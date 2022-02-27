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Враховуючи збільшення кількості громадян України, які перетинають державний кордон у зв'язку зі збройним конфліктом, що триває на території України, від 25 лютого 2022 року, міністр охорони здоров'я надає можливість вакцинації громадянам України в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.

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Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що посвідчує особу. Таким документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця.

Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. виписуючи направлення. В графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер PESEL») і ввести номер документа, яким користується іноземець.

Важливо, щоб на кожному етапі процесу вакцинації іноземець користуватися одним і тим самим документом, що посвідчує особу.

Для людей старше 18 років рекомендована вакцина J&J (одноразова вакцина). У рекомендованих схемах вакцинації можна використовувати й інші препарати, доступні в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19.

Щодо осіб віком до 18 років, які мають право на вакцинацію (діти та підлітки), слід використовувати м-РНК вакцини.

Анкета попереднього скринінгу перед вакцинацією проти COVID-19, заповнена людиною, що проходить вакцинацію, доступна українською мовою і буде передана в пункти вакцинації. Крім того, вона буде доступна тут >>>>>

Анкета українською мовою доступна як для дорослих, так і для дітей.

На даний момент всі вакцини проти Covid-19, що використовуються в рамках Національної програми вакцинації проти Covid-19 - безпечні, ефективні та високоякісні.