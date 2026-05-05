Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2026 r., który określa nowe wysokości wynagrodzeń zasadniczych lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury. Przepisy mają dostosować pensje do ustawowych zasad ich wyliczania i wejść w życie od 1 lipca 2026 r.

Wynagrodzenie lekarzy rezydentów 2026 – ile wyniesie pensja?

W specjalizacjach takich jak:

anestezjologia i intensywna terapia

chirurgia dziecięca

chirurgia ogólna

chirurgia onkologiczna

choroby wewnętrzne

choroby zakaźne

geriatria

hematologia

kardiologia dziecięca

medycyna paliatywna

medycyna ratunkowa

medycyna rodzinna

neonatologia

neurologia

neurologia dziecięca

onkologia i hematologia dziecięca

onkologia kliniczna

patomorfologia

pediatria

psychiatria,

psychiatria dzieci i młodzieży,

radioterapia onkologiczna,

stomatologia dziecięca

lekarze rezydenci otrzymają:

11 654,76 zł brutto – w pierwszych 2 latach,

– w pierwszych 2 latach, 12 714,29 zł brutto – po 2 latach.

Wynagrodzenie rezydentów 2026 – pozostałe specjalizacje

W innych dziedzinach (niewymienionych wyżej) wynagrodzenia będą niższe:

10 595,24 zł brutto – w pierwszych 2 latach,

– w pierwszych 2 latach, 10 913,10 zł brutto – po 2 latach.

Wyższe stawki mają zachęcać do wybierania specjalizacji, w których najbardziej brakuje lekarzy, tłumaczy autor projektu.

Wyjątek – ortodoncja i zachowanie wyższych stawek

Lekarze dentyści, którzy zaczęli specjalizację z ortodoncji przed lipcem 2020 r., zachowają dotychczasowe, korzystniejsze zasady wynagrodzenia - aż do końca szkolenia.

Nowe rozporządzenie ma zastąpić obecne przepisy i - zgodnie z projektem - wejść w życie 1 lipca 2026 r. Bez okresu przejściowego, czyli z dnia na dzień.

Kogo obejmą podwyżki dla rezydentów?

Projekt zakłada, że podwyżki obejmą zarówno tych rezydentów, którzy dopiero zaczynają specjalizację, jak i tych będących już na kolejnych latach szkolenia. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia w najbliższych latach może chodzić nawet o ok. 52 tys. osób.

Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.