Do tragicznego wypadku doszło w Kopydłowie Nowym nieopodal Konina (woj. wielkopolskie). W niedzielę rano doszło do wybuchu w budynku. Pod gruzami znajduje się jedna osoba. Na miejsce jedzie specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza.
Jak poinformował mł. bryg. Sebastian Andrzejewski z KM PSP w Koninie, trwa akcja ratownicza. Jedna osoba jest uwięziona pod gruzami po wybuchu w budynku.
Andrzejewski przekazał, że do wybuchu doszło rano w budynku w Kopydłowie Nowym (pow. koniński, woj. wielkopolskie). Jedna osoba z poparzeniami wydostała się z budynku; druga wciąż znajduje się pod gruzami, ale jest z nią kontakt.
Na miejscu pracują strażacy z Konina i lokalnych jednostek OSP. W drodze jest specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Poznania i Łodzi.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu