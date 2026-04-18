Odcinkowy pomiar prędkości. Lista sposobów na to, jak uniknąć mandatu

dzisiaj, 09:16

Odcinkowy pomiar prędkości stał się w Polsce jednym z najbardziej rygorystycznych i jednocześnie najskuteczniejszych narzędzi kontroli kierowców. System, rozwijany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w ramach sieci CANARD, obejmuje już kilkadziesiąt odcinków dróg i autostrad, a jego zasięg jest systematycznie rozszerzany.

W praktyce oznacza to, że kierowcy nie mają już do czynienia z punktową kontrolą prędkości, lecz z ciągłym nadzorem na całych fragmentach tras. To zmienia sposób jazdy – i znacząco zwiększa liczbę wykrywanych wykroczeń.

Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce – gdzie działają systemy OPP?

Systemy odcinkowego pomiaru prędkości działają dziś na kluczowych trasach w całym kraju – zarówno na autostradach, drogach ekspresowych, jak i na wybranych odcinkach dróg krajowych. Instalacje można znaleźć m.in. na autostradzie A1 między Tuszynem a Piotrkowem Trybunalskim, gdzie natężenie ruchu należy do najwyższych w Polsce. Kamery funkcjonują także na autostradzie A4 w rejonie Dolnego Śląska i Małopolski, obejmując odcinki o dużej liczbie zdarzeń drogowych.

Rozbudowana sieć działa również na trasach ekspresowych. Odcinki pomiarowe na drodze S7 funkcjonują m.in. w północnej części kraju, gdzie nowo uruchomiony system między Marzewem a Pasłękiem Północnym obejmuje ponad 11 kilometrów jezdni. Kolejne instalacje działają na S8, S3 oraz innych trasach o znaczeniu tranzytowym. Uzupełnieniem są drogi krajowe – między innymi DK12, DK14, DK72 czy DK92 – gdzie ruch lokalny i tranzytowy nakładają się, zwiększając ryzyko wypadków.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 80 odcinkowych pomiarów prędkości, a kolejne są w trakcie uruchamiania lub planowania. Gdzie można się na natknąć?

Autostrady

  • A1 – Tuszyn – Piotrków Trybunalski – łódzkie
  • A1 – Kamieńsk – Radomsko – łódzkie
  • A1 – okolice Częstochowy (Mykanów) – śląskie
  • A1 – Toruń – Gdańsk (wybrane odcinki) – kujawsko-pomorskie / pomorskie
  • A2 – Dąbie – Koło – wielkopolskie
  • A4 – Kostomłoty – Kąty Wrocławskie – dolnośląskie
  • A4 – Pietrzykowice – Kąty Wrocławskie – dolnośląskie
  • A4 – Krapkowice – Góra Św. Anny (MOP) – opolskie
  • A4 – odcinki Kraków – Tarnów – małopolskie

Drogi ekspresowe

  • S2 – tunel Południowej Obwodnicy Warszawy – mazowieckie
  • S3 – Gorzów Wielkopolski Zachód – Gorzów Południe – lubuskie
  • S3 – Nowe Bogaczowice – Sady Górne (tunel) – dolnośląskie
  • S5 – Pruszcz – Trzeciewiec – kujawsko-pomorskie
  • S6 – Kołobrzeg Wschód – Kołobrzeg Zachód – zachodniopomorskie
  • S7 – Falęcice – Nowy Gózd – mazowieckie
  • S7 – Marzewo – Pasłęk Północ – warmińsko-mazurskie
  • S7 – odcinki w rejonie Radomia – mazowieckie
  • S8 – okolice Złoczewa – łódzkie
  • S8 – okolice Ostrowi Mazowieckiej – mazowieckie
  • S8 – wybrane odcinki Dolnego Śląska – dolnośląskie
  • S17 – Kurów Zachód – Nałęczów – lubelskie
  • S19 – Lublin (odcinki miejskie) – lubelskie

Drogi krajowe

  • DK1 – okolice Piotrkowa Trybunalskiego – łódzkie
  • DK7 – wybrane odcinki (Mazowsze, Małopolska) – mazowieckie / małopolskie
  • DK8 – wybrane odcinki (Mazowsze, Podlasie) – mazowieckie / podlaskie
  • DK12 – okolice Opoczna – łódzkie
  • DK12 – okolice Radomia – mazowieckie
  • DK14 – Pabianice – Ksawerów – łódzkie
  • DK28 – Rabka-Zdrój – małopolskie
  • DK50 – Strachówka – mazowieckie
  • DK50 – Sochaczew – mazowieckie
  • DK50 – Regut – mazowieckie
  • DK60 – Karniewo – mazowieckie
  • DK72 – Rawa Mazowiecka – łódzkie
  • DK78 – odcinek śląski (krótki odcinek ok. 1 km) – śląskie
  • DK92 – Zakręt – mazowieckie
  • DK92 – okolice Poznania – wielkopolskie
  • DK94 – odcinki alternatywne dla A4 – dolnośląskie / małopolskie

Drogi wojewódzkie i miejskie

  • DW151 – Łubianka – Brynka – zachodniopomorskie
  • Wrocław – al. Jana III Sobieskiego – dolnośląskie
  • Świnoujście – tunel pod Świną (droga 93) – zachodniopomorskie

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Mechanizm działania systemu jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Na początku i końcu kontrolowanego odcinka montowane są kamery, które rejestrują moment przejazdu pojazdu. System zapisuje numer rejestracyjny, czas oraz kategorię pojazdu. Następnie obliczana jest średnia prędkość przejazdu.

To właśnie ten element przesądza o skuteczności OPP. W przeciwieństwie do fotoradaru nie ma możliwości „ratowania się” krótkim hamowaniem przed urządzeniem. Jeśli kierowca na dłuższym odcinku przekracza prędkość, nawet chwilowe zwolnienie nie zmieni końcowego wyniku.

System działa automatycznie, całodobowo i niezależnie od warunków atmosferycznych. Rejestruje komplet danych, które stanowią podstawę do wystawienia mandatu. Każde wykroczenie jest udokumentowane czasem przejazdu, długością odcinka oraz obowiązującym limitem prędkości.

Podstawa prawna i odpowiedzialność kierowców

Funkcjonowanie odcinkowego pomiaru prędkości w Polsce ma oparcie w obowiązujących przepisach. Kluczowe znaczenie ma ustawa Prawo o ruchu drogowym, która reguluje zasady poruszania się po drogach oraz obowiązek przestrzegania ograniczeń prędkości. Uzupełniają ją przepisy ustawy o transporcie drogowym, które określają kompetencje organów kontrolnych, w tym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Działanie systemu CANARD zostało doprecyzowane w rozporządzeniach dotyczących automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. To właśnie te regulacje pozwalają na przetwarzanie danych z kamer oraz wystawianie mandatów bez udziału funkcjonariusza na miejscu zdarzenia.

W praktyce oznacza to, że odpowiedzialność kierowcy jest pełna i trudna do podważenia. Materiał dowodowy generowany przez system zawiera wszystkie niezbędne dane.

Mandaty, punkty karne i realne konsekwencje

Przekroczenie średniej prędkości na odcinku objętym kontrolą skutkuje mandatem zgodnie z obowiązującym taryfikatorem. System uwzględnia margines tolerancji wynoszący około 10 km/h, jednak nie jest to wartość gwarantowana przepisami.

Po przekroczeniu tego progu kierowca musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi i punktami karnymi. W zależności od skali wykroczenia mandat może wynieść od kilkudziesięciu złotych do nawet 2500 zł, a w przypadku recydywy – 5000 zł. Dodatkowo można otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych.

W praktyce oznacza to, że dwa poważne wykroczenia mogą doprowadzić do utraty prawa jazdy. System OPP znacząco ogranicza możliwość „uniknięcia” odpowiedzialności.

Jak uniknąć mandatu z odcinkowego pomiaru prędkości? Konkretne rozwiązania

Najskuteczniejszym sposobem uniknięcia mandatu jest utrzymywanie stałej, zgodnej z przepisami prędkości na całym odcinku pomiarowym. W praktyce kierowcy coraz częściej korzystają z tempomatu, który pozwala precyzyjnie kontrolować prędkość bez konieczności ciągłego operowania pedałem gazu.

Pomocne są również aplikacje nawigacyjne, które w czasie rzeczywistym pokazują średnią prędkość oraz ostrzegają o odcinkowych pomiarach. To rozwiązanie pozwala na bieżąco kontrolować sytuację i uniknąć nieświadomego przekroczenia limitu.

Kluczowe jest także zachowanie marginesu bezpieczeństwa. Jazda dokładnie „na limicie” może być ryzykowna, ponieważ wskazania prędkościomierza i systemów GPS mogą się nieznacznie różnić.

W praktyce dopuszczalne jest również zatrzymanie się na stacji paliw lub Miejscu Obsługi Podróżnych znajdującym się w obrębie odcinka. Taki postój wydłuża czas przejazdu i obniża średnią prędkość, jednak rozwiązanie to ma ograniczone zastosowanie.

Najczęstsze pytania kierowców dotyczące OPP (Q&A)

Czy można uniknąć mandatu, zwalniając tuż przed końcem odcinka?

Liczy się średnia prędkość z całego przejazdu, więc takie działanie może nie przynieść efektu.

Czy system działa w nocy i przy złej pogodzie?

Tak. Kamery funkcjonują całodobowo i są przystosowane do różnych warunków atmosferycznych.

Czy margines 10 km/h jest pewny?

Nie jest zapisany w przepisach, dlatego nie należy go traktować jako gwarancji.

Czy tempomat to najlepsze rozwiązanie?

Tak. Utrzymanie stałej prędkości znacząco minimalizuje ryzyko wykroczenia.

Czy można podważyć mandat z OPP?

Można, ale w praktyce jest to trudne ze względu na dokładność systemu i kompletność danych.

