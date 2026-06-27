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Sceny grozy w Sosnowcu. Agresywne psy rzuciły się na ośmiolatkę

policja
Dramatyczne sceny w Sosnowcu. Agresywne psy rzuciły się na ośmiolatkęShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 10:12

Dramatyczne sceny rozegrały się w piątkowy wieczór w Sosnowcu. Agresywne psy rzuciły się na ośmiolatkę. Jak poinformowała w sobotę Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, dziewczynka trafił do szpitala. Jej stan jest poważny.

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Mundurowi ustalili, że w piątek przed godz. 20 ojciec wraz z dwiema córkami w wieku 8 i 10 lat przyszedł na teren firmy w Sosnowcu-Dańdówce, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam psy.

Psy rzuciły się na ośmiolatkę. Dramat w Sosnowcu

„Mężczyzna i jego dzieci od dawna znali te zwierzęta, które nigdy nie wykazywały wobec nich żadnych przejawów agresji. W trakcie tej wizyty psy jednak rzuciły się na młodszą z dziewczynek. Ojciec własnym ciałem zasłonił córkę, również odnosząc obrażenia” – poinformowała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu.

Wskazała w komunikacie, że psy pomogli odgonić przypadkowi świadkowie ataku. Następnie – decyzją lekarza weterynarii – przetransportowano je na obserwację w schronisku.

Pogryziona 8-latka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Jej ojcu udzielono doraźnej pomocy. Natomiast 10-latce nic się nie stało.

Policjanci apelują i dają wskazówki

Komenda Miejska Policji w Sosnowcu podkreśliła, że nawet pies, którego dobrze znamy i który dotychczas nie wykazywał objawów agresji, w określonych okolicznościach może zachować się nieprzewidywalnie i zaatakować w najmniej oczekiwanym momencie. Dlatego zawsze należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania - przypomniały służby.

Mundurowi przestrzegli, że agresywny pies wysyła znaki ostrzegawcze: ma najeżoną sierść, położone uszy, sztywne nogi i uniesiony ogon, warczy i szczeka, pokazuję zęby, skacze dookoła osoby, którą osacza.

W takim przypadku - jak wskazali - nie należy uciekać i okazywać strachu ani patrzeć psu prosto w oczy. Warto stanąć do takiego psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach, aby utrzymać równowagę. Nie powinno się od niego odwracać, aby nie dać się zaskoczyć. W przypadku ataku należy przyjąć pozycję żółwia, aby ochronić newralgiczne części ciała. Agresywny pies, zniechęcony taką postawą i brakiem reakcji ofiary, na ogół odchodzi – zwrócili uwagę mundurowi.

Źródło: PAP

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