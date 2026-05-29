Farmaceuci wesprą pacjentów w rzuceniu palenia. Rusza nowy projekt w aptekach

W trakcie XI Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach na nowo rozgorzała dyskusja na temat opieki farmaceutycznej nad pacjentem uzależnionym od papierosów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że ekonomiczne skutki palenia w Polsce szacuje się na około 57 miliardów złotych rocznie1. I tu pojawia się odwieczne pytanie – lepiej zapobiegać czy leczyć?

Jak jest teraz?

Dane mówią same za siebie. Według raportu NFZ2 liczba osób, którym udzielono świadczeń w latach 2013-2019 (brak publicznie dostępnych danych za lata 2020 – 2025) z zakresu leczenia uzależnień z rozpoznaniem głównym F17 wg ICD–10, utrzymywała się w całym okresie na podobnym poziomie, około 800 pacjentów rocznie.

- Mamy w Polsce prawie 9 mln palaczy, tylko 3 publiczne poradnie leczenia uzależniania od nikotyny i 1 infolinię, które nie są w stanie odpowiedzieć na wszystkie potrzeby pacjentów. W ubiegłym roku ruszył projekt Moje Zdrowie, w ramach którego jako jedna z wielu ma być przeprowadzana drobna interwencja antytytoniowa, ale pacjent na końcu i tak trafi do apteki – mówi Barbara Smela, Head of Regulatory CEE, Kenvue. - I właśnie na tym miejscu łańcucha opieki zdrowia się skupimy. Na rozwiązaniach, które są proste, dostępne i realnie pomogą pacjentom w wyjściu z nałogu. – dodaje.

Nowe „narzędzie profilaktyczne” w zasięgu ręki

W farmaceutach jest ogromny potencjał. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem palącym może być podstawowym narzędziem do walki z wieloma chorobami, chociażby nadciśnieniem tętniczym, POChP, cukrzycą czy nowotworami. Badania mówią, że wsparcie farmakologiczne i jednoczesne wsparcie profesjonalisty zdrowia to od 3 do 5 razy większe szanse na sukces w rzuceniu palenia.

Firma Kenvue już od 2 lat realizuje projekt „Rzuć palenie z farmaceutą”, w ramach którego edukuje pracowników aptek, jak wesprzeć pacjenta w walce z nałogiem. Tylko w zeszłym roku certyfikowany program dotyczący palących pacjentów kardiologicznych realizowany wspólnie z regionalnymi izbami aptekarskimi ukończyło 1500 farmaceutów. Dziś firma idzie krok dalej.

Firma Kenvue kontynuuje swoją misję. Właśnie startuje projekt „Rzuć palenie z farmaceutą 2.0” realizowany wspólnie z ekspertami Śląskiej Izby Aptekarskiej.

- Przygotowujemy kolejne wartościowe materiały i umożliwiamy ciągły rozwój zawodowy pracowników aptek. Włączamy do programu edukacyjnego następne grupy pacjentów. Mamy tu ogromną pracę do wykonania w zakresie wsparcia w rzuceniu palenia pacjentów pulmonologicznych, diabetyków, pacjentów w obszarze zdrowia psychicznego, ale także uzależnienia od papierosów pacjentów, którzy chcą zostać rodzicami, bo wiemy, jak palenie wpływa na płodność zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Wrócimy na chwile do pracy z pacjentem onkologicznym – bo niestety czasem jest za późno na profilaktykę, ale jest jeszcze tzw. teachable moment, gdzie palacz w obliczu diagnozy jest naprawdę zmotywowany do zmiany stylu życia. Opowiemy o pacjentach kardiologicznych i o tym, że palenie tytoniu odpowiada za 50% wszystkich zgonów, których można było uniknąć wśród palaczy – wylicza Barbara Smela.

Śląska Izba Aptekarska jest zaangażowana w projekt jako parter merytoryczny, przede wszystkim jednak dostrzega ogromną wartość projektu, który przełoży się na przyszłość polskiej farmacji.

- Opieka farmaceutyczna jest jednym z kluczowych kierunków rozwoju nowoczesnej farmacji i realnym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia. Farmaceuci jako najbardziej dostępni profesjonaliści medyczni, mogą skutecznie pomagać pacjentom w podejmowaniu decyzji zdrowotnych – także w procesie rzucania palenia. Projekt „Rzuć palenie z farmaceutą” pokazuje, że nawet krótka rozmowa w aptece może uruchomić trwałą zmianę stylu życia. Szczególnie istotna jest opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi, u których zaprzestanie palenia poprawia bezpieczeństwo i skuteczność terapii. To przykład praktycznego wykorzystania kompetencji farmaceuty w profilaktyce i edukacji zdrowotnej. Rozwijając takie usługi, wzmacniamy rolę farmaceuty jako partnera pacjenta w procesie leczenia. Apteka staje się dzięki temu naturalnym miejscem pierwszego kontaktu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych - podkreśla Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr. n. farm. Justyna Kazimierczak.

Prezes ŚIA dodaje, że w wielu krajach Europy Zachodniej oraz w Kanadzie programy rzucania palenia prowadzone przez farmaceutów są standardowym elementem systemu ochrony zdrowia i przynoszą wymierne efekty zdrowotne oraz ekonomiczne.

Konsultacje „Rzuć palenie z farmaceutą” będą się odbywać wyłącznie w oznaczonych aptekach. Oprócz indywidualnego wsparcia pacjenci otrzymają tam materiały edukacyjne i wskazówki dotyczące żywienia w trakcie rzucenie palenia czy radzenia sobie z typowymi objawami odstawienia produktów tytoniowych.

1 Komunikat Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 marca 2026 r. na temat przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy zawierającej m.in. zapisy o całkowitym zakazie sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Dostęp: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rada-ministrow-zdecydowala-ws-jednorazowych-e-papierosow

2 Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia: Departament Analiz i Innowacji. (2021, lipiec). NFZ o zdrowiu. Choroby Odtytoniowe. Dostep: https://ezdrowie.gov.pl/