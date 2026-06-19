Marszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik zapowiedziała złożenie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd przyznał rację wojewodzie, który zakwestionował uchwałę samorządu dotyczącą wypłaty 10 tys. zł dla „co 50. dziecka” urodzonego w szpitalu wojewódzkim.
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski ogłosił w styczniu tego roku start programu, w ramach którego rodzice co 50. dziecka urodzonego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach otrzymywali po 10 tys. zł. Przedstawiciele samorządu województwa podkreślali wówczas, że program ma być odpowiedzią na problemy demograficzne, wspierać rodziny i zachęcać je do wiązania swojej przyszłości z regionem.
Spór prawny o uchwałę i wyrok WSA w Kielcach
Uchwałę zarządu województwa w sprawie realizacji programu „Co 50. urodziny – realne wsparcie dla rodziny”, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wojewoda świętokrzyski. Sąd przychylił się do zdania wojewody, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały. Orzekł zwrot kosztów postępowania w kwocie 480 zł od zarządu województwa na rzecz wojewody świętokrzyskiego.
- Po tym orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czujemy satysfakcję, że podzielono nasze argumenty. Od początku staliśmy na stanowisku, że ta uchwała nie ma oparcia w przepisach prawa – powiedziała PAP rzeczniczka wojewody świętokrzyskiego Angelina Kosiek.
Marszałek Renata Janik zapowiada skargę kasacyjną do NSA
Wyrok WSA nie jest prawomocny, przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Złożenie skargi kasacyjnej już zapowiedziała marszałek Renata Janik podczas piątkowej konferencji prasowej.
– Zarząd województwa zrobi to niezwłocznie po otrzymaniu treści wyroku i jego uzasadnienia – podkreśliła Janik. Zaznaczyła, że decyzja WSA „uderza w wypracowany z dużym trudem mechanizm wsparcia, który od początku roku przyniósł realne korzyści kilkunastu świętokrzyskim rodzinom”.
Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez NSA, realizacja programu została zawieszona.
– Uruchamiając ten pilotażowy program, mieliśmy nadzieję, że połączymy się ponad podziałami politycznymi i będziemy wspierać nasze województwo w bardzo trudnej sytuacji demograficznej. Jako samorządowcy chcieliśmy, żeby te działania były kontynuowane w innych szpitalach, także powiatowych. Natomiast tak się nie stało – powiedziała marszałek województwa.
W ramach programu „Co 50. urodziny – realne wsparcie dla rodziny” bony o wartości 10 tys. zł otrzymali dotychczas rodzice 15 dzieci. (PAP)
maj/ kcz/
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