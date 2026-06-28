Jak poinformował mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie, trwa akcja ratownicza. Jedna osoba jest uwięziona pod gruzami po wybuchu w budynku.

Andrzejewski przekazał, że do wybuchu doszło rano w budynku w Kopydłowie Nowym (pow. koniński, woj. wielkopolskie). Jedna osoba z poparzeniami wydostała się z budynku; druga wciąż znajduje się pod gruzami, ale jest z nią kontakt.

Na miejscu pracują strażacy z Konina i lokalnych jednostek OSP. W drodze jest specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi.