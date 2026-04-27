Nowe stanowisko i nowe stawki. Tyle zarobi młodszy asystent sędziego

wczoraj, 12:53

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt rozporządzenia, które reguluje wynagrodzenie dla osób zatrudnianych na nowoutworzonym stanowisku - młodszego asystenta sędziego. Jest to propozycja skierowana przede wszystkim do studentów prawa po trzecim roku studiów, co ma pomóc w zaspokojeniu pilnych potrzeb kadrowych w sądach.

Zgodnie z uzasadnieniem, stawka dla młodszego asystenta została odniesiona do wynagrodzenia aplikanta kuratorskiego, jednak ukształtowano ją na nieco niższym poziomie ze względu na brak wymaganego tytułu magistra u kandydatów na to stanowisko.

Tabela: nowe stawki wynagrodzenia

Poniższa tabela przedstawia planowane widełki płacowe dla poszczególnych szczebli asystenckich:

Stanowisko

Minimalne wynagrodzenie

Maksymalne wynagrodzenie

Młodszy asystent sędziego

5 000 zł

5 500 zł

Asystent sędziego

6 700 zł

8 240 zł

Starszy asystent sędziego

8 240 zł

9 270 zł

Dlaczego wydawane jest nowe rozporządzenie?

Obecnie obowiązujące przepisy z marca 2026 roku utracą moc najpóźniej 3 lipca 2026 roku. Nowa regulacja jest niezbędna, aby umożliwić zatrudnianie osób na nowo utworzonym stanowisku młodszego asystenta i zachować ciągłość wypłat dla obecnych pracowników.

Ministerstwo utrzymuje także dotychczasowe stawki dla asystentów i starszych asystentów, które uwzględniają już 3-procentową waloryzację płac w sferze budżetowej na rok 2026.

Szybkie wejście w życie

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Tak krótki termin vacatio legis jest uzasadniony „ważnym interesem państwa”. Resortowi zależy na jak najszybszym rozpoczęciu procesów rekrutacyjnych i konkursów, które pozwolą odciążyć sędziów w ich codziennych obowiązkach.

Nowe przepisy nie zmieniają wysokości wynagrodzeń osób już zatrudnionych na stanowiskach asystenta i starszego asystenta sędziego – dla nich widełki płacowe pozostają na poziomie ustalonym w marcu bieżącego roku.

