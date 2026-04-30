W najnowszym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych Donald Trump poinformował, że administracja amerykańska analizuje scenariusz zmniejszenia obecności militarnej w Niemczech. Według jego zapowiedzi decyzja ma zostać ogłoszona w krótkim czasie, co wywołało natychmiastową reakcję w europejskich stolicach.

Obecnie na terytorium Niemiec stacjonuje od 35 do 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. To jeden z kluczowych filarów obecności USA w Europie, obejmujący zarówno jednostki bojowe, jak i zaplecze logistyczne oraz dowódcze. Redukcja tej liczby oznaczałaby istotną zmianę w architekturze bezpieczeństwa NATO na kontynencie.

Nie jest to pierwszy raz, gdy temat ograniczenia wojsk powraca. Już w 2020 roku Donald Trump zapowiadał wycofanie około 9,5 tysiąca żołnierzy, argumentując to niewystarczającym poziomem wydatków obronnych Niemiec. Tamte plany nie zostały jednak wdrożone.

Napięcia na linii Trump–Merz i konflikt wokół Iranu

Nowe zapowiedzi pojawiają się w atmosferze wyraźnego zaostrzenia relacji między Waszyngtonem a Berlinem. Donald Trump otwarcie skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza, podważając jego ocenę sytuacji geopolitycznej w kontekście napięć na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA podkreślił, że działania wobec Iranu są konieczne, wskazując na zagrożenie związane z potencjalnym posiadaniem przez Teheran broni nuklearnej. Jednocześnie zarzucił Niemcom brak zdecydowania oraz słabość gospodarczą, co dodatkowo zaostrzyło ton debaty.

Z kolei Friedrich Merz ostrzegł przed długotrwałym konfliktem z Iranem, wskazując na doświadczenia z Iraku i Afganistanu. Jego zdaniem samo rozpoczęcie operacji militarnych nie gwarantuje sukcesu, jeśli nie towarzyszy im spójna strategia wyjścia z konfliktu.

Krytyka sojuszników NATO i presja na Europę

Donald Trump po raz kolejny wyraził niezadowolenie z postawy części państw NATO. Szczególna krytyka dotyczyła takich krajów jak Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania czy Niemcy, którym zarzucił ograniczone wsparcie dla działań USA.

Prezydent USA wskazywał m.in. na brak zaangażowania w operacje związane z bezpieczeństwem cieśniny Ormuz oraz niewystarczające wykorzystanie europejskich baz wojskowych. W jego ocenie sojusznicy korzystają z ochrony Stanów Zjednoczonych, nie oferując adekwatnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.

W amerykańskiej administracji pojawiły się nawet koncepcje „różnicowania” podejścia do państw NATO, w zależności od ich zaangażowania. Według doniesień medialnych powstała lista krajów ocenianych jako bardziej i mniej lojalne wobec USA.

Polska w kontekście możliwego przesunięcia wojsk

W tle dyskusji o redukcji sił w Niemczech pojawia się kwestia relokacji części wojsk do innych państw Europy. Wśród potencjalnych beneficjentów takich zmian wymieniane są Polska, Rumunia, Litwa oraz Grecja.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że Stany Zjednoczone mogą rozważać przesunięcie jednostek bliżej wschodniej flanki NATO. Polska, jako jeden z najbardziej zaangażowanych sojuszników USA w regionie, często wskazywana jest jako naturalny kierunek takiej relokacji.

Znaczenie Warszawy w strategii amerykańskiej wzrosło w ostatnich latach, m.in. ze względu na zwiększone wydatki obronne oraz aktywną postawę wobec zagrożeń ze strony Rosji. Wzmocnienie obecności wojskowej USA w Polsce byłoby także sygnałem politycznym, potwierdzającym znaczenie wschodniej flanki Sojuszu.

Przyszłość NATO i koncepcja „NATO 3.0”

Równolegle do napięć politycznych trwają rozmowy na temat przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby podkreślił niedawno, że USA współpracują z europejskimi partnerami nad przekształceniem NATO w nową formułę określaną jako „NATO 3.0”.

Projekt ten ma uwzględniać zmieniające się realia geopolityczne, w tym rosnące znaczenie rywalizacji z Chinami oraz nowe zagrożenia hybrydowe. Kluczowym elementem reformy ma być większa odpowiedzialność państw europejskich za własne bezpieczeństwo.

Jednocześnie, mimo ostrej retoryki, współpraca wojskowa między USA a Niemcami pozostaje intensywna. Bundeswehra kontynuuje działania modernizacyjne i utrzymuje ścisłe relacje operacyjne z amerykańskimi siłami zbrojnymi.

Możliwe konsekwencje dla bezpieczeństwa Europy

Ewentualna redukcja wojsk USA w Niemczech może mieć szerokie konsekwencje dla całego regionu. Niemcy pełnią rolę kluczowego hubu logistycznego dla operacji NATO, a zmniejszenie obecności amerykańskiej może wpłynąć na zdolność szybkiego reagowania Sojuszu.

Z drugiej strony, przesunięcie sił na wschód mogłoby wzmocnić bezpieczeństwo państw graniczących z Rosją i Białorusią. Taki scenariusz byłby zgodny z postulatami części krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które od lat zabiegają o większą obecność wojskową USA.

Nie jest jednak przesądzone, czy planowane zmiany przyjmą formę trwałej relokacji, czy jedynie czasowego przeglądu strategii. Ostateczna decyzja będzie zależeć zarówno od kalkulacji wojskowych, jak i politycznych relacji między Waszyngtonem a europejskimi sojusznikami.