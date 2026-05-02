Polska ma 12 nowych generałów. Armia przechodzi ważne zmiany

Na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza prezydent awansował dwóch oficerów na stopień generała dywizji. Zostali nimi generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, oraz generał brygady Michał Strzelecki, stojący na czele Komponentu Wojsk Specjalnych. Obaj należą do kluczowych dowódców odpowiedzialnych za operacyjne zdolności Wojska Polskiego, w tym za współpracę z siłami NATO oraz przygotowanie do działań w warunkach zagrożenia hybrydowego.

Marynarka Wojenna zyskała natomiast nowego kontradmirała. Stopień ten otrzymał komandor Przemysław Karaś, pełniący funkcję zastępcy dowódcy Centrum Operacji Morskich. Jego awans jest istotny w kontekście rosnącego znaczenia bezpieczeństwa na Bałtyku, szczególnie wobec napięć geopolitycznych w regionie.

Nowi generałowie brygady i wzmocnienie dowództwa

Najliczniejszą grupę nominowanych stanowili oficerowie, którzy otrzymali pierwszą generalską gwiazdkę. Prezydent mianował dziewięciu pułkowników na stopień generała brygady. Wśród nich znaleźli się dowódcy najważniejszych brygad operacyjnych oraz oficerowie pełniący strategiczne funkcje w strukturach dowodzenia.

Do grona nowych generałów brygady dołączyli: Dariusz Dróżdż z 20 Brygady Zmechanizowanej, Krzysztof Duda z 12 Brygady Zmechanizowanej, Marcin Dusza z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Piotr Gołos z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Jarosław Kowalski – pierwszy zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Andrzej Kupis z Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii, Andrzej Lis – zastępca Dowódcy Transformacji, Piotr Męczyński z 18 Brygady Artylerii oraz Robert Polak ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Modernizacja armii i znaczenie nominacji generalskich

Wręczenie nominacji odbyło się w obecności szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukuły. W ostatnich latach polskie siły zbrojne przechodzą intensywną transformację, obejmującą zarówno zwiększenie liczebności armii, jak i modernizację sprzętu wojskowego. Proces ten jest związany m.in. z zakupem nowoczesnych systemów uzbrojenia, takich jak czołgi Abrams, wyrzutnie HIMARS czy samoloty F-35.

Eksperci podkreślają, że zmiany kadrowe na najwyższych szczeblach dowodzenia są niezbędne, aby skutecznie zarządzać rosnącym potencjałem armii. Nowi generałowie mają doświadczenie zarówno w działaniach operacyjnych, jak i w strukturach sztabowych, co pozwala na lepsze planowanie i realizację strategii obronnych.

Buzdygany honorowe i symbole państwowe

Podczas ceremonii każdy z awansowanych oficerów odebrał z rąk ministra obrony narodowej buzdygan – symbol władzy wojskowej i tradycji dowódczej. Ten historyczny atrybut, wywodzący się jeszcze z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej, jest dziś elementem ceremoniału wojskowego podkreślającym rangę stanowiska.

Uroczystość miała również wymiar symboliczny i obywatelski. Prezydent przekazał 16 flag państwowych, które wcześniej były eksponowane na maszcie Pałacu Prezydenckiego. Trafiły one do organizacji polonijnych oraz szkół mundurowych, co miało podkreślić znaczenie więzi z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju oraz rolę edukacji patriotycznej.

Wojsko Polskie w kontekście bezpieczeństwa regionu

Nominacje generalskie wpisują się w szerszy kontekst bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie oraz napięć na wschodniej flance NATO Polska konsekwentnie wzmacnia swoje siły zbrojne. Rozbudowa 18 Dywizji Zmechanizowanej, rozwój Wojsk Specjalnych oraz modernizacja Marynarki Wojennej są elementami tej strategii.

Nowi dowódcy będą odpowiadać za realizację kluczowych zadań, w tym integrację nowych technologii, rozwój zdolności obronnych oraz współpracę z sojusznikami. Ich nominacje mają nie tylko wymiar personalny, ale stanowią także istotny sygnał dotyczący kierunku rozwoju polskiej armii.