Świętokrzyski Urząd Marszałkowski ogłosił w styczniu tego roku start programu, w ramach którego rodzice co 50. dziecka urodzonego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach otrzymywali po 10 tys. zł. Przedstawiciele samorządu województwa podkreślali wówczas, że program ma być odpowiedzią na problemy demograficzne, wspierać rodziny i zachęcać je do wiązania swojej przyszłości z regionem.

Spór prawny o uchwałę i wyrok WSA w Kielcach

Uchwałę zarządu województwa w sprawie realizacji programu „Co 50. urodziny – realne wsparcie dla rodziny”, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wojewoda świętokrzyski. Sąd przychylił się do zdania wojewody, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały. Orzekł zwrot kosztów postępowania w kwocie 480 zł od zarządu województwa na rzecz wojewody świętokrzyskiego.

- Po tym orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czujemy satysfakcję, że podzielono nasze argumenty. Od początku staliśmy na stanowisku, że ta uchwała nie ma oparcia w przepisach prawa – powiedziała PAP rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Angelina Kosiek.

Marszałek Renata Janik zapowiada skargę kasacyjną do NSA

Wyrok WSA nie jest prawomocny, przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Złożenie skargi kasacyjnej już zapowiedziała marszałek Renata Janik podczas piątkowej konferencji prasowej.

– Zarząd województwa zrobi to niezwłocznie po otrzymaniu treści wyroku i jego uzasadnienia – podkreśliła Janik. Zaznaczyła, że decyzja WSA „uderza w wypracowany z dużym trudem mechanizm wsparcia, który od początku roku przyniósł realne korzyści kilkunastu świętokrzyskim rodzinom”.

Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez NSA, realizacja programu została zawieszona.

– Uruchamiając ten pilotażowy program, mieliśmy nadzieję, że połączymy się ponad podziałami politycznymi i będziemy wspierać nasze województwo w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. Jako samorządowcy chcieliśmy, żeby te działania były kontynuowane w innych szpitalach, także powiatowych. Natomiast tak się nie stało – powiedziała marszałek województwa.

W ramach programu „Co 50. urodziny – realne wsparcie dla rodziny” bony o wartości 10 tys. zł otrzymali dotychczas rodzice 15 dzieci. (PAP)

maj/ kcz/