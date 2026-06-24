Gazeta Prawna
Nieruchomości

Od 30 czerwca obowiązkowe czujniki dymu. Za brak grozi nawet 30 tys. zł kary

Czujnik dymu i czujnik czadu w mieszkaniu. Nowe obowiązki właścicieli od 2026 roku.
Nie wszystkie mieszkania obejmą te same obowiązki. Dodatkowe wymogi dotyczą lokali z piecykami gazowymi, kotłami i kominkami.Shutterstock
Marta Borysiuk
Marta Borysiuk
dzisiaj, 15:55

Od 30 czerwca 2026 r. właściciele mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo będą musieli spełnić nowe wymogi bezpieczeństwa. Chodzi o obowiązkowy montaż czujników dymu oraz czujników tlenku węgla. Zmiany obejmą nie tylko hotele, ale także apartamenty i pokoje wynajmowane na doby. Sprawdź, kogo dokładnie dotyczą nowe kary i do kiedy czas mają pozostali właściciele mieszkań.

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Najem krótkoterminowy od 30 czerwca 2026 r. z obowiązkowymi czujkami dymu

Nowe przepisy obejmą lokale wykorzystywane do świadczenia usług hotelarskich. Chodzi nie tylko o hotele czy pensjonaty. Obowiązek będzie dotyczył również mieszkań, apartamentów i pokoi wynajmowanych na doby. Dotyczy to również wielu nieruchomości oferowanych za pośrednictwem internetowych platform rezerwacyjnych. Każdy taki lokal będzie musiał posiadać co najmniej jeden autonomiczny czujnik dymu.

Obowiązek wyposażenia lokali w czujniki dymu i czujniki tlenku węgla wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Nie każda nieruchomość będzie musiała montować dodatkowe czujniki

Przepisy przewidują wyjątek od tej zasady. Jeżeli lokal jest już chroniony przez system sygnalizacji pożarowej lub wyposażony w stałe samoczynne urządzenie gaśnicze, montaż dodatkowego autonomicznego czujnika dymu nie będzie wymagany. Dotyczy to głównie części obiektów posiadających bardziej rozbudowane zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Czujnik czadu będzie obowiązkowy tylko w wybranych lokalach

Dodatkowy obowiązek dotyczy lokali, w których znajdują się urządzenia wykorzystujące paliwo stałe, gazowe lub ciekłe. Chodzi między innymi o mieszkania wyposażone w piecyki gazowe, kotły, kominki lub inne urządzenia spalające paliwo. W takich miejscach konieczny będzie także montaż czujnika tlenku węgla.

Nie każdy czujnik spełni wymagania nowych przepisów

Ustawodawca wskazał, że urządzenia muszą spełniać wymagania odpowiednich Polskich Norm. Oznacza to, że zakup najtańszego urządzenia bez wymaganych parametrów może okazać się niewystarczający. Właściciele powinni zwrócić uwagę nie tylko na sam montaż czujnika, ale również na jej zgodność z obowiązującymi normami technicznymi.

Brak czujników może oznaczać wysokie kary

Brak wymaganych czujników może skutkować mandatem do 5 tys. zł lub grzywną do 30 tys. zł. W niektórych przypadkach możliwe jest także zastosowanie kary aresztu albo ograniczenia wolności. Właściciel może również ponieść odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Problemy nie tylko z karami, ale także z odszkodowaniem

Brak wymaganych urządzeń może mieć znaczenie również po ewentualnym pożarze lub zatruciu czadem. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może analizować, czy właściciel spełnił obowiązki wynikające z przepisów. Może to mieć wpływ na decyzję o wypłacie odszkodowania.

Straż Pożarna będzie mogła sprawdzać lokale

Przestrzeganie nowych wymogów może być kontrolowane przez uprawnione organy, w tym Państwową Straż Pożarną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości właściciel może zostać zobowiązany do szybkiego usunięcia uchybień.

Kogo nie obejmą nowe przepisy od 2026 roku?

Obowiązek od 30 czerwca 2026 r. dotyczy przede wszystkim najmu krótkoterminowego i obiektów hotelarskich. Właściciele mieszkań i domów użytkowanych wyłącznie na własne potrzeby zostaną objęci obowiązkiem montażu czujników dopiero od 1 stycznia 2030 r.

Źródło: gazetaprawna.pl

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