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Wybuch w budynku w Wielkopolsce. Jedna osoba pod gruzami

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Tragedia w Wielkopolsce. Jedna osoba pod gruzamiShutterStock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 11:16

Do tragicznego wypadku doszło w Kopydłowie Nowym nieopodal Konina (woj. wielkopolskie). W niedzielę rano doszło do wybuchu w budynku. Pod gruzami znajduje się jedna osoba. Na miejsce jedzie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza.

Jak poinformował mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie, trwa akcja ratownicza. Jedna osoba jest uwięziona pod gruzami po wybuchu w budynku.

Andrzejewski przekazał, że do wybuchu doszło rano w budynku w Kopydłowie Nowym (pow. koniński, woj. wielkopolskie). Jedna osoba z poparzeniami wydostała się z budynku; druga wciąż znajduje się pod gruzami, ale jest z nią kontakt.

Na miejscu pracują strażacy z Konina i lokalnych jednostek OSP. W drodze jest specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi.

Źródło: PAP

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straż pożarnawybuchWielkopolska

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