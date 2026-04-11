Obrażenia po ataku USA i Izraela na Teheran

Wszystkie trzy źródła przekazały, że twarz Chameneiego została oszpecona w wyniku przeprowadzonego 28 lutego amerykańsko-izraelskiego ataku na siedzibę przywódcy w centrum Teheranu, a ponadto doznał on poważnych obrażeń jednej lub obu nóg.

Ale dwie z tych osób poinformowały, że 56-letni Chamenei wraca do zdrowia i pozostaje w pełni sprawny umysłowo. Bierze udział w spotkaniach z wysokimi rangą urzędnikami za pośrednictwem wideokonferencji i angażuje się w podejmowanie decyzji w ważnych sprawach, w tym dotyczących wojny i negocjacji z Waszyngtonem.

Brak publicznych wystąpień i spekulacje o stanie zdrowia

Jak podkreśla Reuters, informacje pochodzące od osób z bliskiego otoczenia Chameneiego stanowią najbardziej szczegółowy opis jego stanu zdrowia od tygodni. Od czasu wyboru na stanowisko najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, co nastąpiło 8 marca, Modżtaba Chamenei ani razu nie pokazał się publicznie.

Modżtaba Chamenei został ranny w pierwszym dniu wojny rozpoczętej przez Stany Zjednoczone i Izrael, w ataku, w którym zginął jego ojciec i poprzednik, ajatollah Ali Chamenei, rządzący krajem od 1989 r.

Władze Iranu nie wydały żadnego oświadczenia na temat doznanych przez niego obrażeń, ale jak zauważa Reuters, prezenter wiadomości w państwowej telewizji mówiąc o nim użył terminu używanego w odniesieniu do osób ciężko rannych na wojnie.

Doniesienia wywiadowcze USA i mediów o ciężkim stanie

Cytowane przez Reutersa relacje na temat obrażeń Chameneiego pokrywają się z oświadczeniem sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha z 13 marca, w którym powiedział, że Chamenei został „ranny i prawdopodobnie okaleczony”. Źródło zaznajomione z ocenami wywiadu amerykańskiego poinformowało Reutersa, że uważa się, iż Chamenei stracił nogę.

We wtorek brytyjski dziennik „The Timesֲ” opisał notę wywiadowczą, według której Chamenei przebywa na leczeniu w mieście Kom, ale nie jest w stanie brać udziału w sprawowaniu władzy, gdyż pozostaje nieprzytomny. (PAP)

