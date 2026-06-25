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Wiadomo, czy Polacy popierają wejście Ukrainy do UE. Najnowszy sondaż

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Wiadomo, czy Polacy popierają wejście Ukrainy do Unii EuropejskiejShutterstock
Aleksandra Gruszczyńska
24 minut temu

Czy Ukraina powinna wejść do Unii Europejskiej? Polacy mają w tej sprawie zdecydowane zdanie. Jak wynika z sondażu IBRiS dla Radia Zet ponad połowa obywateli naszego kraju jest temu przeciwna.

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W Gdańsku rusza w czwartek kongres poświęcony Odbudowie Ukrainy. Od początku tygodnia wiadomo, że naszych sąsiadów reprezentować będzie nie prezydent Wołodymyr Zełenski, a premier Julia Swyrydenko. Kongres ma być okazją nie tylko do rozmów poświęconych odbudowie Ukrainy, ale także do określenia jej przyszłych relacji z Unią Europejską.

Co Polacy sądzą o wejściu Ukrainy do Wspólnoty?

Z tej okazji pracownia IBRiS na zlecenia Radia Zet zapytała Polaków, czy są za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. Wyniki sondażu nie pozostawiają złudzeń. Aż 59,7 proc. ankietowanych jest temu przeciwna. Oznacza to, że sześciu na dziesięciu respondentów nie widzi naszych sąsiadów w strukturach Wspólnoty.

Za „zdecydowanym nie” dla wejścia Ukrainy do UE opowiedziało się 32,3 proc. badanych, a 27,4 proc. uważa, że „raczej nie”. Pomysł dołączenia Ukrainy do Unii podoba się, natomiast 35,3 proc. respondentów. W tej grupie zdecydowanie popiera go 8,4 proc. badanych, a 26,9 proc. ankietowanych uważa, że jest to raczej dobre rozwiązanie. W kwestii dołączenia Ukrainy do Wspólnoty żadnego zdania nie ma, natomiast 5 proc. respondentów.

Poglądy polityczne ankietowanych mają decydujący wpływ

Jak zaznacza Radio Zet, sondaż pokazuje, że preferencje polityczne ankietowanych przez IBRiS Polaków mają zasadniczy wpływ na to, jak kształtują się podejście do akcesji Ukrainy do UE. W grupie zwolenników obecnej koalicji rządowej (KO, PSL, Lewica i Polska 2050) aż 64 proc. badanych popiera ten pomysł, 32 proc. jest odmiennego zdania.

Wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Razem) zdania wyborców kształtują się przeciwnie. Aż 73 proc. badanych uważa, że Ukraina nie powinna wchodzić do UE, a 24 proc. respondentów opiera ten pomysł.

* Sondaż dla Radia Zet został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefoniczną, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 12-13 czerwca 2026 roku, na reprezentatywnej próbie 1068 osób.

Źródło: gazetaprawna.pl

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Unia EuropejskaUkrainawołodymyr zełenski

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