Jest data ślubowania sędziów TK. Zaproszono prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki w Sejmie, obok głowy państwa siedzą Zbigniew Bogucki i Paweł Szefernaker
Czterej sędziowie, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, postanowili złożyć je w Sejmie.prezydent.pl / Mikołaj Bujak
Sonia Otfinowska
Sonia Otfinowska
dzisiaj, 10:20

Do ślubowania czterech sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie chciał przyjąć przysięgi, ma dojść w czwartek o godz. 12.30 w Sejmie. Na uroczystość zaproszono prezydenta, choć nic nie wskazuje, by ten miał się tam pojawić.

W piśmie datowanym na 7 kwietnia, od którego dotarła DGP, czterej wybrani przez Sejm sędziowie – Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska – przypomnieli o bezskutecznych próbach dokończenia procesu objęcia przez nich stanowisk. Jak wskazali, jedno pismo do prezydenta przesłali 26 marca, zaś kolejne – 1 kwietnia.

„Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam Pana Prezydenta w dniu 9 kwietnia 2026 r. o godz. 12.30 do Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego (art. 4 i 5 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Dz.U. z 2028 r. poz. 1422)” – czytamy w piśmie, które głowie państwa przesłał każdy z czterech niezaprzysiężonych sędziów. Dodali oni również, że jako sędziowie wybrani przez Sejm mają obowiązek „niezwłocznie rozpocząć swoją służbę”, a prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego ma „fundamentalne znaczenie dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywateli”.

Z pisma nie wynika, w jaki sposób złożone ma być ślubowanie. Najbardziej prawdopodobnym wariantem jest jednak ten, w którym sędziowie ślubują w obecności marszałka Sejmu, a rota ich ślubowania zostanie później przesłana do prezydenta. Przedstawiciele rządu uważają, że sposób ten wypełni określony w ustawie wymóg ślubowania „wobec prezydenta”. Nie zgadza się z tym jednak Kancelaria Prezydenta oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, który w niedawnym wywiadzie z DGP powiedział, że o ile do TK może wpuścić każdego, to do tego, by wejść tam jako sędzia "muszą być spełnione określone warunki ustawowe i konstytucyjne".

Autopromocja
381367mega.png
381364mega.png
381208mega.png
Źródło: GazetaPrawna.pl / Dziennik Gazeta Prawna

