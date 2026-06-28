Fiskus nie ma litości. Jeśli limit zostanie przekroczony, choć o kilka groszy, prawo do ulgi przepada. Z ulgi na pełnoletnie uczące się dziecko mogą skorzystać rodzice pod warunkiem, że roczne zarobki ich pociechy nie będą większe niż 23,7 tys. zł. Dokładnie taki sam limit obowiązuje przy rozliczaniu się samotnych rodziców - informuje portal prawo.pl.

Przy rozliczeniu ostrożność powinni wykazać także rodzice wychowujący jedno dziecko. Z ulgi rodzinnej mogą skorzystać tylko, jeśli nie przekroczyli limitu 112 tys. zł rocznie.

Z jakich ulg mogą skorzystać rodzice przy odliczaniu podatku PIT w 2026 roku?

Warto pamiętać, że przepisy o podatku PIT dokładnie regulują, z jakich ulg mogą skorzystać rodzice przy rozliczaniu podatku dochodowego. Jeśli jednak wychowujemy dorosłe pracujące dziecko, musimy zwrócić uwagę na kilka szczegółów.

Kto zatem musi uważać na limit zarobków pełnoletniej pociechy, jeśli chce skorzystać z ulgi podatkowej? Osoby, które korzystają:

- z ulgi na dzieci (prorodzinnej);

- wspólnego rozliczania z dzieckiem (samotnych rodziców);

- ulgi dla rodzin 4+, czyli takich, które wychowują co najmniej czwórkę dzieci

Jak powiedział w rozmowie z portalem prawo.pl Grzegorz Grochowina, szef zespołu zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym KPMG w Polsce, limit dochodowe obowiązują przy korzystaniu z każdej z tych ulg.

Czym jest dochód dziecka? Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Resort finansów rozwiewa wątpliwości rodziców pracujących dorosłych dzieci i wyjaśnia, jak rozumieć dochód dziecka. Jak wyjaśnia MF jest to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Co ważne, nie można odliczyć składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w roku podatkowym ani strat z lat poprzednich.

Ulga na dziecko przysługuje w trzech przypadkach:

- na dzieci małoletnie;

- pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

- pełnoletnie do ukończenia 25.roku życia, uczące się w szkole, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujące w Polsce oraz w innych państwach.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na jeden bardzo istotny szczegół. Limit dochodu nie obowiązuje w przypadku dzieci małoletnich. Jeśli niepełnoletnie dziecko pracuje i osiąga przychód przekraczający 23,7 tys. zł, rodzice i tak mogą skorzystać z ulgi podatkowej.

Ile wynosi ulga podatkowa?

Jak informuje resort finansów, ulga podatkowa zależy od liczby dzieci w gospodarstwie domowym i wynosi:

- 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko;

- 2 000,04 na trzecie dziecko;

- 2700 na czwarte i każde kolejne dziecko.

Niezależnie od tego, jakie są dochody rodziców, przysługuje im możliwość skorzystania z ulgi na dziecko. Jest jednak jeden wyjątek, który dotyczy rodziców jedynaków. Prawo do ulgi rodzinnej tracą małżonkowie, którzy łącznie zarobili więcej niż 112 tys. zł. Bez znaczenia jest to, czy rozliczają się wspólnie, czy osobno. Tutaj limit dochodów jest jeden i po jego przekroczeniu ulga nie przysługuje. Co ważne, limit dla jednego rodzica niepozostającego w związku małżeńskim lub pozostającego przez część roku, wynosi 56 tys. zł.