Kiedy renta wdowia da niewielką korzyść? Przykładowe wyliczenia

Renta wdowia. Jak działa mechanizm?

Wdowa albo wdowiec, którzy spełniają ustawowe warunki, mogą wybrać jeden z dwóch wariantów wypłaty:

• 100% renty rodzinnej i część własnego świadczenia albo

• 100% własnego świadczenia i część renty rodzinnej.

W latach 2025-2026 druga część wynosi 15%, a od 01.01.2027 r. będzie wynosić 25%. To ważna zmiana, bo osoby uprawnione od 2027 r. będą mogły otrzymać wyższą dopłatę niż w pierwszym okresie obowiązywania nowych przepisów.

Procent jest liczony od renty rodzinnej ustalonej po zmarłym, a renta rodzinna dla jednej osoby wynosi co do zasady 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Jeżeli do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, jej wysokość ustala się według odrębnych zasad.

Kiedy renta wdowia może dać niewielką korzyść?

Renta wdowia może być mało odczuwalna wtedy, gdy jedno ze świadczeń jest niskie. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają własną niską emeryturę, a renta rodzinna po zmarłym małżonku również nie jest wysoka.

Przykład: wdowa ma własną emeryturę w wysokości 2000 zł brutto, a renta rodzinna po zmarłym mężu wynosi 2300 zł brutto. W 2027 r. może wybrać:

• 100% renty rodzinnej, czyli 2300 zł, i 25% własnej emerytury, czyli 500 zł - razem 2800 zł brutto;

• 100% własnej emerytury, czyli 2000 zł, i 25% renty rodzinnej, czyli 575 zł - razem 2575 zł brutto.

Korzystniejszy wariant daje 2800 zł brutto. W porównaniu z samą rentą rodzinną oznacza to wzrost o 500 zł brutto. To realna poprawa, ale nie tak wysoka, jak mogłoby wynikać z potocznego przekonania, że wdowa „dostanie swoją emeryturę i rentę po mężu”. Renta wdowia nie polega na wypłacie dwóch pełnych świadczeń.

Gdy świadczenie wypłacane w części jest niskie, dopłata też będzie niska

Korzyść może być ograniczona wtedy, gdy świadczenie wypłacane w części jest relatywnie niskie. Im niższa podstawa do naliczenia 25%, tym mniejsza dopłata.

Przykład: wdowiec pobiera własną emeryturę w wysokości 4500 zł brutto, a renta rodzinna po zmarłej żonie wynosi 2000 zł brutto. W 2027 r. może otrzymać:

• 100% własnej emerytury, czyli 4500 zł, i 25% renty rodzinnej, czyli 500 zł - razem 5000 zł brutto;

• 100% renty rodzinnej, czyli 2000 zł, i 25% własnej emerytury, czyli 1125 zł - razem 3125 zł brutto.

W tym przypadku oczywiście korzystniejszy jest pierwszy wariant. Renta wdowia podwyższyłaby wypłatę o 500 zł brutto. To może być pomocne, ale nie jest to duża zmiana w stosunku do wysokości własnej emerytury.

Przy wysokich świadczeniach zadziała limit

Renta wdowia jest ograniczona ustawowym limitem. Łączna kwota świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeżeli suma wyliczonych świadczeń będzie wyższa, wypłata zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Od 01.03.2026 r. najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, więc trzykrotność tej kwoty to 5935,47 zł brutto. Ten limit można stosować pomocniczo do oceny świadczeń do czasu kolejnej waloryzacji. Od 01.93.2027 r. limit będzie zależał od nowej kwoty najniższej emerytury, dlatego przykłady dotyczące 2027 r. mają charakter poglądowy. W rzeczywistych rozliczeniach za 2027 r. zastosowanie będzie miał limit obowiązujący w danym miesiącu wypłaty.

Przykład: wdowa ma własną emeryturę 5000 zł brutto, a renta rodzinna po zmarłym mężu wynosi 4500 zł brutto. W 2027 r. wariant 100% własnej emerytury i 25% renty rodzinnej dałby:

• 5000 zł + 1125 zł = 6125 zł brutto.

Przyjmując dla uproszczenia limit obowiązujący od 01.03.2026 r., czyli 5935,47 zł brutto, wypłata nie mogłaby jednak wynieść pełnych 6125 zł. Zostałaby ograniczona do wysokości limitu obowiązującego w danym okresie. W takim przypadku renta wdowia nadal może być korzystna, ale nie w pełnej wyliczonej wysokości.

Przy bardzo wysokim świadczeniu dodatkowa wypłata może w ogóle nie przysługiwać

Najmniej odczuwalna renta wdowia może być dla osób, które już pobierają świadczenie zbliżone do limitu albo przekraczające limit. Wtedy dodatkowe 15% lub 25% drugiego świadczenia może nie przełożyć się na realny wzrost wypłaty.

Przykład: wdowiec ma własną emeryturę 6000 zł brutto, a renta rodzinna po zmarłej żonie wynosi 2500 zł brutto. W 2027 r. matematycznie wariant 100% własnej emerytury i 25% renty rodzinnej wyglądałby tak:

• 6000 zł własnej emerytury + 25% renty rodzinnej, czyli 625 zł = 6625 zł brutto.

Jeżeli jednak wysokość dotychczas pobieranego świadczenia już przekracza trzykrotność najniższej emerytury, organ rentowy może nie ustalić prawa do łącznej wypłaty świadczeń w formule renty wdowiej. W takiej sytuacji osoba uprawniona nadal będzie otrzymywać jedno świadczenie - wyższe albo wybrane przez siebie. To jeden z przypadków, w których złożenie wniosku może nie poprawić sytuacji finansowej.

Gdy jedno świadczenie jest bardzo niskie, podwyżka będzie ograniczona

Niektóre osoby już dziś pobierają świadczenie korzystniejsze, np. rentę rodzinną zamiast własnej emerytury. Renta wdowia może zwiększyć wypłatę, ale tylko o część drugiego świadczenia. Jeśli drugie świadczenie jest bardzo niskie, podwyżka będzie ograniczona.

Przykład: wdowa ma własną emeryturę 1600 zł brutto, np. z uwagi na brak prawa do podwyższenia emerytury do kwoty minimalnej, a renta rodzinna po zmarłym mężu wynosi 4200 zł brutto. W 2027 r. korzystniejszy wariant to:

• 100% renty rodzinnej, czyli 4200 zł, oraz 25% własnej emerytury, czyli 400 zł - razem 4600 zł brutto.

W porównaniu z samą rentą rodzinną wypłata wzrośnie o 400 zł brutto. To nadal korzyść, ale znacznie niższa niż oczekiwanie, że senior otrzyma 4200 zł renty rodzinnej i całe 1600 zł własnej emerytury.

Kto w ogóle nie dostanie renty wdowiej?

Renta wdowia nie przysługuje osobom, które nie spełniają ustawowych warunków do jej otrzymania. W takiej sytuacji organ rentowy odmówi wypłaty świadczeń w zbiegu, niezależnie od wysokości emerytury i renty rodzinnej.

Wdowa albo wdowiec muszą spełnić łącznie kilka warunków. Trzeba mieć prawo do własnego świadczenia oraz prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, osiągnąć powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny, pozostawać ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci, nie pozostawać obecnie w nowym związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę.

Wspólność małżeńska nie powinna być utożsamiana wyłącznie ze wspólnością majątkową. W praktyce chodzi o rzeczywistą więź małżeńską istniejącą do dnia śmierci małżonka.

Kryterium wieku przy nabyciu prawa do renty rodzinnej ma duże znaczenie praktyczne. Osoba, która owdowiała i nabyła prawo do renty rodzinnej zbyt wcześnie, może nie spełnić warunków do renty wdowiej, nawet jeśli obecnie jest już seniorem. Decydujący jest przy tym moment nabycia prawa do renty rodzinnej, a nie wyłącznie sam fakt śmierci małżonka.

Źródła informacji:

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych, informacje o obsłudze wniosków o wypłatę świadczeń łącznie z rentą rodzinną, tzw. rentą wdowią, kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowych od 01.03.2026 r.

• Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749).

• Ustawa z 26.07.2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024 r. poz. 1243).