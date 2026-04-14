Włochy zawiesiły umowę w zakresie obronności z Izraelem. Meloni poinformowała o przyczynie

- Rząd podjął decyzję o zawieszeniu automatycznego przedłużenia umowy o współpracy w dziedzinie obronności z Izraelem w związku z obecną sytuacją – oświadczyła Meloni podczas wizyty na targach wina Vinitaly w Weronie.

Włochy nie przedłużą umowy z Izraelem

Chodzi o protokół ustanawiający ramy współpracy w dziedzinie obronności, dotyczący wymiany sprzętu wojskowego i badań technologicznych dla sił zbrojnych. Wszedł on w życie 13 kwietnia 2016 r. i był odnawiany co pięć lat.

Według cytowanego przez agencję Reutera źródła we włoskim resorcie obrony, jedną z konsekwencji decyzji rządu w Rzymie jest zaprzestanie współpracy z Izraelem w zakresie szkoleń wojskowych.

Rzym poinformował stronę Izraelską

Minister obrony Włoch Guido Crosetto wystosował list do swojego izraelskiego odpowiednika Israela Kaca, informując go o decyzji rządu.

W ostatnich tygodniach rząd Meloni krytykował izraelskie ataki na Liban. W czwartek w parlamencie premier podkreśliła też, że Włochy nie zgadzają się z USA w sprawie wojny z Iranem.

Przed tygodniem wicepremier i minister spraw zagranicznych Włoch Tajani poinformował o wezwaniu ambasadora Izraela, na którego ręce złożono protest w związku z tym, że włoski pojazd misji pokojowej UNIFIL w południowym Libanie został ostrzelany przez siły izraelskie.