Polskie uczelnie chcą razem podbijać kosmos

List intencyjny o utworzeniu Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego podpisali: prof. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prof. Krzysztof Mendrok, prorektor ds. kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. Piotr Jedynak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej oraz prof. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jak podkreślano podczas prezentacji porozumienia, nowa inicjatywa ma być otwartą platformą współpracy, do której w przyszłości będą mogły dołączać kolejne uczelnie, instytuty badawcze, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa związane z sektorem kosmicznym.

Sygnatariusze wskazali, że współczesna eksploracja kosmosu wymaga współpracy przedstawicieli wielu dziedzin, od nauk technicznych i przyrodniczych, przez medycynę, biotechnologię i prawo, po ekonomię oraz nauki społeczne. Centrum ma stać się miejscem wymiany doświadczeń, przygotowywania wspólnych projektów badawczych i eksperckich oraz tworzenia nowoczesnych programów kształcenia odpowiadających potrzebom rozwijającego się sektora kosmicznego. W planach jest również wspieranie udziału polskich instytucji w kolejnych eksperymentach naukowych, lotach badawczych i przyszłych misjach kosmicznych oraz popularyzacja osiągnięć krajowego sektora kosmicznego.

Gra zespołowa

Podczas konferencji dyskutowano o praktycznych efektach misji IGNIS dla nauki, gospodarki i edukacji. W panelu „Misja IGNIS jako akcelerator polskiego sektora kosmicznego”, prowadzonym przez Macieja Myśliwca, prezesa Space Agency, uczestniczyli: dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, który niedawno odebrał tytuł doktora honoris causa SGH, dr Aleksandra Bukała, ekspertka PIAP Space i była szefowa misji IGNIS, Piotr Zabadała, zastępca dyrektora Departamentu Innowacyjności i Polityki Kosmicznej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz dr Agnieszka Skorupa z Uniwersytetu Śląskiego i LunAres Research Station, zaangażowana w eksperymenty naukowe realizowane podczas misji IGNIS.

Sławosz Uznański-Wiśniewski podkreślał, że sukces przedsięwzięcia to zasługa dużego zespołu ludzi.

– Polska misja kosmiczna to nie moja misja. To misja nas wszystkich. Astronauta jest najbardziej widoczną osobą medialnie, ale bez współpracy naukowców, inżynierów, administracji, ekspertów od komunikacji i setek ludzi pracujących nad eksperymentami ten projekt nie miałby szans powodzenia – wskazywał. Aleksandra Bukała przypomniała, że przedsięwzięcie wymagało zbudowania niemal całego zaplecza organizacyjnego od podstaw. Współpraca partnerów z Polski, Stanów Zjednoczonych i Indii, koordynacja działań prowadzonych w różnych strefach czasowych oraz konieczność błyskawicznego reagowania na problemy techniczne wymagały ogromnej elastyczności.

Są pierwsze efekty

Agnieszka Skorupa mówiła o tym, że wyniki eksperymentów prowadzonych podczas misji znajdują już praktyczne zastosowanie. Badania dozymetryczne mogą pomóc w ocenie dawek promieniowania otrzymywanych przez pilotów wojskowych, natomiast eksperymenty dotyczące funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji i podwyższonego stresu mają znaczenie nie tylko dla kolejnych misji kosmicznych, lecz także dla wojska czy medycyny. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania młodzieży kierunkami STEM, obejmującymi nauki ścisłe, technologię i inżynierię.

Badaczka przywołała również wyniki badań społecznych przeprowadzonych po zakończeniu misji. Pokazują one, że Polacy bardzo pozytywnie oceniają eksplorację kosmosu, choć większe poparcie deklarują dla misji bezzałogowych niż załogowych. Odnosząc się do przyszłości misji załogowych, Sławosz Uznański-Wiśniewski przekonywał, że roboty i ludzie nie powinni być traktowani jako konkurenci.

– Przyszłość będzie opierała się na wspólnej, robotycznej i załogowej eksploracji kosmosu – puentował.

Krzysztof Ratnicyn