Prezydent USA Donald Trump ostrzegł Iran, że jeśli jego szybkie łodzie szturmowe zbliżą się do amerykańskich okrętów, prowadzących blokadę Iranu, zostaną „natychmiast wyeliminowane”. Zapowiedział, że siły USA zrobią to podobnie, jak czynią to na morzu z łodziami przemytników narkotyków.
„Marynarka wojenna Iranu leży na dnie morza, całkowicie zniszczona – 158 okrętów. Nie uderzyliśmy jedynie w ich niewielką liczbę, jak to nazywają, »szybkich okrętów szturmowych«, ponieważ nie uważaliśmy ich za duże zagrożenie” - napisał Trump na platformie Truth Social.
„Ostrzeżenie: jeśli którykolwiek z tych okrętów zbliży się do naszej BLOKADY, zostanie natychmiast ZLIKWIDOWANY, przy użyciu tego samego systemu eliminacji, którego używamy przeciwko handlarzom narkotyków na łodziach na morzu. Jest on szybki i brutalny” - dodał.
Ogłoszona przez Trumpa i Dowództwo Centralne USA blokada irańskich portów miała zacząć się o godz. 16 czasu polskiego i dotyczyć wszystkich statków płynących z i do irańskich portów, terminali i obszarów przybrzeżnych.
Według twierdzeń Pentagonu z ubiegłego tygodnia, siły USA dotąd zniszczyły około połowy małych irańskich łodzi szturmowych. To one jednak stanowią jedno z głównych zagrożeń dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Iran zagroził, że żadne porty Zatoki Perskiej nie będą bezpieczne, jeśli zagrożone będą porty irańskie.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)
