Gazeta Prawna
Świat

Iran odrzucił żądania dotyczące wzbogacania uranu

Iran
Flaga Iranu
oprac. Kasper Starużyk
wczoraj, 20:14

Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiedział w niedzielę, że podczas rozmów pokojowych w Pakistanie Iran odrzucił żądania dotyczące zaprzestania wzbogacania uranu oraz finansowania Hamasu, Hezbollahu i jemeńskiego ruchu Huti - relacjonuje Reuters.

Irańska delegacja nie zgodziła się ponadto na zlikwidowanie największych instalacji do wzbogacania uranu i odblokowanie cieśniny Ormuz, .

Wcześniej w niedzielę rzecznik MSZ Iranu Esmail Bagaei powiedział po fiasku rozmów z USA w Islamabadzie, że osiągnięto zgodę w wielu punktach rozmów, ale poglądy stron były różne w dwóch ważnych kwestiach, toteż nie zawarto końcowego porozumienia.

O braku porozumienia w Islamabadzie pierwszy poinformował wiceprezydent USA J.D. Vance na krótkiej konferencji prasowej po zakończeniu sobotnich rozmów.

Irańskie media podały wkrótce potem, że różne kwestie, w tym cieśnina Ormuz i sprawa irańskiego programu nuklearnego, były punktami spornymi w rozmowach USA z Iranem.

Negocjacje pokojowe USA i Iranu w Islamabadzie rozpoczęły się w sobotę po południu, a władze Pakistanu podjęły się roli mediatora.

W sobotę upłynęło sześć tygodni od chwili, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Z wtorku na środę Iran i USA zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni, czego efektem było rozpoczęcie rozmów pokojowych.

Źródło: PAP

USAIranUran