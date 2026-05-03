Od razu po zakończeniu zlecenia poproś o to zaświadczenie. Później możesz mieć z tym problem, a w efekcie na tym stracisz

Aktywność zawodową trzeba udokumentować

Po zmianie przepisów w zakresie pracowniczego stażu pracy, okres świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia zyskał dodatkowe znaczenie. Jest bowiem jednym z nowych okresów aktywności zawodowej, które mogą mieć w przyszłości wpływ na uprawienia pracownicze. W sytuacji, gdy umowa zlecenia wiąże się z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, czas jej trwania można potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak zgodnie z przepisami takie składki nie były opłacane, ZUS nie wystawi zaświadczenia, a zleceniobiorca będzie musiał potwierdzić swoją aktywność innymi wiarygodnymi dokumentami. Może to być sama umowa zlecenia, ale też rachunki do niej, potwierdzenie dokonania przelewu czy rozliczenie PIT. W praktyce jednak brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne idzie często w parze z brakiem obowiązku opłacania zaliczek na ubezpieczenie społeczne, na przykład dlatego, że zleceniobiorca korzysta z ulgi dla młodych. To zaś oznacza, że po umowie zlecenia nie pozostaje żaden „urzędowy” ślad.

Od razu po zakończeniu zlecenia poproś o to zaświadczenie

Pracodawcy często kwestionują samą umowę zlecenia jako wiarygodny dowód aktywności zawodowej. Słusznie wskazują, że jeśli została ona zawarta na dłuższy czas lub czas nieokreślony, to nie można mieć żadnej pewności co do tego, jak długo w rzeczywistości trwała, a tym samym nie wiadomo jaki okres zaliczyć do stażu pracy pracownika. Pomocne bywają w tym zakresie rachunki, jednak zleceniobiorca nie zawsze nimi dysponuje. Dobrym rozwiązaniem jest w tej sytuacji uzyskanie od zleceniodawcy zaświadczenia, z którego będzie jasno wynikało, w jakim okresie strony współpracowały. Podstawową wadą tego rozwiązania jest jednak to, że przepisy nie zobowiązują zleceniodawcy do jego wystawienia i może on zrobić to jedynie dobrowolnie. W praktyce zleceniodawcy nie zawsze mają taką możliwość. Trudno im wrócić do informacji o współpracy, która miała miejsce dwa czy trzy lata temu, a spełnienie prośby zleceniobiorcy wiąże się z koniecznością poświęcenia sporej ilości czasu na dotarcie do odpowiednich dokumentów. Znacznie łatwiej uzyskać tego rodzaju zaświadczenie od razu, tuż po zakończeniu współpracy, gdy zleceniodawca ma łatwy dostęp do niezbędnych dokumentów. Warto więc zadbać o to zawczasu i nie odkładać tego na później.