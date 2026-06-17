Samorządowcy nie wahali się ani chwili. Jak jeden mąż potępili atak na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, do którego doszło podczas poniedziałkowej sesji rady miasta. Przypomnijmy, Jaśkowiak został obrzucony ciastem z bitą śmietaną przez jednego z anarchistów, którzy wtargnęli do sali obrad tuż przed głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta.

Sprawca napaści krzyczał, że robi to w imieniu mieszkańców, którzy nie udzielają Jaśkowiakowi wotum zaufania z powodu antyspołecznej polityki.

Sam Jacek Jaśkowiak mówił po ataku, że taka forma przemocy jest przekroczeniem wszelkich granic.

Jednoznaczne stanowisko samorządowców

Podobnego zdania są prezydenci innych miast, którzy solidaryzują się z Jackiem Jaśkowiakiem. W mediach społecznościowych opublikowali wspólne stanowisko po ataku na prezydenta Poznania. W ich ocenie samorząd zawsze był miejscem dialogu. I choć często były to gorące dyskusje na trudne tematy, którym towarzyszyły silne emocje, to nie może być przyzwolenia na akty jakiejkolwiek przemocy, stosowania siły fizycznej i upokarzania oponentów.

– „Nawet w najgorszych sporach powinny obowiązywać zasady i dialog, a nie przemoc i poniżanie. Nie ma zgody na takie zachowanie wobec kogokolwiek. Oczekujemy ukarania sprawcy. Wyrażamy solidarność z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem oraz samorządowcami i mieszkańcami naszych miast, którzy stają się celem podobnych zachowań” – napisali włodarze polskich metropolii.

Pod wspólnym oświadczeniem podpisali się: Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku, Rafał Trzaskowski - prezydent m.st. Warszawy, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Hanna Zdanowska - prezydent Łodzi, Krzysztof Żuk - prezydent Lublina, Rafał Burski - prezydent Bydgoszczy, Piotr Krzystek - prezydent Szczecina, Marcin Krupa - prezydent Katowic, Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa oraz Stanisław Krecik - p.o. prezydenta Krakowa.