r., który określa nowe wysokości wynagrodzeń zasadniczych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury. Przepisy mają dostosować pensje do ustawowych zasad ich wyliczania i wejść w życie od 1 lipca 2026 r.
Wynagrodzenie lekarzy rezydentów 2026 – ile wyniesie pensja?
W specjalizacjach takich jak:
- anestezjologia i intensywna terapia
- chirurgia dziecięca
- chirurgia ogólna
- chirurgia onkologiczna
- choroby wewnętrzne
- choroby zakaźne
- geriatria
- hematologia
- kardiologia dziecięca
- medycyna paliatywna
- medycyna ratunkowa
- medycyna rodzinna
- neonatologia
- neurologia
- neurologia dziecięca
- onkologia i hematologia dziecięca
- onkologia kliniczna
- patomorfologia
- pediatria
- psychiatria,
- psychiatria dzieci i młodzieży,
- radioterapia onkologiczna,
- stomatologia dziecięca
lekarze rezydenci otrzymają:
- 11 654,76 zł brutto – w pierwszych 2 latach,
- 12 714,29 zł brutto – po 2 latach.
Wynagrodzenie rezydentów 2026 – pozostałe specjalizacje
W innych dziedzinach (niewymienionych wyżej) wynagrodzenia będą niższe:
- 10 595,24 zł brutto – w pierwszych 2 latach,
- 10 913,10 zł brutto – po 2 latach.
Wyższe stawki mają zachęcać do wybierania specjalizacji, w których najbardziej brakuje lekarzy, tłumaczy autor projektu.
Wyjątek – ortodoncja i zachowanie wyższych stawek
Lekarze dentyści, którzy zaczęli specjalizację z ortodoncji przed lipcem 2020 r., zachowają dotychczasowe, korzystniejsze zasady wynagrodzenia - aż do końca szkolenia.
Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecne przepisy i - zgodnie z projektem - wejść w życie 1 lipca 2026 r. Bez okresu przejściowego, czyli z dnia na dzień.
Kogo obejmą podwyżki dla rezydentów?
Projekt zakłada, że podwyżki obejmą zarówno tych rezydentów, którzy dopiero zaczynają specjalizację, jak i tych będących już na kolejnych latach szkolenia. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia w najbliższych latach może chodzić nawet o ok. 52 tys. osób.
Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.
Podstawa prawna
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury - nr MZ1900
