Ważna interpretacja dyrektora KIS dla osób pracujących w USA

Przypomnijmy, że innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 listopada 2021 r. (sygn. II FSK 454/19). Dotyczył on jednak rozliczeń konkretnego podatnika, a więc inni pracujący za granicą, którzy chcą odliczyć cały zapłacony tam podatek, muszą liczyć się ze sprzeciwem fiskusa.

Odliczenie proporcjonalne

W praktyce problem dotyczy głównie osób, np. pracujących lub uzyskujących inne dochody w USA. Przypomnijmy, że osoby, które zachowały związek z Polską (mają tu dom, rodzinę, planują powrót itd.), muszą rozliczać się w naszym kraju ze wszystkich dochodów, a więc także tych uzyskanych za granicą. Podatku od nich żąda jednak również zagraniczny fiskus. Podwójnemu opodatkowaniu dochodów zapobiegają dwustronne umowy międzynarodowe. W każdej z nich przewidziana jest jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania. Jedną z nich jest metoda odliczenia proporcjonalnego, która zakłada, iż od polskiego PIT można proporcjonalnie odliczyć kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie.

W niektórych krajach, np. w USA czy Australii, obok danin federalnych pobierane są również prowincjonalne (np. stanowe) podatki dochodowe. Nie są one wprost objęte postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale są podatkiem dochodowym zapłaconym w innym państwie. Czy taki podatek stanowy może być więc uwzględniony przy wyliczaniu kwoty podatku zapłaconego za granicą, który może być odliczony od polskiego PIT? Fiskus uważa, że nie.

Potwierdza to interpretacja wydana 3 kwietnia 2026 r. Wystąpił o nią Polonus, który przez całe życie mieszkał w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu 2025 r. przyjechał na stałe do Polski. Uważał, że przy rozliczeniu polskiego PIT za 2025 r. mógłby zaliczyć na poczet daniny cały podatek dochodowy zapłacony w USA, a więc zarówno federalny, jak i stanowy. Wprawdzie polsko-amerykańska umowa dotyczy wyłącznie federalnego podatku dochodowego, ale, jak zauważył podatnik, zgodnie z art. 27 ust. 9-9a ustawy o PIT od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów polskich i zagranicznych może odliczyć proporcjonalnie kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Amerykański podatek stanowy jest podatkiem dochodowym, o którym mowa w tych przepisach – argumentował. Nie zgodził się z tym dyrektor KIS, który przypomniał, iż zgodnie z art. 91 Konstytucji ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed ustawą. Obliczając PIT do zapłaty, podatnik będzie mógł więc odliczyć wyłącznie kwotę amerykańskiego podatku federalnego – stwierdził dyrektor KIS.

Co mówił NSA

NSA we wspomnianym wyroku z 2021 r. orzekł inaczej. Sąd kasacyjny podkreślił, że art. 91 Konstytucji należy stosować tylko gdy ratyfikowana umowa międzynarodowa nie daje się pogodzić z ustawą. W tym przypadku, zdaniem NSA, o takiej niezgodności nie ma mowy, bo polsko-amerykańska umowa jest regulacją niepełną, nieodnoszącą się do podatków stanowych, które są w USA nakładane i których odliczenia nie wyklucza ustawa o PIT. Słowem, zdaniem NSA, pracujący w USA mogą odliczyć więcej.