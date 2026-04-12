Iran odrzucił żądania dotyczące wzbogacania uranu

Irańska delegacja nie zgodziła się ponadto na zlikwidowanie największych instalacji do wzbogacania uranu i odblokowanie cieśniny Ormuz, .

Wcześniej w niedzielę rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagaei powiedział po fiasku rozmów z USA w Islamabadzie, że osiągnięto zgodę w wielu punktach rozmów, ale poglądy stron były różne w dwóch ważnych kwestiach, toteż nie zawarto końcowego porozumienia.

O braku porozumienia w Islamabadzie pierwszy poinformował wiceprezydent USA J.D. Vance na krótkiej konferencji prasowej po zakończeniu sobotnich rozmów.

Irańskie media podały wkrótce potem, że różne kwestie, w tym cieśnina Ormuz i sprawa irańskiego programu nuklearnego, były punktami spornymi w rozmowach USA z Iranem.

Negocjacje pokojowe USA i Iranu w Islamabadzie rozpoczęły się w sobotę po południu, a władze Pakistanu podjęły się roli mediatora.

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Z wtorku na środę Iran i USA zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, czego efektem było rozpoczęcie rozmów pokojowych.