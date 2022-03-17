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На підставі ст. 4 Спеціального закону щодо біженців з України, громадянин України, перебування якого в Польщі вважається законним, може подати заяву на отримання номера PESEL.

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Чи є PESEL обов'язковим для громадянина України?

Номер PESEL не є обов’язковим, але він може знадобитися для отримання соціальної чи медичної допомоги в Польщі, навчання чи відкриття бізнесу.

Після отримання номера PESEL, ви можете налаштувати Довірений Профіль (Profil Zaufany) та обліковий запис пацієнта в Інтернеті (Internetowe Konto Pacjenta).

Де подати заявку на номер PESEL?

Заява на отримання номера PESEL подається особисто в управління міста чи гміни. На Національному стадіоні у Варшаві чи на арені Таурон у Кракові створений пункт масового прийому.

Заява має бути в паперовій формі та заповнена заявником або працівником управління (на підставі даних, наданих заявником).

Що необхідно при подачі заявки на PESEL?

• фото - наприклад, для ID-картки; фотографію можна зробити на місці безкоштовно

• документ з фото, що підтверджує особу (це може бути паспорт, карта поляка або інший документ);

• зняття відбитків пальців (це не стосується дітей до 12 років та осіб, для яких зняття відбитків пальців фізично неможливе).

Чи потрібно бути зареєстрованим у Польщі, щоб отримати PESEL?

Ні, це не потрібно.

Від імені недієздатної або обмежено дієздатної особи (наприклад, дітей) заявку подають батьки, опікуни, куратори, тимчасові опікуни або особа, яка фактично опікується дитиною.

Шаблони заявок на номер PESEL

Міністерство Цифровізації підготувало шаблони заяв на надання номера PESEL. Вони доступні у двох мовних версіях: польсько-українській та польсько-російській. Заява має бути заповнена великими літерами латинського алфавіту. Спеціальним закон щодо біженців з України передбачає, що метод транслітерації, зазначений у ст. 14 сек. 2 Закону від 25 листопада 2004 р. про професію присяжного перекладача.

Бланки заяв доступні в управліннях. Ви також можете завантажити форму, роздрукувати її та заповнити перед відвідуванням офісу:

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (język ukraiński) pobierz plik

Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (język rosyjski) pobierz plik

PESEL dla obywateli Ukrainy. Pobierz wzór wniosku

Od środy 16 marca obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o numer PESEL. Aby go otrzymać, należy wypełnić wniosek. Wzory są dostępne w językach ukraińskim i rosyjskim.

Na podstawie art. 4 specustawy ukraińskiej (Dz. U. poz. 583), obywatel Ukrainy, którego pobyt w Polsce uznaje się za legalny, może wnioskować o nadanie mu numeru PESEL.