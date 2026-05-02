Kobieta po 20 latach pracy na najniższej krajowej przechodzi na emeryturę. Ile otrzyma z ZUS w 2026 r.?

Przejście na emeryturę po 20 latach pracy

W Polsce przejście na emeryturę następuje zazwyczaj po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, jednak nie jest to obowiązkowe. Można kontynuować pracę zawodową, co bywa korzystne zarówno dla gospodarki, jak i dla samego ubezpieczonego — pozwala zwiększyć przyszłe świadczenie. W obliczu niskiej dzietności, starzejącego się społeczeństwa oraz niedoboru pracowników państwo podejmuje działania wspierające aktywność zawodową m.in. kobiet, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Późniejsze przejście na emeryturę oznacza wyższe świadczenie, na którego wysokość wpływają przede wszystkim odprowadzane składki do ZUS oraz staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe). Aby otrzymać gwarantowaną najniższą emeryturę, kobiety muszą wykazać co najmniej 20 lat stażu, a mężczyźni 25 lat. Obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Choć wielu ekonomistów wskazuje na potrzebę jego podniesienia, temat ten pozostaje politycznie wrażliwy i na razie nie zapowiada się zmian w tym zakresie. Aby przejść na emeryturę, należy złożyć wniosek EMP do ZUS — można to zrobić online, osobiście w placówce lub za pośrednictwem poczty.

Emerytura po 20 latach pracy na minimalnym wynagrodzeniu

Na podstawie danych szacunkowych ZUS podanych dla portalu infor.pl można zobrazować sytuację osoby, która przez całą karierę zawodową zarabiała najniższą krajową. Przykład dotyczy kobiety:

urodzonej 1 lipca 1966 r., zatrudnionej od 2 stycznia 1996 r. bez przerw, osiągającej przez cały okres pracy minimalne wynagrodzenie, przechodzącej na emeryturę 1 lipca 2026 r.

Ponieważ rozpoczęła pracę przed 1 stycznia 1999 r., posiada również kapitał początkowy, który na 31 grudnia 1998 r. wynosił 14 895,43 zł. Do wyliczenia emerytury przyjęto:

zwaloryzowany kapitał początkowy: 118 120,50 zł,

zwaloryzowane składki: 272 225,32 zł,

średnie dalsze trwanie życia: 266,40 miesiąca.

Na tej podstawie wyliczona emerytura wyniosłaby 1 465,26 zł brutto. Ponieważ jednak ubezpieczona spełnia warunek co najmniej 20 lat stażu, świadczenie zostałoby podwyższone do minimalnej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1 978,49 zł brutto. Gdyby staż był krótszy, świadczenie nie zostałoby podniesione i wynosiłoby wyliczoną kwotę 1 465,26 zł brutto.

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

ZUS wskazuje dwa korzystne momenty na złożenie wniosku emerytalnego w ciągu roku:

luty — tuż przed marcową waloryzacją świadczeń, lipiec — po czerwcowej waloryzacji kapitału emerytalnego.

W szczególności przejście na emeryturę w lipcu może skutkować wyższym świadczeniem, ponieważ uwzględnia zwiększony stan środków na koncie ubezpieczonego.