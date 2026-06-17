- Sprawca ataku na prezydenta Poznania powinien być surowo ukarany – uważają polscy samorządowcy, którzy w ramach solidarności z Jackiem Jaśkowiakiem opublikowali w sieci jasne stanowisko.
Samorządowcy nie wahali się ani chwili. Jak jeden mąż potępili atak na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, do którego doszło podczas poniedziałkowej sesji rady miasta. Przypomnijmy, Jaśkowiak został obrzucony ciastem z bitą śmietaną przez jednego z anarchistów, którzy wtargnęli do sali obrad tuż przed głosowaniem nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta.
Sprawca napaści krzyczał, że robi to w imieniu mieszkańców, którzy nie udzielają Jaśkowiakowi wotum zaufania z powodu antyspołecznej polityki.
Sam Jacek Jaśkowiak mówił po ataku, że taka forma przemocy jest przekroczeniem wszelkich granic.
Jednoznaczne stanowisko samorządowców
Podobnego zdania są prezydenci innych miast, którzy solidaryzują się z Jackiem Jaśkowiakiem. W mediach społecznościowych opublikowali wspólne stanowisko po ataku na prezydenta Poznania. W ich ocenie samorząd zawsze był miejscem dialogu. I choć często były to gorące dyskusje na trudne tematy, którym towarzyszyły silne emocje, to nie może być przyzwolenia na akty jakiejkolwiek przemocy, stosowania siły fizycznej i upokarzania oponentów.
– „Nawet w najgorszych sporach powinny obowiązywać zasady i dialog, a nie przemoc i poniżanie. Nie ma zgody na takie zachowanie wobec kogokolwiek. Oczekujemy ukarania sprawcy. Wyrażamy solidarność z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem oraz samorządowcami i mieszkańcami naszych miast, którzy stają się celem podobnych zachowań” – napisali włodarze polskich metropolii.
Pod wspólnym oświadczeniem podpisali się: Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku, Rafał Trzaskowski - prezydent m.st. Warszawy, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, Jacek Sutryk - prezydent Wrocławia, Hanna Zdanowska - prezydent Łodzi, Krzysztof Żuk - prezydent Lublina, Rafał Burski - prezydent Bydgoszczy, Piotr Krzystek - prezydent Szczecina, Marcin Krupa - prezydent Katowic, Konrad Fijołek - prezydent Rzeszowa oraz Stanisław Krecik - p.o. prezydenta Krakowa.
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