Jeszcze niedawno Łatwogang zapowiadał wycofanie się z mediów społecznościowych i ograniczenie swojej aktywności. Decyzja ta miała być związana z intensywnością wcześniejszych działań oraz potrzebą odpoczynku po zakończeniu głośnej akcji streamingowej. Mimo to twórca zdecydował się wrócić wcześniej, podkreślając, że powodem jest wyjątkowa okazja do niesienia pomocy.

W opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że choć planował przerwę, nie mógł przejść obojętnie wobec inicjatywy, która realnie wpływa na życie osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Zaznaczył, że każda dodatkowa forma wsparcia przekłada się na konkretne działania fundacji i pomoc jej podopiecznym.

Thierry Henry wesprze Cancer Fighters

Kluczowym elementem nowej akcji jest zaangażowanie Thierry Henry – byłego reprezentanta Francji i legendy Arsenal F.C.. Spotkanie z nim stało się impulsem do rozszerzenia inicjatywy.

Henry, który od lat angażuje się w działania społeczne i charytatywne, zdecydował się wesprzeć Fundację Cancer Fighters poprzez przekazanie wyjątkowej nagrody na aukcję. Do wylicytowania trafią cztery bilety na mecz Arsenalu w przyszłym sezonie na stadionie Emirates Stadium. Co istotne, zwycięzca aukcji będzie miał okazję obejrzeć spotkanie w towarzystwie samego Henry’ego.

Rekordowa zbiórka Cancer Fighters

Akcja organizowana przez Fundację Cancer Fighters wcześniej przyniosła bezprecedensowe rezultaty. Podczas dziewięciodniowego streamu udało się zebrać dokładnie 282 741 778,76 zł, co stanowi jeden z najwyższych wyników w historii polskich zbiórek internetowych.

Fundacja, która wspiera dzieci i młodzież walczące z chorobami onkologicznymi, wykorzystuje środki na leczenie, rehabilitację oraz poprawę jakości życia swoich podopiecznych. Wysokość zebranej kwoty pokazuje skalę zaangażowania społeczności internetowej oraz rosnącą rolę influencerów w działaniach charytatywnych.

Gwiazdy wspierają akcję charytatywną

W projekt zaangażowało się wiele znanych postaci ze świata sportu, muzyki i mediów. Wśród nich znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Adam Małysz oraz Wojciech Szczęsny. Wsparcie zadeklarowały również osoby ze świata kultury i show-biznesu, takie jak Doda, Katarzyna Nosowska czy Maciej Musiał.

Obecność szerokiego grona znanych nazwisk znacząco zwiększyła zasięg akcji i przyczyniła się do jej sukcesu finansowego. To także przykład skutecznego połączenia świata internetu z tradycyjnymi mediami i sportem.

Inspiracja utworem Bedoesa i historia Mai Mecan

Bezpośrednim impulsem do uruchomienia całej inicjatywy był utwór "Ciągle tutaj jestem" autorstwa Bedoesa, nagrany wspólnie z Mają Mecan – podopieczną fundacji. Piosenka, będąca osobistym manifestem walki z chorobą, szybko zdobyła popularność i stała się symbolem całej akcji.

Historia Mai oraz innych podopiecznych fundacji nadała zbiórce emocjonalny wymiar, który przełożył się na ogromne zaangażowanie darczyńców. W efekcie inicjatywa wykracza poza standardową pomoc finansową, stając się również formą społecznej mobilizacji i budowania świadomości na temat chorób nowotworowych.

Licytacja z Henrym przyciąga uwagę

Nowa aukcja z udziałem Thierry’ego Henry’ego już teraz wzbudza duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Eksperci zajmujący się fundraisingiem podkreślają, że takie unikatowe nagrody znacząco zwiększają wartość licytacji i mogą przyciągnąć darczyńców z całego świata.